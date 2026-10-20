피로가 싹 풀리는 숲속 정자, 예천에 있습니다

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지난 10일 오후, 용궁향교를 뒤로 하고 예천 여행을 이어간다. 당초 영주까지 둘러볼 계획이었다. 모처럼 나선 길이라 한 곳이라도 더 보고 싶은 생각에서다. 하지만 들르는 곳마다 저마다의 아름다움과 이야기를 품고 있어 쉽게 발길이 떨어지지 않는다. 예천은 돌아볼수록 더 머물고 싶은 곳이다.
이제 누정과 산사, 원림에 남은 사람들의 자취를 찾아간다. 계곡과 강변에 터를 잡은 옛사람들은 어떤 풍경을 바라보며 살았을까. 그 궁금증을 안고 삼수정으로 향한다.
후손들이 지켜온 삼수정
삼수정은 1425년 동래 정씨 청곡리 입향조인 정귀령이 세운 정자다. 후손의 번창을 바라며 심은 회화나무 세 그루에서 이름을 따왔다. 지금 곁에 선 나무는 전란에 불타 죽은 나무의 밑동에서 다시 자랐다고 한다. 수령은 300여 년이다.
정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 아래로 마루를 배치했다. 가운데 뒤쪽 한 칸에는 마루방을 두었다. 뒷면과 옆면을 감싼 나무 벽이 눈길을 끈다. 앞쪽은 탁 트이고 뒤쪽은 아늑하다. 언덕 아래로 낙동강이 유유히 흐른다.
곁에서 풀을 베던 주민 한 분이 지난해 600주년 행사에 후손 500~600명이 모였다고 귀띔한다. 회화나무가 가지를 뻗듯 후손들도 대를 이어 번성했구나 싶다. 정자 주변을 돌보는 그의 손길에 눈길이 머문다.
백사장과 소나무 숲 사이
선몽대는 삼수정에서 차로 20여 분 거리다. 호명읍 백송리 내성천변에 자리한다. 노송 숲 너머 바위 언덕에 정자를 들여 앉혔다. 그 아래로 강물이 흐르고 하얀 모래밭이 넓게 펼쳐진다. 정자와 숲, 강변 풍경이 어우러진 선몽대 일원은 명승으로 지정돼 있다.
퇴계 이황의 종손자인 우암 이열도가 1563년에 세웠다고 한다. 신선이 내려와 노는 꿈에서 이름을 따왔다고 전한다. '선몽대' 세 글자는 퇴계의 친필이다. 여러 선비의 시를 새긴 목판에서도 오랜 내력을 읽는다.
정면 3칸, 측면 2칸의 목조 건물에 팔작지붕을 얹었다. 아담한 모습이 정자라기보다 작은 살림집처럼 느껴진다. 처마 아래 기둥 사이로 내성천을 바라본다. 숲 사이로 언뜻 보이던 강물과 백사장이 시원하게 펼쳐진다. 잠시 머물며 강을 바라보고 싶은 자리다.
우암 이열도의 자취를 기리는 유허비와 '산하호대'라 새긴 비 앞에서 걸음을 멈춘다. 산과 강이 어우러진 아름답고 웅장한 풍경이라는 뜻이다. 백사장과 소나무 숲을 따라 천천히 걷는다. 옛 선비들이 시를 읊으며 거닐던 모습이 떠오른다.
바위를 돌아 흐르는 물길, 초간정에 머물다
금곡천이 내려다보이는 절벽 위에 팔작지붕을 얹은 초간정이 자리한다. 기암괴석과 계곡, 소나무 숲이 어우러진 이곳은 tvN 드라마 <미스터 션샤인> 촬영지로도 알려진 곳이다. 정자는 경상북도 유형문화유산 제475호, 주변 원림은 명승 제51호로 지정돼 있다.
