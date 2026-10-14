"딸 지켜달라" 유서 남긴 엄마...불법사채업자 구속

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

'하루라도 이자가 늦으면 수 없는 전화와 문자. 압박감은 이루 말할 수가 없다. 몇년간 수천만 원을 이자로 내고도 그 굴레를 벗어나기 힘들다. 저 같은 사람을 지켜주세요. 이 사람들로부터 저희 딸을 지켜주세요. 제 마지막 부탁입니다.'

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지난해 4월 스스로 목숨을 끊은 50대 여성 A씨가 남긴 유서에는 사채업자에게 당해왔던 불법 추심의 고통과 벗어날 수 없다는 절망, 마지막까지 눈에 밟혔던 딸에 대한 걱정이 담겨 있었다.14일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, A씨는 자영업을 하며 홀로 아들과 딸을 키웠다.하지만 경영난으로 지난해 가게를 폐업하며 생계가 어려워졌고, 결국 길거리에 뿌려진 전단을 보고 대부업자를 찾게 됐다.대부업자 4명에게 빌린 돈은 4300만 원 가량, 금리는 최고 연 1036%에 달했다.A씨는 이자로 5000만 원 넘게 갚았지만, 살인적인 고금리에 원금은 줄지 않았다. 이자를 갚기 위해 다른 사채를 끌어 쓰는 '늪'에 빠져나오질 못했다.오히려 이자 입금이 하루만 늦어도, 밤까지 이어지는 불법 추심 전화와 문자 메시지에 시달려야 했다. 고통은 A씨의 자녀에게 대물림됐다.탈출구를 찾지 못한 A씨는 결국 유서를 남기고 스스로 생을 마감했다.경찰은 A씨가 유서에 남긴 전화번호와 이름 등을 바탕으로 수사에 나섰다.수사를 통해 급전이 필요한 서민들에게 최고 연 1000%가 넘는 고금리로 돈을 빌려주고 채무자와 가족을 협박한 불법사금융업자 6명, 이들에게 금융계좌를 제공한 14명 등 총 20명을 붙잡았다.이들은 지난 2024년 12월부터 올해 5월까지 A씨를 포함한 19명에게 법정 기준금리를 초과한 이자를 받고, 채무자와 주변인을 괴롭히는 방식으로 불법 추심을 하며 1억240여만 원의 부당이득을 챙긴 것으로 조사됐다.경찰은 이 중 2명을 대부업법·채권추심법 위반 등의 혐의로 공소청에 구속 송치하고, 추가 피해 여부 등 후속 수사를 이어가고 있다.또한 A씨의 남겨진 가족에 대한 긴급생계지원 등 실질적인 보호·지원 방안 마련을 추진하고 있다.광주경찰청 광역범죄수사대 관계자는 "A씨가 자신이 겪은 고통을 호소하며 딸을 보호해 달라는 마지막 부탁을 남긴 만큼 그 의미를 무겁게 받아들이고 있다"라며 "불법사금융과 채권추심 관련자를 끝까지 추적하고, 남겨진 가족이 또 다른 어려움을 겪지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이어 "최근 불법사금융에 대한 정부의 적극적인 대응으로 피해 신고가 증가하면서 발생 건수가 증가하고 있으나, 경찰의 검거 인원 역시 증가하고 있는 만큼 악질적인 불법사금융업자를 끝까지 추적해서 엄단하겠다"고 덧붙였다.