함께 고공농성하는 한화오션 원·하청노동자들, 그 이유가

큰사진보기 ▲투쟁하는 한화오션 원·하청노동자들 ⓒ 최희태 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 민주노총 <노동과 세계>에도 실립니다.

같은 사업장에서 일하는 원청과 하청 대표자가 함께 크레인에 올랐다. 원청 정규직 노조와 하청 노조가 같은 시기, 같은 사업장에서 각자의 요구로 고공농성에 들어갔다.지난 9월 30일 하청노조 6명이 공장 지붕과 크레인 두 곳에 올랐다. 2월 천막농성 시작 후 218일째였다. 10월 8일 원청 노조인 김유철 금속노조 한화오션지회 지회장이 1도크 크레인에 올랐다. 같은 날 하청 첫 원청교섭이 열렸고, 하청 농성자 6명 중 2명은 교섭위원으로 내려왔다. 나머지 4명은 타결 때까지 남기로 했다.거통고조선하청지회, 웰리브지회는 한화오션 사용자와 직접 교섭, 차등 없는 성과금 지급, 정규직 대비 임금·복지 80% 보장 약속 이행, 상여금 650%, 휴가비 상향, 상용직 확대·고용 승계 등을 요구하고 있다.한화오션지회는 기본급 14만 9600원 인상, 상여금 900%(현행 800%), 정년 연장(65세), 임금피크제 폐지, 그리고 성과급 기준 개선을 요구하고 있다.사용자는 하청노조에게 대해서는 "불법 점거"라 말하고, 원청노조에겐 "안전·생산 위협에 대해서는 타협 없다"라 압박하고 있다. 정년퇴직자 재고용 수용 불가, 성과급 기준은 노사전담반(TF) 협의를 말하고 있다.옛 대우조선 시절, 거통고조선하청지회 노동자들의 목숨 건 51일 파업으로 하청노동자들에 이중삼중의 차별 구조를 주장한 바 있다. 공권력 투입 위협에 맞선 노동자 시민의 연대로 대우조선 원청은 빠진 "노사합의'로 투쟁은 마무리되었다. 그러나 투쟁한 노동자들에게 공권력은 법적 탄압, 사용자는 470억 손해배상 청구를 들이밀었다.2023년, 한화오션이 대우조선을 인수하면서 하청노동자들에게 원청 정규직 80% 수준의 처우 개선을 약속했다. 2025년 10월 470억 손해배상 소송을 조건 없이 취하했고, 2025년 12월엔 원청과 같은 비율의 하청 성과급 지급을 발표하였다.그러나 일방적 발표였고, 내용 또한 차등지급이었다는 게 하청지회의 주장이다. 하청지회는 교섭으로 정할 것을 요구했지만, 응하지 않았다. 이들은 천막농성을 시작하였다. 2026년 3월 10일 개정 노조법 시행에 따라 원청 사용자와 교섭을 요구했으나 사측은 응하지 않았다. 이에 하청노동자 6명이 9월 30일 크레인에 올랐다.한화오션은 올해 역대급 실적을 내고 있다. 2026년 상반기 영업이익은 1조 1772억 원으로, 2025년 전체 영업이익 1조 1676억 원을 훌쩍 넘어섰다. 한화오션 2분기 영업이익 7361억 원은 분기 사상 최대다. 전년 같은 기간의 2배다. 회사는 "고수익 선박 매출 인식"과 함께 "원가절감"을 이유로 꼽았다. 수주 물량 건조 진척에 따른 이익 상승, 그리고 노동의 땀과 노력의 대가가 핵심인 것이다. 한화오션은 현재 3년치 일감을 쌓아두고 있다.이러한 실적이지만 원청 노사는 지난 9월 22일 기준 24차례 교섭에도 합의에 이르지 못했다. 대우조선 시절 '빚더미'에 올랐던 회사를, 노동자들은 구조조정을 감내하며 지금에 이르렀다. 