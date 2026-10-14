"한반도 중립화는 평화 지속할 제도적 기반 마련 구상"

큰사진보기 ▲강종일 박사가 13일 오후 2시 수운회관에서 열린 '중화, 중립화, 평화의 근원과 상관성' 강연에서 동북아시아의 평화는 한반도에서 시작돼야 한다고 강조했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

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큰사진보기 ▲13일 오후 2시 수운회관에서 강연을 진행하고 있는 강종일 박사 ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲강종일 박사의 강연이 13일 오후 2시 수운회관에서 진행되고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기

한반도의 평화를 어떻게 제도화할 것인가.강종일 박사가 한반도 중립화를 동북아시아의 패권 경쟁을 완화하고 남북 관계의 돌파구를 마련할 대안으로 제시했다. 군사적 억지력과 동맹에 의존하는 기존 안보 구도를 넘어 한반도가 어느 강대국의 전략에도 종속되지 않는 독립적 지위를 확보해야 한다는 주장이다. 강 박사는 하와이대 국제정치학 박사, 주베트남미국대사관 및 주미얀마한국대사관 1등 서기관으로 근무했고, 한반도중립화통일협의회장을 맡고 있다.강 박사는 지난 13일 오후 2시 서울 종로구 수운회관에서 열린 '중화, 중립화, 평화의 근원과 상관성' 강연에서 동북아시아의 평화는 한반도에서 시작돼야 한다고 강조했다. 공자의 중화사상과 자신이 정립한 중화 개념을 설명한 뒤 이를 국가 간 관계를 조정하는 중립화와 연결해 한반도 평화의 해법을 모색했다.이날 강좌는 한반도중립화통일협의회, 한반도중립화를추진하는사람들, 한국중립화추진시민연대, 중립한국국제협의회 등이 공동으로 마련했다. 강 박사는 "한반도 중립화는 단순히 전쟁에 개입하지 않는 외교적 선택이 아니라 강대국의 대립을 완화하고 평화를 지속할 제도적 기반을 마련하는 구상"이라고 힘주어 말했다.강 박사가 중립화의 필요성을 강조한 배경에는 한반도를 둘러싼 강대국 간 이해관계가 자리 잡고 있다. 미국과 중국을 비롯한 주변국의 전략적 경쟁이 격화할수록 한반도는 국제 정세의 영향을 직접적으로 받을 수밖에 없으며 그만큼 독자적인 외교·안보 공간을 확보해야 한다는 논리다.그는 중립화의 목표를 평화로 규정하고, 한반도의 평화가 동북아시아를 거쳐 세계 평화로 확장될 수 있다고 주장했다. 한반도를 둘러싼 강대국들이 서로 경쟁하더라도 한반도 자체를 대결의 대상으로 삼지 않도록 국제적 합의와 제도적 장치를 마련하자는 취지다.여기서 중립화는 단순한 중간자적 태도와 다르다. 강 박사가 말하는 영세중립은 주변국과의 협정이나 조약을 통해 국가의 정치적 독립과 영토적 통합을 지속적으로 보장하는 체제다. 중립을 선언하는 것만으로는 충분하지 않으며 국제적 보장과 이를 뒷받침할 평화 체제가 필요하다는 의미다.이 같은 문제의식은 과거 그의 언론 인터뷰에서도 확인된다. 강 박사는 2018년 <서울신문> 인터뷰에서 한반도 평화를 제도화하는 방안으로 영세 중립을 제시하며 평화 정착과 경제 협력을 거쳐 통일로 나아가야 한다고 주장했다. 이번 강연은 당시 제시한 구상을 중화사상과 국제 질서의 관점에서 다시 설명한 것으로 볼 수 있다.이번 강연에서 눈길을 끄는 부분은 중립화의 철학적 토대를 '중화'에서 찾았다는 점이다. 강 박사는 공자의 중화사상을 인간의 감정이 적절한 질서와 조화를 이루는 원리로 설명했다. 감정 자체에 머무는 것이 아니라 상황과 도리에 맞게 표현될 때 조화가 성립한다는 해석이다.