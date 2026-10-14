관객 모두가 이방인... 예술로 만나는 1905년 멕시코 이주 역사

큰사진보기 ▲전시작품 ⓒ 더블유아트갤러리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전시관 전경 ⓒ 더블유아트갤러리 관련사진보기

시끌벅적한 강남 한복판, 4층짜리 건물 한 채가 '낯선 행성'으로 바뀐다면?라틴아메리카 현대미술 전문 화랑 '더블유아트갤러리'가 창립 6주년을 맞아 '공간이 묻고 관객이 답하는' 형식의 전시, 'STRANGERS' PLANET: 낯선 곳에서 우리가 존재하는 방식'을 선보인다.한·중남미협회와 함께 19일부터 12월 26일까지 서울 강남구 도산대로 매직쉐프 빌딩에서 진행하는 이번 특별전은 건물 전체를 낯선 행성으로 바꾸는 파격적 연출을 선보이는 등 규모부터 남다르다. 관람객들은 전시관 문을 열고 들어오는 순간, 임시 여권을 발급 받고 '이방인'이 되어 공간 탐험에 나서는 흔치 않은 경험을 할 수 있다.이번 특별전에는 아이티, 쿠바, 칠레, 스페인, 미국, 한국 등 6개국 9명의 작가 작품 100여 점(회화, 조각 등)이 전시된다.특히 이번 전시에서 주목되는 부분은 1905년 멕시코 에네켄 농장으로 떠나 조국의 독립을 후원했던 한인들의 디아스포라 역사도 볼 수 있다는 점이다. 예술 작품의 강렬한 에너지를 통해 관객 스스로 이주 역사의 의미를 느끼도록 하는 게 이번 전시회 목적이다.따라서 쉐발리에(Mildor Shevalier), 다리엘 페레스(Dariel Perez), 알레한드로 페드리도(Alejandro Pedrido) 등 디아스포라의 삶을 체화한 글로벌 작가가 대거 참여한다. 고유정, 정지윤, 송가희 등 한국 작가도 참여했다.이번 전시회가 남다른 까닭은 관람객들에게 질문이 던져진다는 점이다. 관람객들은 1층에선 '나는 어디에서 왔는가?', 2층에선 '무엇이 나를 나로 만드는가?', 3층에서는 '내가 알던 세계가 무너지면 나는 누구인가?'라는 질문을 받게 된다. 이어 4층에서는 '국경 밖에서 우리는 어떻게 존재할 것인가?'라는 물음이 던져진다. 이는 기존 전시회와 차별되는 지점으로, 관람객이 단순히 작품을 감상하는 것을 넘어 자신의 존재를 사유하게 한다는 점에서 시사하는 바가 크다.4층에 설치되는 '관객 참여형 대형 프로젝트(실과 핀)'는 이번 전시의 백미다. 관객이 직접 대형 세계지도 위에 자신과 조부모, 부모의 이주 및 이동 경로를 실과 핀으로 연결할 수 있는데 전시 기간 동안 수천 개의 경로들이 교차하게 되면서, 전시가 막을 내릴 즈음엔 모든 이들이 함께한 공동 작품이 완성된다.오는 19일 오픈식에는 중남미 국가 대사와 스페인 문화원장, 국내 라틴아메리카 학계와 연구 기관 관계자 등이 참석할 예정이다. 또한 전시 기간 내내 디아스포라 다큐멘터리 영화가 상영된다.성수경 더블유아트갤러리 대표는 "이번 특별전은 작품 70, 공간 20, 텍스트 10의 비율을 지향하는 'ART-FIRST' 원칙 하에 공간이 작품과 경쟁하지 않도록 연출했다"며 "누구나 태어날 때부터 예술성을 품고 있다는 갤러리의 철학처럼, 관객 모두가 스스로 이방인이자 예술가가 되어 새로운 차원의 교감을 나누길 바란다"고 밝혔다.한편 더블유아트갤러리는 라틴아메리카 미술을 전문으로 다루는 화랑으로 전속작가 9명, 소장 작품 300여 점, 아트페어 참가 18회, 기획전시 30회, 정기구독자 1800명의 기반을 갖추고 있으며 2026년 3월 '도전 유망기업 100'에 선정됐다.