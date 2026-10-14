"부산시가 지하철 안전인력 충원·저임금 차별 개선 책임져야"

큰사진보기 ▲원청과 교섭할 권리! 일,가정,안전을 위한 지하철인력충원! 저임금 차별 개선! “부산시장이 직접 책임져라!” 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

지난 13일 오전 10시, 부산시의회 브리핑룸에서 민주노총 부산본부가 기자회견을 열고 원청교섭권 보장, 지하철 안전인력 충원, 저임금 차별 개선을 요구했다. 기자회견 제목은 '원청과 교섭할 권리! 일·가정·안전을 위한 지하철 인력 충원! 저임금 차별 개선! 부산시장이 직접 책임져라!'이다.민주노총 부산본부는 "부산교통공사는 원청교섭에서 몇 안 되는 모범사용자로 평가받았다. 하지만 현실은 다르다. 자회사 노동자들인 운영서비스지부가 요구하는 안전인력 충원과 원가설계, 시설 개선은 예산이 수반된다는 이유로 교섭 대상이 아니라고 한다"며 "공무직 노동자들은 정규직과 같은 일을 하면서도 근무형태와 임금에서 차별받고 있다. 개선을 요구했지만 예산은 부산시 승인 사항이라 안 된다는 입장만 확인했다"고 밝혔다.이어 "올해 연말 양산선 개통을 앞두고 있지만 인력 증원 없이 기존 인력을 구조조정하겠다는 입장이다. 벌써 운행 횟수가 줄어 시민들은 불편을 겪고, 노동자들은 가중된 업무에 시달리고 있다"고 주장했다.허명신 공공운수노조 부산지하철노조 운영서비스지부 지부장은 "지난 7월 22일 시작한 원하청 단체교섭이 6차례 진행됐지만, 필수 시설 개선을 위한 예산과 구체적인 실행 계획은 제시되지 않았다. 인건비 원가 체계 개선과 안전인력 충원 요구도 받아들여지지 않았다"며 "부산교통공사는 원청의 책임을 회피했고 부산시는 문제 해결에 나서지 않았다"고 말했다.이어 "전체 조합원 1159명 가운데 1044명이 쟁의행위 찬반투표에 참여했고, 1007명이 파업에 찬성했다. 투표율은 90.1%, 투표자 기준 찬성률은 96.5%"라며 "이는 더 이상 지금의 노동조건을 감내할 수 없다는 현장 노동자들의 절박한 선언이자 책임 있는 해결을 요구하는 단호한 명령"이라고 밝혔다.허 지부장은 "안전한 지하철, 정당한 노동의 대가, 인간다운 노동조건을 쟁취할 때까지 투쟁하겠다"고 강조했다.오문제 공공운수노조 부산지하철노조 위원장은오 위원장은 "10월 21일 부산지하철노조 운영서비스지부 비상총회가 열린다. 파업 자체가 목적은 아니다. 필수 안전인력을 확보하기 위한 마지막 절박한 호소"라며 "양산선 개통을 앞두고 있지만 인력 충원은 한 명도 없다. 최소한의 인력이라도 증원해 지하철 안전을 책임져야 한다"고 말했다.오 위원장은 "청소노동자와 공무직 노동자의 처우도 생계를 유지할 수 있는 현실적인 수준으로 개선돼야 한다"며 "이 시간부로 시청 광장에서 농성을 시작한다. 교섭과 협상의 문은 파업 직전까지 열려 있다. 부산시와 부산교통공사가 전향적이고 책임 있는 자세로 대화에 나서기를 촉구한다"고 밝혔다.김미경 공공운수노조 부산본부 부본부장은 "이재명 대통령은 공공부문 비정규직 노동자도 적정 임금을 받아야 한다고 말했다. 이번 정부에서는 달라질 것으로 기대했지만, 실질적인 개선 없이 시늉에 그치고 있다"며 "공무직 노동자들이 요구하는 것은 겨우 버티는 임금이 아니라 살아갈 수 있는 임금"이라고 말했다.그는 "이번 파업은 부산 시민의 안전과 공공서비스, 지하철 노동자의 정당한 권리를 지키기 위한 투쟁"이라며 "부산시와 원청인 부산교통공사는 책임 있게 안전인력을 충원하고 적정 임금을 보장해야 한다"고 밝혔다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 인력 부족에 따른 안전 문제와 임금 차별을 지적하며 "인력 부족은 안전 문제로 이어진다. 밀폐공간에서는 3인 1조 작업과 외부 감시인력 배치가 필요하지만, 이를 지킬 인력이 없어 법을 준수하지 못하는 상황"이라며 "정부와 부산시가 일·가정 양립과 저출생 극복을 외치고 있지만 24시간 운영되는 지하철 현장은 이를 따라가지 못하고 있다"고 말했다.이어 "비합리적인 임금제도를 개선하고 같은 일을 하면서도 차별받는 불평등을 바로잡아야 한다"며 "하청업체와 부산교통공사는 권한이 없다며 부산시의 예산 승인이 필요하다는 말만 반복하고 있다. 부산시가 책임져야 하는 이유"라고 강조했다.김 본부장은 "민주노총 부산본부는 7만 조합원과 함께 원청교섭 실현, 안전인력 충원, 저임금 차별 개선을 위한 부산지하철 노동자들의 투쟁에 힘을 보태겠다"고 밝혔다.기자회견을 마친 부산지하철노조는 부산시청 광장에서 농성투쟁에 들어갔다. 노조는 오는 10월 21일 오후 6시 같은 장소에서 운영서비스지부 비상총회를 열고 파업투쟁에 돌입할 예정이다.