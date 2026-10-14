10대부터 50대까지, 신해철의 음악이 내게 준 것

큰사진보기 ▲10대 시절 구매해 지금까지 간직하고 있는 무한궤도 1집(위쪽)과 신해철 솔로 2집(아래) ⓒ 최호림 관련사진보기

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"나 이거 빌려줄 수 있냐?"

스마트폰에 새로 등록한 전화번호 하나가 카카오톡에 자동으로 연동됐다. 무심코 그 번호 주인의 프로필을 눌렀다가 배경음악을 보고 잠시 멈췄다. 무한궤도의 '우리 앞의 생이 끝나갈 때'였다. 내게는 참 소중한 노래다. 어느 순간부터 그 노래를 잊고 살아가는 것 같아 아쉬웠다. 한때는 내 청소년 시절의 한가운데 있었고, 힘든 시절마다 나를 붙잡아 주었던 음악인데 말이다.사실 나는 초등학생 때부터 가수 이문세를 무척 좋아했다. 여덟 살 터울인 형의 영향도 있었지만, 작곡가 이영훈과 함께 만들어 낸 그의 음악이 참 좋았다. 사랑이 무엇인지도 제대로 모르던 나이였다. 그런데도 노랫말과 선율이 내게 전해 주는 감정은 이루 말할 수 없을 만큼 컸다. 음악을 들으며 사랑과 이별을 상상했고, 아직 경험해 보지 못한 감정들을 마음속에 하나씩 쌓아 갔다. 그러던 어느 날, 아버지 회사가 부도를 맞았다. 집안 형편이 기울기 시작했다. 학교에서 흔히 말하는 '엄친아'였던 나는 조금씩 달라졌다.그렇게 사춘기를 지나던 중학생이 되어선 학교 성적이 뚝 떨어졌고, 그동안 가깝게 지내던 친구들도 하나둘 멀어졌다. 교회에서도 어디에서도 늘 친구들 사이의 중심에 있던 내가 어느 순간 혼자가 됐다. 그렇게 친구들은 나를 놀리고 따돌렸다. 한순간에 달라진 상황을 받아들이기가 쉽지 않았다. 무엇보다 힘들었던 건, 얼마 전까지만 해도 나와 함께 어울리던 아이들이 더는 나를 예전처럼 대하지 않는다는 사실이었다.그 무렵, 나보다 먼저 친구들에게 따돌림과 놀림을 당하던 녀석과 짝이 됐다. 나 역시 얼마 전까지는 그 친구를 무시하던 아이들 가운데 하나였다. 그런데 어느새 나도 그 녀석과 다르지 않은 처지가 되어 있었다. 그 친구는 늘 이어폰을 꽂고 잠만 잤다. 얼굴을 마주하기도 어려운 녀석이 대체 무슨 음악을 듣는지 궁금했다. 어느 날인가 내가 먼저 말을 걸었다. 무슨 음악을 듣느냐고 물었더니, 녀석은 내게 카세트테이프 하나를 건넸다. 무한궤도의 테이프였다.신해철이 1988년 대학가요제에서 불러 대상을 받은 노래 '그대에게'를 모르는 건 아니었다. 하지만 무한궤도라는 밴드 이름은 낯설었다. 테이프를 재생하고는 '그대에게'가 언제 나올지 기다렸다. 그런데 아무리 들어도 그 노래는 나오지 않았다. 무한궤도 1집에 '그대에게'가 수록되어 있지 않았던 것이다.그 사실이 내게는 충격이었다. 신해철은 자신들을 세상에 알린 대표곡을 앞세우는 대신, 연주곡을 비롯해 당시 대중가요의 흐름과는 다른 음악을 앨범에 담았다. 꼭 머리를 망치로 한 대 얻어맞은 기분이었다. 음악이라는 것이 꼭 대중의 귀에 익숙한 방식으로 만들어져야 하는 건 아니라는 사실을 처음으로 깨달았는지도 모르겠다. 내게 무한궤도는 단순히 새로운 음악을 들려준 밴드가 아니었다. 세상을 바라보는 또 다른 방식을 알려준 존재였다. 나는 짝에게 물었다.녀석은 흔쾌히 테이프를 빌려줬다. 그때 녀석의 표정이 아직도 기억난다. 마치 교회에 새 신자 한 명을 데려와 전도에 성공한 것처럼 뿌듯해 보였다. 