조선 선조 때 학자 초간 권문해가 용문면 죽림리에 1582년에 세웠다. 오랜 관직 생활과 당쟁을 뒤로 하고 고향에서 자연을 벗 삼아 심신을 수행하던 곳이다. 계곡과 바위, 소나무 등 자연 속에 들어섰다. 맑은 공기를 마셨다. 여행의 피로가 한껏 풀린다.
정자가 깔끔하게 관리돼 있다. 서원이나 누정을 어렵사리 찾았다가 먼지 쌓인 마루나 굳게 잠긴 문 앞에서 아쉬움을 안고 돌아선 적이 있다. 신발을 벗고 마루에 올라앉는다. 계곡을 바라보며 잠시 물소리에 귀를 기울인다.
함께 쌓는 공덕, 용문사 윤장대
초간정을 뒤로하고 소백산 용문사로 향한다. 왕실의 태실을 모시고 임진왜란 때 승병들의 활동 거점이 됐던 산사다. 이번에 눈여겨볼 것은 대장전과 그 안에 있는 윤장대다.
보광명전 곁의 대장전으로 다가섰다. 용문사에서 가장 오래된 전각이다. 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕 아래 촘촘히 짜인 공포가 눈길을 끈다. 안을 들여다보니 좌우에 윤장대 두 좌가 자리한다.
불교 경전을 넣어 두는 회전식 보관함이다.
한 번 돌리면 경전을 한 번 읽은 것과 같은 공덕을 쌓는다고 여겼다. 글을 모르거나 경전을 읽기 어려운 사람도 공덕을 쌓도록 한 것이다. 그 뜻을 알고 다시 바라보니 사람을 배려한 마음이 느껴진다.
대장전과 윤장대는 고려 명종 때인 1173년 처음 조성됐다고 한다. 여러 차례 중건과 수리를 거쳐 오늘에 이른다. 국내에 유일하게 남은 것으로 알려진 윤장대는 이를 품은 대장전과 함께 2019년 국보로 지정됐다.
그늘을 내주고 장학금도 주는 나무
용문사를 나와 감천면 천향리로 향한다. 사방으로 길게 뻗은 소나무 가지 앞에서 걸음을 멈춘다. 석송령이다. 나무 한 그루가 차지한 공간이 생각보다 넓다. 조금 물러서서 바라보니 지주가 받친 가지들이 거대한 분재처럼 보인다.
약 600년 전 홍수 때 석간천을 따라 떠내려온 소나무를 나그네가 건져 심었다고 한다. 1930년 마을 주민 이수목이 석송령이라는 이름을 붙이고 자신의 땅을 물려줬다고 전한다. 재산을 갖고 세금을 내는 나무다. 그 땅에서 나오는 수익이 학생들의 장학금으로도 쓰인다니 다시 한번 올려다보게 된다.
주민들은 해마다 나무 아래에서 동제를 올리며 마을의 평안을 빈다. 사람은 나무를 돌보고, 나무는 그늘을 내주며 마을의 아이들까지 돕는다. 오래된 나무와 사람이 서로 기대어 살아간다.
퇴계 이황과 서애 유성룡이 쉬어간 곳
도암대에는 퇴계 이황의 자취가 남아 있다. 1548년 풍기군수로 재임할 때 고향 예안을 오가며 이곳에서 쉬었다고 한다. 지팡이를 내려놓고 신발을 벗었다는 이야기에 먼 길을 가던 나그네의 모습이 떠오른다. 정면 2칸, 측면 1칸 반의 아담한 정자다. 나무 기둥 위에 팔작지붕을 얹었다. 도로에서 정자로 이어지는 10여m의 돌계단에 칡넝쿨이 엉켜 있다. 오르기가 어렵다.
이어 찾은 수락대에는 서애 류성룡의 발자취가 남아 있다. 그 역시 고향을 오가며 자연을 감상하고 쉬었다고 한다. 1914년 감천 지역 유림이 그를 기려 세운 정자다. 1976년 폭풍우로 유실됐다가 2001년 다시 지었다.
[탐방코스]
삼수정 →선몽대 →초간정→ 소백산 용문사→석속령 →도암대→ 수락대