엄청난 실적을 거두었지만, 정작 노동자들에게 차려진 것은 턱없이 부족하다는 게 노동자들 주장이다. 아래는 그 구체적인 내용들이다.노동자 측은 원청 교섭 의무는 이미 여러 번 확인됐다는 입장이다. 2022년 12월 중노위, 2025년 7월 행정법원 1심이 인정했다. 회사는 항소했다. 노란봉투법 시행 후에도 웰리브지회를 교섭 공고에서 뺐다. 경남지노위와 중노위가 연달아 사용자성을 인정하자 행정소송과 집행정지를 냈다. 법원이 집행정지를 기각하고, 노동자들이 고공농성에 돌입하고 나서야 교섭이 열렸다. 법 취지를 절차로 미룬 지 7개월 만이다.한화는 하청노동자 처우개선을 인수 때 약속했으나 이행하지 않고 있다는 게 노동자들의 주장이다. 인수 후 회사는 하청 교섭을 거부했다. 2022년 하청 임금은 월 250만 원 남짓, 정규직의 60% 수준이었다. 노동자들은 2025년 하청업체에 지급한 기성금 인상률은 3%에 그쳤다며, 교섭에서 회사가 답해야 한다고 말하고 있다.한화오션 측은 "원청과 같은 비율로 890억 원을 줬다"고 내세운다. 대통령도 "바람직한 기업 문화"라 평가했다. 그러나 노동자들은 '이것은 교섭의 결과가 아니라 교섭을 대신한 일방 지급'이라는 입장이다. 차등적이고 선별적 지급이고, '노조'를 배제한 일방통행이므로, 노사 교섭으로 원칙과 기준을 정하고, 권리로 보장해야 한다고 얘기하고 있다.김유철 한화오션지회장은 성과급 산정 기준 비공개와 양도제한조건부주식(RSU) 미지급을 공개 비판했다. 2024년 노사 제도개선 협의에서 성과급 방침을 2026년 단체협약에 반영하기로 했지만, 회사는 지금도 "노사 전담반에서 협의하자"며 미루고 있다는 지적이다. 성과 보상은 노동조합의 기본적 요구이며 권리이고, 경쟁사 삼성중공업은 올해 "영업이익의 10%"를 합의했으니 더 이상 미루거나 회피하지 말아야 한다는 게 이들의 주장이다.회사는 이익 개선 원인에 "원가절감"을 명시했다. 조선소 원가의 큰 몫은 하청 공사대금(기성금)이다. 기성금이 묶이면 하청업체는 임금을 못 올린다. 2024년에는 하청업체 임금 체불까지 있었다. 대형 조선 3사 중 한화오션은 하도급 대금 현금 결제 비중이 가장 낮고, 하도급 분쟁조정기구가 유일하게 없다(2025년 공시). 하청업체와 교섭해도 "원청이 정한 기성금 안에서"만 움직일 수 있다. 원청이 진짜 사장으로서의 의무는 회피한 채, 아래를 쥐어짜는 구조는 더는 안 된다는 게 노동자들이 말하는 바다.2024년 한화오션에서 하청 노동자 4명(노조 집계 7명)이 일하다 숨졌다. 2025년에도 사망 사고가 이어졌고, 경찰과 노동부가 압수수색을 벌였다. 이익률이 오를수록 공정 압박은 커진다. 죽음의 대부분이 하청에서 나온다는 사실, 원·하청 차별의 가장 극단적 증거다. 때문에 노동자들은 자본의 이익을 위해 하청 노동자를 죽음으로 내몰지 말라고 외치고 있다.회사는 하청 농성을 "불법 점거", 원청 농성을 "안전·생산 위협"으로 규정했다. 지난 1일엔 공식 입장문을 통해 '웰리브지회와의 공동교섭 요구를 철회하고 단독으로 교섭하면 즉시 응하겠다'는 입장을 밝히기도 했다. 이는 조직된 생산직 하청과 급식·통근 하청을 가르는 제안이며, 원·하청 동시 농성은 자본의 이러한 전략에 맞선 현장의 투쟁이라는 게 노동자들의 입장이다.