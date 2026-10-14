유해진이 '북한상'? 함경북도 경흥에서 온 나는 무슨 상입니까

"내가 왕이 될 상인가?"

큰사진보기 ▲영화 <관상> 한 장면. ⓒ ㈜쇼박스 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표(사진)와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구했다. 이들은 육영수 피습사건을 다룬 영화 <암살자(들)>이 ‘정치 선전선동물이며, 제작자와 배우들은 평소 좌편향된 소재의 영화를 만들거나 출연했다’고 주장했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲배우 유해진이 8일 서울 강남구 삼성동 코엑스 메가박스에서 열린 영화 '암살자(들)' 시사회 및 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲주진우 국민의힘 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기

"나는 남한상인가?"

"내가 일본상인가?"

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

2013년 개봉한 영화 <관상>에서 가장 유명한 장면이 있다. 수양대군(배우 이정재)가 관상가 내경(송강호)를 내려다보며 묻는다.얼굴을 묻는 질문 같지만 아니다. 그는 이미 답을 정해 놓았다. 듣고 싶은 말을 확인하고 싶었을 뿐이다. 영화의 끝에서 내경은 회한에 잠긴다. 그는 이렇게 말한다. "나는 파도를 보았을 뿐이다. 파도를 일으키는 바람을 보아야 하는데..."라고. 그렇다 내경은 사람의 얼굴만 봤지, 시대를 보지 못했다다.13년이 지나 국회에 관상가가 나타났다. 주진우 국민의힘 의원이다. 그는 지난달 29일 "북한상"이라는 댓글을 달았다. 영화 <암살자(들)>에 출연한 배우 유해진에게 "북한 가서 살라"고 비난하는 SNS 글에 붙인 주진우의 답글이었다. '외모 비하'라는 비판이 나와도 그는 물러서지 않았다. 북한상으로 보이면 북한상이라고 말하면 안 되느냐고 반박했다. 북한 편을 드니까 얼굴에 북한상이 드러나는 거라고 했다. 거울 치료를 해준 거라고도 했다.그 사이 배우의 집 앞에는 시위대가 모였다. 영화제 무대인사가 취소됐고 모델이었던 버거킹과 키움증권은 광고를 내렸다. 배우 한 사람의 얼굴에 낙인 찍은 '북한' 두 글자가 실제로 사람을 고통스럽게 했다.나는 함경북도 경흥에서 왔다. 한국에서 산 지 스무 해가 넘었다. 묻고 싶다. 주 의원이 말하는 북한상은 어떤 얼굴인가. 내 얼굴인가. 내 고향 사람들의 얼굴인가. 북한에는 2500만 명이 산다. 둥근 얼굴도 있고 긴 얼굴도 있다. 웃음이 많은 사람도, 말수가 적은 사람도 있다. 하나의 얼굴로 묶일 수 있는 사람들이 아니다. 남한 사람들이 그렇듯이.주진우 의원이 본 것은 얼굴이 아니다. 그의 머릿속에 이미 박제돼 있던 전형적인 이미지다. 뉴스 화면의 군인들의 열병식, 굶주린 아이, 획일적인 박수갈채. 수십 년 동안 반복된 몇 장의 사진들, 바로 우리가 미디어를 통해 소비하는 전형적인 북한의 모습들이다. 주 의원은 이런 이미지를 꺼내 한 배우의 얼굴에 관상으로 덧씌웠다. 그리고 그 이미지를 '나쁜 것', '열등한 것'의 의미로 썼다.더 가관인 건 그의 해명이다. "북한 편을 드니까 얼굴에 드러난다"며 표현의 자유라 강변했다. 그 사람의 생각이 얼굴에 새겨진다는 주장이다. 이 논리를 따라가면 얼굴만 보고 사상을 판정할 수 있다는 말이 된다. 관상으로 사상을 판정할 수 있으면 사람을 가려낼 수 있다는 말일까.이 논리는 낯설지 않다. 