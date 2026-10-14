대법관 임명 제청 갈등, 해법은?

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대법관 공석이 장기화하면서 국민의 신속하고 공정한 재판받을 권리가 침해당하고 있다는 우려가 커지고 있다.지난 8월 18일 조희대 대법원장이 노태악 전 대법관 후임으로 손봉기 대구지법 부장판사를 관례였던 대통령과의 협의 없이 서면 제청한 뒤, 대통령실은 재제청을 요구하고 대법원장은 이를 거부하면서 대법관 임명 절차를 둘러싼 갈등이 장기화됐다.헌법(제104조 제2항)은 '대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다'고 규정하고 있다. 하지만 대통령의 임명권과 대법원장의 제청권에 대해 구체적인 행사 범위와 한계를 둘러싸고 해석이 엇갈리고 있다.이와 관련해 대법관 임명권과 제청권의 헌법적 의미와 한계를 살피고, 대법원장에게 집중된 대법관 후보 제청 권한과 후보 추천 절차의 민주적 정당성을 강화하기 위한 제도적 개선 방안을 논의하는 토론회가 개최됐다.참여연대, 민주사회를 위한 변호사모임(민변), 민주주의법학연구회 공동 주최로 지난 13일 오후 1시 30분부터 참여연대 아름드리홀에서 '대법관 후보의 임명 제청을 둘러싼 법적 쟁점과 제도적 개선 방안 제언' 토론회가 열렸다. 이날 토론회는 강문대 민변 회장의 진행으로 시작됐다.참여연대 공동대표인 한상희 건국대 법학전문대학원 명예교수는 이날 발제를 통해 "헌법이 대법관 임명 과정에서 대법원장에게 제청권을, 대통령에게 임명권을, 국회에 동의권을 각각 부여한 만큼 대통령의 임명권을 대법원장의 제청을 형식적으로 승인하는 권한으로만 볼 수 없으며, 대통령은 제청된 후보의 임명을 거부할 수 있다"며 "대법원장의 제청권도, 대통령의 임명권도 '모든 권력은 국민으로부터 나와야 한다'는 원칙에서 벗어날 수 없다"고 강조했다.이어 "사법의 정치화를 급선무로 막아내고, 민주적 사법을 구성해 나갈 것을 제안한다"며 "헌법 개정을 통해 대법원장의 독점적인 대법관 제청권을 폐지하고, 법관회의의 선출 혹은 사법행정위원회의 지명 등으로 대체할 것"을 제안했다.그는 "헌법 개정 이전에도 대법관후보추천위원회에 법관 대표와 시민사회, 의회 등 다양한 주체가 참여하도록 구성하고, 후보 추천 과정의 공개성과 민주적 통제를 강화해야 한다"며 "특히 대법관후보추천위원회 10명 위원 중 5명이 대법원장의 영향력 하에 있는 것은 중대한 문제"라고 지적했다.토론자로 나선 최용근 변호사(민변 사법센터 법원개혁소위원회 위원)는 "대법원장과 대통령의 권한 충돌을 해결하기 위해서는 헌법 해석의 문제를 넘어 대법관 후보 추천·임명 절차 자체의 독립성과 민주적 정당성을 강화하는 제도 개선이 필요하다"고 주장했다.이어 "전국법관대표회의가 추천하는 법관이 추천위에 참여하도록 하며, 위원장을 대법원장 임명 또는 위촉 방식이 아닌, 위원들의 호선 등으로 개정해 대법원장으로부터의 독립성을 강화해야 한다"며 "추천위원회의 후보 추천 결과에 실질적인 기속력을 부여하고, 회의 과정과 후보자 관련 정보를 공개하며 시민들의 의견을 수렴하는 절차를 마련할 것"을 강조했다.송기춘 전북대학교 법학전문대학원 교수는 "대통령과 대법원장의 사전 협의는 '서로의 필요와 편의를 위해 한 것'이었을 뿐, 헌법 또는 법률 위반은 아니"라며 "대통령이 제청된 후보의 임명을 거부하거나 재제청을 요구하려면 후보자가 대법관으로서 부적격하다는 실질적이고 합리적인 이유가 제시되어야 한다"고 주장했다.이어 "사법부 내부의 위계적 구조와 권한 집중을 심화할 수 있는 만큼 우선 대법관후보추천위원회의 구성과 추천의 구속력 조항을 개정해야 한다"며 "장기적으로는 헌법 개정을 통해 대법원장의 대법관 임명제청권을 폐지하고 민주적인 대법관 임명 절차를 마련해야 한다"고 밝혔다.한상훈 연세대학교 법학전문대학원 교수는 "대통령의 대법관 임명권을 대법원장이 제청한 후보의 임명을 거부할 수는 있지만 대통령이 직접 다른 후보를 선택할 수는 없는 소극적 임명권"이라고 밝혔다. 그는 이어 "협의에 이르지 못했을 경우 대법원장의 제청이 대통령의 임명권을 침해한 것은 아니"라며 "이번 갈등은 특정 대통령이나 대법원장에 대한 평가와 구분해 권력 분립과 사법부 독립의 원칙에 따라 일관되게 제도 자체의 관점에서 판단해야 한다"고 말했다.법 전문가인 이날 토론회 패널들은 대통령의 대법관 임명권과 대법원장의 제청권이 행사될 수 있는 범위에 대해 서로 다른 해석을 했지만, 대법관 후보 추천과 임명 과정이 소수의 권한에 집중된 현행 제도의 문제를 개선하고, 후보 추천 절차의 독립성과 민주적 정당성을 강화해야 한다는 제도적 과제에는 한목소리를 냈다.