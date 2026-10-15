정년연장, 청년 일자리 빼앗는다? 진짜 문제는 따로 있다

이재명 정부의 사회개혁을 위한 노동정책이 지난해 노란봉투법 제정 이후 미루어지고 있습니다. 대신, 메가 특구에서 차별적인 노동유연화 정책을 추진한다고 합니다. 장시간 차별적인 노동이 대한민국의 나아갈 방향이 될 수는 없습니다. 오히려 개혁적인 노동정책이 국민의 삶을 바꾸고 정부를 든든히 뒷받침 할 수 있습니다. 이에, 새로운 사회개혁을 위해 노동정책 과제가 왜 중요한지 들여다보고, 구체적인 방향을 제시하는 ‘새로운 사회개혁을 위한 노동정책 칼럼’을 6회에 걸쳐 기고합니다.

큰사진보기 ▲양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장과 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장, 박홍배 더불어민주당 의원이 6월 16일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 현행 법정 정년 60세와 국민연금 수급개시연령 65세 사이의 소득 공백 문제가 심각하다며 법정 정년 65세 연장 입법을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

지난 2025년 우리나라의 생산연령인구(15~64세) 비중이 처음으로 70% 밑으로 내려왔다. 통계청 장래인구추계에 따르면 생산연령인구 비중은 2040년에는 전체 인구의 58% 수준으로, 2050년에는 52% 수준으로 감소할 것으로 추정된다. 인구구조 변화에 따른 인력부족이 점점 현실화되고 있는 것이다. 이에 대응하는 노동공급을 늘리는 방법은 크게 두 가지다. 하나는 주어진 인구 안에서 고용률을 높이는 것으로 여성과 고령자의 고용률 제고가 이에 해당한다. 다른 하나는 이주노동을 통해 노동력을 확보하는 것이다.그런데 우리나라의 고령자 고용률은 이미 높은 수준이다. 2024년 기준 65세 이상 고용률이 약 37%로 OECD 1위이며, 55~64세 고용률도 70% 수준으로 OECD 평균(65%)보다 크게 높다. 문제는 고용의 질에 있다. 많은 중고령자가 50대 초반에 생애 주된 일자리에서 퇴직한 뒤 이전보다 열악한 노동조건에서 일한다. 연금을 통한 소득보장이 불충분해 생계를 위해 주변부 노동시장에서 일하는 65세 이상 노인의 경우 그 정도가 더욱 심각하다. 요컨대 한국 중고령자 고용의 핵심 과제는 고용률을 더 높이는 것이 아니라 더 나은 일자리에서 더 생산적으로 일할 기회를 늘리는 것이다.법정 정년연장 논의의 배경은 여기에 있다. 법정 정년을 연장한다고 해서 생애 주된 일자리의 고용기간이 그만큼 늘어나는 것은 아니지만, 일정한 효과는 기대할 수 있다. 실제로 지난 2016~2017년 60세 정년 의무화 시행 전후로, 40세 이상 상용직 퇴직자의 평균 퇴직연령은 2014년 51.9세에서 2023년 53.1세로 높아졌다. 정년연장을 통해 생애 주된 일자리에서 일하는 기간이 길어지는 것은 상대적으로 양질의 일자리를 더 오래 유지하는 동시에, 그 일자리에서 축적한 숙련과 경험을 계속 활용할 수 있게 한다는 점에서 의미가 크다.현재 60세인 정년을 65세로 연장하는 것은 연금제도 측면에서도 해묵은 과제다. 국민연금은 1998년 개혁으로 수급개시연령을 만 60세에서 65세로 단계적으로 상향하여, 1969년생부터는 만 65세에 노령연금을 지급한다. 그러나 법정 정년과 국민연금 의무가입연령(만 59세까지)은 수급개시연령 상향에 맞추어 조정되지 않았다. 그 결과 정년, 의무가입연령, 수급개시연령이 서로 어긋나는 제도적 미비점이 남았다. 따라서 법정 정년을 65세로 상향하고 이에 맞추어 국민연금 의무가입연령을 높이는 것은 고령자 고용의 질을 높일 뿐 아니라 고용과 연금 사이의 제도적 정합성을 회복하는 일이기도 하다.그렇다면 필요성이 분명한 법정 정년연장을 두고 왜 이렇게 논란이 많은 것일까? 정년연장에 대한 우려는 크게 세 가지다. 기업의 임금·사회보험료 부담 증가, 중고령자 고용 증가에 따른 청년고용 위축, 그리고 정년연장의 혜택이 고용이 안정된 일부 중고령자에게 집중될 것이라는 비판이 그것이다.