서구는 오랫동안 동양을 하나의 얼굴로 그렸다. 게으르고, 미개하고, 계몽이 필요한 존재로 말이다. 에드워드 사이드(팔레스타인 출신의 미국 문학이론가이자 사상가)는 이것을 '오리엔탈리즘'이라 불렀다. 타자를 단일한 이미지로 만들고, 그 이미지를 통해 자신의 우월함을 확인하는 방식이다.주진우 의원을 비롯해 지금 한국의 일부 신자유주의자들이 북한을 보는 방식이 정확히 이렇다. 시장과 성장, '자유'대한민국의 승리를 말하는 사람들에게 북한은 가난과 낙후와 세뇌의 단일하고 정형적인 그림이다. 특정한 스테레오타입으로만 소비한다는 말이다.이 그림이 있어야 자신들이 문명에 앞서 있다는 확신이 선다. 북한 주민들의 얼굴에 새겨진 삶의 굴곡과 서사를 단순하게 자신들의 우열을 가르는 소비의 대상으로 치부한다. 필요할 때마다 꺼내 쓰는 '열등함'의 상징이다. 그래서 주진우 국민의힘 의원의 '북한상'이라는 관상 평가는 교묘하면서도 저질스럽다.더 큰 문제가 있다. '북한상'이라는 관상 평가는 단순한 해프닝으로 끝나지 않는다. '북한스러운' 관상이 비난과 낙인과 공격의 문법으로 쓰이는 오늘의 대한민국에서 정말로 '북한스러움'을 지우기 위해 처절하게 살아가는 사람들이 있기 때문이다. 북향민들이다.많은 북향민이 출신을 숨기고 산다. 취업의 문턱에서 실력과 상관없이 북한 출신이라는 이유로 떨어지는 일이 대부분이기 때문이다. 그래서 이력서에서 '탈북' 흔적부터 지운다. 그래도 부족하다. 1차 종이 서류는 고칠 수 있지만 말투는 쉽게 지워지지 않는다. 그래서 말투를 고친다. 정체성이 겉으로 드러나지 않도록, 한국 사람처럼 보이기 위해 연습한다.북향민에게 평범해진다는 건 이런 뜻이다. 얼굴에서, 말투에서, 이력서에서 '북한'이 발견되지 않는 상태. 한국 사람처럼 보이기 위한 분투다. 정체성을 드러내는 대신 지우는 쪽을 택한다. 고향 이야기를 꺼내지 않고, 어디서 왔느냐는 질문에 얼버무린다.왜 이렇게까지 해야 할까. 이 사회에서 차별은 보이는 인상에서 시작되기 때문이다. 주 의원의 그 관상학 평가질이 표현의 자유로 둔갑됐다. 요즘은 자유가 농락당하는 게 일상이다. 말 한 마디, 얼굴 하나로 사람을 판정하는 시선들. 이런 시선은 절대로 묻지 않는다. 이 사람이 어떻게 살아왔는지, 무엇을 할 수 있는지. 그냥 '북한스럽다'는 인상 하나로 결론을 내린다.주 의원의 "북한상"은 바로 그 시선의 정치인 버전이다. 북한 편을 들면 얼굴에 드러난다는 단선적인 사고. 이런 생각을 가진 사람이 많을수록 북향민은 더 깊이 숨는다. 북향민들이 적응이 어려운 이유는 정책이 부족해서가 아니다. 얼굴과 말투로 사람을 가르는 사회가 문을 좁혀 놓았기 때문이다.국회의원이 남의 얼굴에 '북한'이라는 낙인을 찍는 사회. 그 사회에서 북에서 온 사람이 자기 얼굴로, 자기 말투로 살아가기란 얼마나 어려운 일인가.주 의원은 거울 치료를 해줬다고 했다. 그렇다면 그 거울 앞에 본인이 먼저 서 보길 권한다. 그리고 수양대군처럼 물어보시라.아마 답하기 어려울 것이다. 남한상이 무엇인지 설명할 수 없을 테니까. 바로 그것이다. 남한상이 없듯 북한상도 없다. 답할 수 없는 질문을 남의 얼굴에 너무 쉽게 던졌다. 지금이 어느 시대인가. 얼굴로 생각과 사상을 평가하는 짓은 인종차별주의자들이나 하는 짓이다.나는 '탈북자' 대신 '북향민'이라는 말을 쓴다. 북녘에 고향을 둔 사람이라는 뜻이다. 이름 하나 바꾸려고 왜 그렇게 애쓰느냐는 말도 듣는다. 이유는 단순하다. 이 사회에서 '북한스러움'은 무엇이든 낙인이 되기 때문이다. 말투에서, 이력서에서 시작된 낙인이 이번엔 얼굴까지 왔다. 호칭을 바꾸려는 노력은 그 낙인을 조금이라도 벗겨내려는 몸부림이다.<관상>의 내경은 얼굴만 보고 시대를 보지 못한 것을 후회했다. 우리 정치는 언제쯤 얼굴이 아니라 사람을 볼 수 있을까. 언제쯤 얼굴이 아니라 시대를 볼 수 있을까.