그가 이 같은 논의를 한반도 문제로 연결한 이유는 분명하다. 서로 다른 국가와 이해관계가 공존하는 국제사회에서도 어느 한쪽의 일방적 지배보다 관계를 조정하고 균형을 확보하는 원리가 필요하다는 것이다. 강 박사에게 중화가 조화의 원리라면 중립화는 이를 국제 관계에서 구현하는 제도적 방안인 셈이다.강연에서 가장 현실적인 정책 제안으로 주목되는 대목은 북한의 과거 통일 구상과 남한의 통일 방안 사이에서 접점을 찾자는 주장이다.강 박사는 북한이 과거 제시한 고려민주연방공화국 구상에 외교 정책의 중립화가 포함돼 있었다고 설명했다. 김일성·김정일 시대의 중립화 관련 발언과 문헌을 근거로 북한의 비동맹 중립 구상이 이어져 왔다는 것이 그의 해석이다. 김정일이 스위스식 무장 중립을 지향했다는 주장도 제시했다.그는 이러한 과거의 구상을 남북 대화의 실마리로 활용할 수 있다고 봤다. 남한이 제시해 온 연합제와 북한의 연방제 사이에 공통점을 찾아 논의를 시작하고 중립화 문제를 협상의 의제로 삼아보자는 것.강 박사는 이재명 정부를 향해서도 북한이 과거 제시한 중립화 구상을 검토해 대화의 접점을 찾아야 한다고 제안했다. 남북이 서로의 통일 방안을 일방적으로 거부하기보다 공통 요소를 찾아 협상의 공간을 넓혀야 한다는 취지다.다만 북한이 과거 중립화를 주장했다는 사실이 현재도 이를 공식적인 정책으로 유지하고 있음을 의미하지는 않는다. 강연에서 제시된 북한의 중립화 구상과 남북 간 연합제·연방제의 접점 역시 실제 협상 가능성과 양측의 현행 정책을 별도로 검증해야 할 과제다.강 박사는 한반도 중립화의 역사적·사상적 배경을 설명하면서 안중근 의사의 동양평화론도 소개했다.그는 안 의사가 한중일 3국의 협력과 공동의 평화 체제를 구상했다는 점에 주목했다. 강연에서는 여순 지역의 중립화, 공동 금융 기구 설립, 평화 유지를 위한 협력, 상설 평화위원회 구성 등의 구상이 거론됐다.이는 한반도의 평화가 남북 관계만으로 완성될 수 없으며, 동북아시아 국가들 사이의 협력 구조와도 연결돼야 한다는 강 박사의 주장과 맞닿아 있다.그는 요한 갈퉁의 평화론도 언급하며 전쟁이 없는 상태를 넘어 갈등을 평화적으로 조정할 수 있는 구조가 필요하다고 설명했다. 무력 충돌이 발생하지 않는 소극적 평화에 그치지 않고 갈등을 줄이고 지속적인 평화를 뒷받침하는 제도적 조건을 마련해야 한다는 의미다.강 박사의 한반도 중립화 구상은 새로운 주제는 아니다. 그는 오랫동안 중립화 통일론을 연구해 왔으며 2001년 출간된 저서 <한반도의 중립화 통일은 가능한가>에서도 한반도 중립화의 역사와 여러 통일 방안을 다뤘다.2023년 출간된 공동 저서 <한반도 중립화 : 평화와 통일의 지름길> 역시 중립의 개념과 국제적 사례, 남북한의 통일 정책, 중립화의 가능성과 과제를 폭넓게 다룬다. 이 책은 강 박사의 주장이 개인적 제안에 머무르지 않고 여러 연구자의 논의와 맞물려 이어지고 있음을 보여준다.그러나 중립화가 실제 정책 대안으로 성립하려면 넘어야 할 과제도 적지 않다. 한미동맹을 비롯한 기존 안보 체제와의 관계, 북한의 핵 문제, 주변 강대국의 이해관계, 중립국의 안보를 보장할 국제적 합의 등을 구체적으로 해결해야 하기 때문이다. 중립화가 오히려 안보 공백을 초래할 수 있다는 우려에 대해서도 설득력 있는 대책이 필요하다.결국 강 박사의 주장은 한반도의 평화를 군사력의 우위만으로 확보하려는 접근에서 벗어나 주변국이 한반도의 독립과 평화를 함께 보장하는 국제 질서를 모색하자는 제안으로 요약된다.한반도 중립화가 곧바로 현실적인 해법이 될 수 있을지는 아직 단정하기 어렵다. 그러나 강대국 간 경쟁이 한반도의 안보와 미래에 미치는 영향을 줄이고 남북 대화의 새로운 가능성을 찾기 위해 어떤 외교적 선택지가 필요한지 묻는다는 점에서 이번 강연은 지속적인 검토가 필요한 화두를 던졌다.