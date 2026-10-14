"궤변", "비겁"... 민주당 의원들이 김지용 더 질타

큰사진보기 ▲청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲김지용 중수청장 후보자 인사청문하는 윤건영 의원윤건영 더불어민주당 의원이 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 김 후보자(왼쪽 뒷 모습)에게 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청문회 나온 김지용 초대 중수청장 후보자김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 잠시 두 눈을 질끈 감고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 국회의원들이 김지용 중대범죄수사청장 후보자를 더 질타했다.14일 국회 행정안전위원회 김지용 후보자 인사청문회에서 민주당 의원들은 송곳 질의에 나섰다. 이재명 대통령이 지명한 공직후보자를 상대로 집권여당 소속 의원들이 그를 옹호하지 않고 매몰차게 검증하는 이례적인 장면이 현실화된 것이다.본격적인 질의에 앞서 많은 민주당 의원들은 자료 제출을 요구하는 의사진행 발언을 신청했고, 김 후보자에게 불만을 터트렸다. 박정현 민주당 의원은 "자료 제출 관련해서 유감 표명을 안 할 수가 없다", "(중수청에서) 상당히 불성실한 답변을 보내왔다"라고 지적했다.인사청문회 이전부터 김 후보자 반대 입장을 표명해 온 박주민 민주당 의원은 "오늘 검증은 매우 철저히 이뤄져야 한다"라고 강조하기도 했다.첫 질의는 윤건영 민주당 의원이 했는데, 김 후보자를 매몰차게 밀어붙였다. 김 후보자가 서울고등검찰청(현 서울광역공소청) 차장검사, 대검찰청(현 공소청) 형사부장으로 있으면서 정진웅 검사 독직폭행 사건과 김학의 출국금지 사건 기소에 관여했다는 게 비판의 요지였다.김 후보자는 당시 기소에 반대의견을 냈다고 하자, 윤건영 의원은 이후 정진웅 검사 독직폭행 사건 대검 진상조사단에 자료를 제출했냐고 되물었다. 김 후보자는 "반대했다는 근거 자료를 내달라고 했다면, 당연히 냈을 것이다. 그런데 그때 그러한 요구는 없었던 걸로 기억한다"고 해명했다.윤 의원은 "그러면 중수청장을 하면서 불의한 일이 진행되고 있으면 자료 내지 않았다고 그냥 눈감고 지나갑니까?", "당당하게 이야기하셔야죠. 왜 벙어리가 됩니까?", "대검에서 감찰하는데 불의를 못 본 척하고 지나간 겁니다"라고 비판했다.윤 의원은 김학의 출국금지 사건 기소 과정에서 이의제기서를 제출한 적이 있냐고 물었는데, 김 후보자는 당시 피의자 중 한 사람이었던 이광철 전 민정비서관의 범죄가 성립되지 않는다고 판단했지만 이의제기서를 제출하지 않았다고 답변했다.윤 의원은 "그럼 마음속으로만 반대한 겁니까? 그게 반대입니까?"라고 비판했다. 당시 윤대진 검찰국장이 기소되지 않은 것을 두고 김 후보자는 "이광철 전 비서관 범죄가 성립되지 않는다"는 말을 반복하자, "궤변이다. 지금 후보자가 보여주는 태도는 비겁하고 불의에 눈감는 그런 모습을 보여주고 있는 것"이라고 힐난했다.정춘생 조국혁신당 의원은 김학의 출국금지 사건을 두고 "대법원에서 모두 무죄가 나온 무리한 기소였다", " 그 당시에 조작 기소, 무리한 기소에 의해 5년간 고통의 시간을 보냈던 사람들에게 사과하십시오"라고 목소리를 높였고, 김 후보자는 "개인적으로 사과드릴 용의가 충분히 있다"라고 답변했다.정 의원은 "제가 보기에는 중수청장 후보자도 검찰 흑역사의 한 페이지를 장식했다"라고 비판했다.