정년연장으로 고령자의 고용기간이 늘어나면 사용자에게 일정한 부담이 생기는 것은 사실이다. 특히 공공부문과 대기업 등의 임금체계에는 여전히 연공적 요소가 남아 있어 부담이 더 클 수 있다. 물론 우리 노동시장 전체에서 연공임금의 혜택을 받는 노동자의 비중은 높지 않지만, 정년연장이 실제로 효과를 갖는 기업의 상당수가 여기에 해당한다. 그렇다고 기업 부담을 이유로 재고용 등의 방식으로 임금을 과도하게 삭감한다면, 생애 주된 일자리에서 일하는 기간을 늘려 더 좋은 일자리에서 더 생산적으로 일하도록 한다는 정년연장의 취지에 어긋난다.게다가 연공임금을 적용하는 기업은 대체로 지불능력이 상대적으로 높은 기업이기도 하다. 여기에 인구구조 변화에 따른 장기적 인력 부족에 대응해야 한다는 점까지 고려하면, 기업의 부담 증가는 전환기 지원정책으로 대응해야 할 문제로 보아야 한다. 정년연장을 단계적으로 도입하면서, 노동비용이 늘어나는 사업장에서는 근로시간 단축, 직무 재설계, 임금체계 개편 등 근로조건 조정을 촉진하고, 지불능력이 부족한 기업을 중심으로 늘어난 노동비용의 일부를 지원할 필요가 있다.나머지 두 우려인 청년고용과 노동시장 불평등 문제는 우리 노동시장의 이중구조, 더 직접적으로는 높은 불안정 일자리 비중과 밀접하게 관련되어 있다. 사실 정년연장이 청년고용에 직접 미치는 영향의 크기는 논쟁적이다. 과거 60세 정년 의무화가 민간부문에서 청년고용 감소로 이어졌다는 연구가 있지만, 2020년대 들어 20대 인구가 크게 줄고 있어 앞으로의 영향은 다를 것이라는 전망도 있다. 그러나 직접적 영향의 크기와 무관하게 청년고용은 이미 위기 상황이다. 따라서 정년연장이 청년고용에 조금이라도 부정적 영향을 미치거나 그렇게 인식된다면 정년연장의 사회적 수용성은 낮아질 수밖에 없다.청년고용에 대해서는 정년연장과 별개로 여러 정책대안이 제시되고 있다. AI 등 신기술 중심의 교육훈련과 일경험 기회 확대, 고용보조금, 자산형성 지원 등이 대표적이다. 그런데 이 정책들은 '청년을 준비시키는 것'에 집중되어 있고, '청년을 위한 일자리를 준비하는 것'에는 상대적으로 소홀하다. 청년고용 위기는 청년의 역량 부족보다 양질의 일자리 부족에서 비롯된 문제다. 따라서 청년에게 양질의 일자리 기회를 넓혀주는 정책이 필요하다.구체적으로는 정부가 직접 영향을 미칠 수 있는 공공·준공공부문에서 청년의 일자리 기회를 확대하고, 플랫폼·프리랜서 노동처럼 청년의 진입은 많지만 일자리 질이 낮은 영역에서는 '일하는 사람 권리 기본법' 제정, '전국민 고용·산재보험' 확대, '최저보수제' 적용 등을 통해 일자리 질을 높여야 한다. 아울러 기업에 대한 정부 지원과 연계해 민간부문의 청년고용 인센티브를 늘릴 필요가 있다. 청년 일자리 부족 문제는 중고령자를 노동시장에서 일찍 내보내는 방식이 아니라, 청년에게 양질의 일자리 기회를 늘려주는 방식으로 풀어야 한다.일자리의 질 중심의 청년고용 대책은 중고령자 노동시장의 불평등 문제에 대한 해법이기도 하다. 정년연장의 혜택이 안정된 직장을 가진 일부 중고령자에게 집중된다는 지적은, 다수의 중장년층이 정년 전에 주된 일자리를 떠나거나 정년제가 적용되지 않는 일자리에서 일하는 현실에서 비롯되기 때문이다. 특히 중장년 남성 비중이 높은 배달·운송 분야의 특수고용·플랫폼 노동과 중장년 여성 비중이 높은 돌봄 일자리는 정부 정책을 통해 일자리 질을 실질적으로 개선할 수 있다. 여기에 더해 중장년층의 생애경력설계와 재취업 지원 서비스를 확대하고, 고령 노동자의 근로시간 단축 관련 제도를 정비하며, 중소기업을 중심으로 고령 노동자의 생산적 노동을 뒷받침하는 근로환경과 인사관리제도 개선을 지원할 필요가 있다.정년연장은 인구고령화라는 메가트렌드에 맞추어 노동생애과정을 재정비하는 데 핵심적인 요소다. 장기적으로는 정년 폐지도 검토할 필요가 있지만, 현 시점에서는 정년을 단계적으로 상향해 더 좋은 일자리에서 더 생산적으로 일하는 기간을 늘려가는 것이 현실적이다. 물론 노동시장 이중구조가 심화된 상황에서 정년연장의 혜택이 일부 노동자에게 그칠 수 있다는 한계는 분명하다. 그러나 이는 정년연장의 필요성을 부정할 이유가 아니라, 불안정한 일자리를 양질의 일자리로 전환하는 정책을 함께 추진해야 할 이유다.