그렇게 나는 신해철, 그리고 무한궤도와 사랑에 빠졌다. 그 인연이 어느덧 수십 년의 세월로 이어졌다. 세상은 수없이 변했고, 나 역시 그 시절의 소년에서 어느덧 50대 중년이 됐다. 신해철은 의료사고로 세상을 떠났지만, 내 마음 깊은 곳에는 여전히 그가 자리하고 있다.내 삶에서 가장 힘들었던 유년 시절, 나는 친구를 통해 그의 음악을 알게 됐다. 유복했던 삶이 한순간에 무너진 뒤였다. 그런 내게 그의 음악은 마치 하늘에서 내려온 동아줄과도 같았다. 밥을 먹을 때면 하루 세 끼 신에게 제발 신해철을 한 번만 만나게 해 달라고 기도했을 정도로 그를 향한 마음은 간절했다.그리고 거짓말처럼 정말 그를 만났다. 당시 내 나이 열여덟 살. 그를 처음 마주했을 때, 너무 좋아서 정작 말 한마디 제대로 건네지 못하고 벌벌 떨었던 내 모습이 지금도 생생하다. 그렇게 간절히 바라던 사람을 실제로 만났다는 사실만으로도 벅찼다. 그때의 나는 그에게 내가 얼마나 많은 위로를 받았는지, 그의 음악이 내게 어떤 의미였는지 제대로 전하지 못했다.그를 마주한 나는 너무 긴장한 나머지 마치 '얼음땡' 놀이에서 얼음이 된 것처럼, 누군가 '땡' 하고 풀어 주기 전까지 꼼짝도 하지 못했다.이제 그가 세상을 떠난 지도 12년이 되어 간다. 그리고 또 시월이다. 세월은 이렇게 반복되며 흘러간다. 해마다 10월 27일이 되면 나처럼 그를 기억하는 사람들이 추모의 글을 올리고, 그의 음악을 다시 꺼내 듣고, 그가 남긴 말들을 되새긴다. 그러다 시월이 지나면 신해철은 또다시 기억의 저편으로 밀려난다.지금도 그에게 미안하고 죄송한 마음이 드는 건, 그렇게 좋아했던 사람을 허망하게 떠나보내고도 그의 죽음을 둘러싼 책임의 문제와 의료 사고 재발 방지를 위한 과제가 여전히 미완의 숙제로 남아 있기 때문이다. 그를 기리기 위해 조성된 거리에서도 신해철 스튜디오는 사라졌다. 한때 그를 추억하게 했던 공간마저 자취를 감추고, 거리만 명맥을 이어 가는 듯해 더욱 안타깝다.그를 잊지 말자는 취지로 마련된 이런 공간과 제도는 분명 의미가 있다. 하지만 그것만으로 충분한지 생각하면 어딘가 아쉽다. 그의 이름을 남기는 일과 그가 남긴 뜻을 이어 가는 일은 다를 테니 말이다. 힘든 시기마다 나를 붙잡아 주었던 신해철. 그를 잊지 않고 기억하는 가장 좋은 방법은 해마다 시월이면 그가 노래하고 이야기하며 꿈꿨던 세상을 조금이라도 닮아 가려 노력하는 것이 아닐까.세상의 당연함에 의문을 던지고, 권위와 통념에 맞서 자유를 이야기했던 그의 질문들. 지금 우리에게 필요한 것은 그를 기리는 공간을 하나 더 만드는 데 그치지 않고, 그가 던졌던 질문을 오늘의 언어로 다시 꺼내는 일인지도 모른다.그 질문들을 잊지 않고 살아가는 것. 그의 명곡 '일상으로의 초대'가 노래하듯, "너와 같이 함께라면 모든 게 달라질 거야"라는 믿음으로 서로에게 마음을 열고 함께 살아가는 세상을 꿈꿨던 그가 우리에게 남긴 뜻이 아닐까 싶다.'그대에게'는 십 대 시절부터 이십 대, 삼십 대를 거쳐 지금 오십 대에 이르기까지 늘 새로운 힘을 건네주는 노래였다. 그런데 나는 그토록 많은 위로를 받았으면서도 어느새 그 고마움을 잊은 채 살아가고 있었다. 어제 무심코 누른 누군가의 카카오톡 프로필에서 흘러나오던 그 노래가 나를 다시 18살의 그날로 되돌려 놓았다.내게 처음 무한궤도의 테이프를 건네며 뿌듯하게 웃던 그 시절의 짝꿍은 지금 어디서 이 시월을 맞고 있을까. 언젠가 해철이 형을 다시 만나는 그날엔, 형의 음악 덕분에 얼마나 고되고 힘든 날들을 견뎌 냈는지 꼭 이야기하고 싶다.