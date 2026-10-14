김지용 "억울한 국민 단 한 명도 없도록 하겠다"

큰사진보기 ▲선서하는 김지용 초대 중수청장 후보자김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"수사와 기소 분리 취지에 따라 인권을 최우선 가치로 하여 수사 과정에서 억울한 사람이 생기지 않도록 하겠습니다."

"과거 표적수사, 먼지떨이식 수사, 기소를 전제로 한 수사 등 국민께서 우려하시는 문제를 답습하지 않고, 오직 증거와 법리에 따라 수사하겠습니다."

"수사한 결과 범죄가 인정되지 않는다면 과감히 수사를 종결하는 것을 주저하지 않겠습니다."

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김지용 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 인사청문회 인사말을 통해 밝힌 수사 원칙이다.수사와 기소 분리 이후 신설된 중대범죄수사청의 초대 청장 후보자를 검증하는 자리에서 김 후보자는 인권 중심 수사와 정치적 중립성, 전문 수사 역량 확보, 범죄 피해자 보호를 핵심 과제로 제시했다. 친윤·반윤을 둘러싼 정치적 논쟁이 이어지는 가운데, 김 후보자는 수사의 판단 기준으로 정치적 입장이 아닌 객관적 증거와 법리를 제시했다.김 후보자는 "대한민국 형사사법 체계는 거대한 전환점에 서 있다"며 지난 10월 2일 시작된 새로운 형사사법체계의 의미를 강조했다. 수사는 중수청과 경찰 등 수사기관이, 기소는 공소청이 담당하는 구조로 전환된 만큼 중수청이 사법정의를 실현하고 국민의 일상을 보호하는 기관으로 자리 잡아야 한다는 것이다.김 후보자가 가장 먼저 제시한 과제는 인권 보호다. 그는 "절차적 정의를 지키는 것이야말로 실체적 진실에 이르는 가장 가깝고도 확실한 길"이라며 과거 수사 관행에 대한 국민적 우려를 직접 언급했다. 특히 "수사한 결과 범죄가 인정되지 않는다면 과감히 수사를 종결하는 것을 주저하지 않겠다"고 밝혔다.수사 과정에서 사건관계인의 인권 보호에도 소홀함이 없도록 지휘·감독하고, 단 한 명이라도 억울한 국민이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다는 입장이다.또 김 후보자는 정치적 중립성과 독립성도 핵심 과제로 제시했다. 그는 "중대범죄수사청이 외부의 압력에 흔들리지 않고, 오직 법과 원칙에 따라 공정하게 수사할 수 있게 하겠다"고 밝혔다. 이어 "중대범죄 수사에 대한 국민의 감시를 엄중하게 받아들이고 민주적 통제를 받는 기관이 되도록 하겠다"고 강조했다.현재 검찰개혁과 수사·기소 분리를 둘러싼 정치적 논쟁이 이어지는 상황이지만, 김 후보자는 특정 정치세력이나 인물을 직접 언급하지 않았다. 대신 외부 압력으로부터의 독립성과 법과 원칙에 따른 공정한 수사, 민주적 통제를 새로운 수사기관의 운영 방향으로 제시했다.김 후보자는 중대범죄 수사의 전문성 확보도 약속했다. 그는 내란·부패·금융·경제범죄와 마약·사이버 범죄, 기술유출 범죄가 갈수록 지능화·고도화되고 있다고 진단했다. 이에 검찰과 경찰의 우수 인력과 민간 전문가를 적극 영입하고, 체계적인 교육훈련과 과학수사 역량 강화를 통해 중대범죄 수사의 전문성을 높이겠다고 밝혔다.김 후보자는 "객관적 증거와 법리로 실체적 진실을 밝혀 나가는 수사기관이 되겠다"고 강조했다.김 후보자는 검찰의 보완수사권 폐지 문제에 대한 기존 입장도 언급했다. 그는 "과거 검찰의 보완수사권이 충분한 대안 없이 폐지될 경우 범죄 피해자 보호에 공백이 생길 수 있어 이에 대한 우려를 말씀드린 바 있다"고 밝혔다. 이어 "형사사법제도는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 존재하고, 피해자의 보호에는 한치의 소홀함이 있어서는 안 된다"고 강조했다.중수청이 사회적 약자 대상 범죄의 보완수사를 담당하게 된 만큼 철저한 보완수사로 피해자 보호에 공백이 없도록 하겠다는 입장이다.김 후보자는 "중대범죄수사청의 초대 청장은 새 조직의 첫 단추를 바로 끼우는 자리"라며 형사사법개혁의 새로운 원칙을 확고히 정착시키겠다고 밝혔다. 특히 표적수사와 먼지떨이식 수사를 답습하지 않고 외부 압력에도 흔들리지 않겠다는 약속을 통해 초대 중수청장으로서의 수사 원칙을 분명히 했다.