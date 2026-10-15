'미신'이 아닌 '이해'의 언어로

"사주는 운명을 판단하는 게 아니라 그 운명을 지닌 사람을 이해하게 해주는 거구나."

"낯선 사람, 당신의 세계로 들어가도 되겠냐는 물음, 조심스러운 노크다."

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 제철소 관련사진보기

AD

"당신은 어떤 계절에서 시작되었나요? 그 계절의 이야기를 듣고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

새해나 입춘 무렵, 혹은 인생의 고비마다 사람들은 은밀하게 생년월일을 써 내려가곤 한다. 살면서 한 번쯤은 사주 앱을 켜거나 점집 문을 두드려본 경험이 있을 수도 있다. 우리는 왜 사주를 볼까. 그저 다가올 행운을 훔쳐보고 불행을 피하기 위한 욕망 때문일까.정홍칼리 작가의 에세이 <아무튼, 사주>(2026년 8월 출간)는 이 오래된 질문에 전혀 다른 각도의 답을 내놓는다. 글 쓰는 무당이자 페미니스트인 저자에게 사주는 미래를 예언하는 단죄의 언어가 아니다. 그것은 낯선 타인의 세계로 들어가기 전 건네는 조심스러운 노크이자, "당신이 시작된 계절을 알고 싶다"는 절실한 인사다.책 속의 이 두 문장 앞에 오래 머물렀다. 한때 교단에서 아이들을 가르치고, 사람들과 어우러져 살아가며 사주 명리와 타로를 공부했던 이유가 떠올랐기 때문이다. 정답이 딱 떨어지는 명확한 세계를 지나왔지만, 정작 사람과 사람 사이의 관계는 어떤 공식으로도 쉽게 풀리지 않았다. 도무지 이해되지 않는 타인을 어떻게든 이해해 보고 싶었던 마음, 굳게 닫힌 마음자리에 조심스레 노크하고 싶었던 갈망이 나 역시 명리학과 타로라는 오래된 기호의 세계로 이끌었다.우리는 성별이나 나이, 사회적 신분 같은 분류표는 '상식'이라 부르며 당연하게 믿는다. 하지만 저자는 묻는다. 과연 그 분류표는 미신이 아니라고 확신할 수 있는가. 사회가 만든 단단한 틀 밖에 놓인 존재들은 그 분류표에 의해 끊임없이 소외되고 존재를 부정당한다.과거의 전통적 사주 풀이 역시 가부장제와 규범의 굴레에서 자유롭지 못했다. 사주에서 사회적 책임과 직목을 뜻하는 '관성(官星)'을 남성에게는 '출세'로, 여성에게는 '남편 복'으로만 해석했던 것이 대표적이다. 타인을 규정하고 구속하는 가부장적 렌즈로 해석할 때, 명리학은 타인을 억압하는 권력의 언어가 되고 만다.그러나 본래 음(陰)과 양(陽), 그리고 목·화·토·금·수(木火土金水) 오행의 세계에는 고정된 정체성이 없다. 겨울이 여름보다 모자란 계절이 아니고, 느리게 서 있는 산이 빠르게 자라나는 나무보다 부족한 것이 아니듯, 자연의 순환 속에서 모든 기운은 저마다의 역할과 고유성을 지닌다.결국 문제는 '사주가 미신이냐 과학이냐'가 아니다. 우리가 무엇을 상식이라 부르고 무엇을 미신으로 터부시하는가, 그리고 그 해석의 권력으로 누군가를 판단하고 있지는 않은가 하는 질문이다. 사주를 단정의 언어가 아닌 '해석의 언어'로 되돌려 놓을 때, 그것은 나를 돌보고 타인을 편견 없이 바라보는 평등한 도구가 된다.우리는 살면서 수많은 삶의 절기를 맞이한다. 안개가 자욱한 숲길에 선 것처럼 내가 어디로 가고 있는지, 왜 지금 이런 선택을 내리고 있는지 명확히 알 수 없어 방황할 때가 있다. 누군가는 삶의 지향점이 크게 바뀌는 이 시기를 불안해하고, 또 누군가는 흔히 말하는 '삼재'나 '운의 변곡점' 앞에서 두려움에 떨기도 한다.하지만 저자는 말한다. 신은 두려움을 새로 심지 않으며, 부정의 예언으로 인간을 위협하지 않는다고. 삼재는 인생을 망치러 오는 재앙이 아니라, 나를 다른 삶의 지평으로 데려가는 인도의 계절일 뿐이다.인공지능(AI) 기술이 발달한 오늘날, 수많은 이들이 AI를 통해 생년월일을 입력하고 자신의 운세를 점친다. 기술이 아무리 고도화되어도 사람들이 여전히 명리학과 타로, 혹은 MBTI에 열광하는 이유는 하나다. 타인에게 외면받고 사회적 기준에 뒤처진 나의 '삐뚤빼뚤함'을 있는 그대로 인정받고, 매일 달라지는 나의 기운을 돌보고 싶기 때문이다.오늘날 우리에게 필요한 것은 정답을 내려주는 절대적인 믿음이 아니다. 서로의 고유한 결을 인정하고, 타인의 어둠과 그늘까지도 자연스러운 계절의 한 장면으로 품어주는 따뜻한 언어다.핸드백 속에 담긴 78장의 타로나, 생년월일이 그려내는 여덟 글자의 명조는 결코 누군가를 단정 짓기 위한 도구가 아니다. 그것은 타인을 기호로 환원하지 않고, 그의 지금 마음을 들여다보기 위한 미세한 조율이다. 상대의 어깨가 편안해 보일 때, 삶의 고단함 속에서 작은 농담이 오갈 때 슬며시 건넬 수 있는 최선의 대화법이다.누군가와 진솔한 관계를 맺고 싶다면, 혹은 도무지 이해할 수 없는 세상의 벽 앞에서 마음이 다쳤다면 조용히 물어보는 것은 어떨까. 당신을 지배하는 성별과 나이, 직업이라는 단단한 표찰을 잠시 내려놓고, 그저 이렇게 노크하는 것이다.