"전시 기회 없는 작가들에게 무대 내어주고 싶었어요"

큰사진보기 ▲하경옥 관장,그에게 미슬은 일상이다. ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"작업실이 넓으니 전시하지 못하는 작가들에게 공간을 내어주면 좋겠다고 생각했어요. 좋은 일도 하고 저도 작업하면서 지내면 되겠다고요."

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"제가 언제까지나 경제적으로 부담하면서 모든 작가에게 기회를 줄 수는 없잖아요. 구청이나 지방자치단체의 지원을 받아 더 많은 작가를 도울 방법을 고민하고 있어요."

"한국에 돌아왔으니 재미있게 놀면서 지내야겠다고 생각했어요. 그런데 그림 그리는 선생님들을 만나니 그게 안 되더라고요. 그림을 그려야 하는 거예요."

"공부하고 돌아온 지 올해로 10년이 됐어요. 작업에도 변화가 필요하다고 생각합니다. 아직 새로운 것을 보여줄 단계까지는 이르지 못한 것 같지만 계속 고민하고 있어요."

"인천 작가들은 지역 안에 갇혀 있다는 느낌이 있어요. 서울로 나가는 것을 두려워하는 작가들도 있는 것 같아요. 반면 서울 작가들은 인천에 오는 것을 상대적으로 편하게 생각하는 경우가 있고요."

"지금은 일상이에요."

지난 13일 영종구 갤러리에서 만난 하경옥 관장은 갤러리를 시작한 이유를 이렇게 설명했다. 전시 공간이 없어 작품을 발표하지 못하는 작가들에게 기회를 주고 싶었던 것이 출발점이었다. 그렇게 시작한 갤러리가 어느덧 4년째다.처음에는 단순한 마음으로 시작했지만, 운영 기간이 길어지면서 책임과 부담도 커졌다. 작가들에게 전시 기회를 제공하려면 개인의 노력만으로는 한계가 있다는 사실도 깨달았다.작가를 위한 공간이라는 처음의 뜻을 지키면서도 지속 가능한 운영 기반을 마련하는 것이 하 관장의 과제다.하 관장이 그림을 처음 접한 것은 초등학교 시절이다. 집 아래채에서 아버지의 사촌이 영화 간판을 그리고 있었다. 그곳에서 놀면서 자연스럽게 그림을 접했고, 학교 미술반에서 그림을 그리기 시작했다.결혼 후 13년간 중국 베이징에서 생활하며 미술 공부를 이어갔다. 예술가들이 활동하는 798 예술구 인근에 살면서 다양한 작품을 접했고, 현지에서 미술을 공부했다. 언어가 익숙하지 않은 환경에서 공부하는 일은 쉽지 않았지만, 그 경험은 그의 예술적 기반이 됐다.한국으로 돌아온 뒤에는 편하게 그림을 그리며 지내고 싶었다. 그러나 주변에서 만난 작가와 선생님들은 다시 그를 작업으로 이끌었다.베이징에서 인물화를 접한 그는 지금까지 인물화를 중심으로 작업하고 있다. 하지만 작가로서 새로운 변화를 모색해야 한다는 고민도 있다.갤러리 HA는 전시 작가를 선정할 때 신진 작가를 먼저 고려한다. 작품을 발표할 기회가 필요한 작가들에게 무대를 마련하고, 중견 작가들의 참여를 통해 전시 운영에 필요한 부담을 나누는 방식이다.아트페어에 참가하는 것도 작가들이 더 많은 관객을 만나도록 돕기 위해서다. 비용 부담이 적지 않지만, 젊은 작가들이 열심히 준비하는 모습을 보며 즐겁게 해내려고 노력한다.하 관장은 인천 미술계에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다.지역에서 활동하는 작가들이 더 넓은 무대에 도전하고 다양한 관객과 만날 필요가 있다는 이야기다. 갤러리 HA가 작가와 관객을 연결하고 새로운 활동을 시도할 수 있는 발판이 되기를 바라는 이유이기도 하다.현재 갤러리 HA에서는 고제민, 단아 김미숙, 최원숙, 한윤기 작가가 참여하는 4인 초대전 '가을이 건네는 4인의 향기'가 열리고 있다. 전시는 27일까지 진행된다.서로 다른 작업 세계를 가진 네 작가는 각자의 시선으로 가을의 깊이와 정서를 표현한다. 같은 계절을 바라보면서도 작품마다 색과 감성은 다르다. 이번 전시는 네 작가의 작품이 한 공간에서 어우러지는 모습을 보여준다.하 관장이 앞으로 이루고 싶은 목표는 자신이 좋아하는 작가들을 초대해 전시하는 갤러리를 만드는 것이다. 이를 위해 외부 지원과 협력 방안을 찾고 있다.작가로서는 새로운 작업을 고민하고, 갤러리 운영자로서는 작가들이 작품을 발표할 기회를 마련해야 한다. 두 가지 역할을 함께 이어가는 일이 쉽지는 않다. 그럼에도 작가들이 자신의 작품에 애정을 갖고 최선을 다하는 모습을 보면서 배울 점을 찾는다고 했다.그에게 미술은 어떤 의미인지 물었다.하 관장은 영종도 주택에서 살아가는 현재의 생활이 그림을 계속 그릴 수 있게 하는 동력이라고 말했다. 서울에 사는 지인들은 왜 멀리 나와 사느냐고 묻지만, 그는 영종도에서 누리는 생활의 여유가 좋다. 앞으로 어떤 변화가 찾아올지는 모르지만, 모든 것을 미리 계획하고 싶지는 않다고 했다.언젠가는 정원을 가꾸는 사람이 될 수도 있겠다는 생각도 한다고 말했다.넓은 작업실을 나누고 싶다는 마음에서 시작한 갤러리. 이제 그 공간은 다른 작가들의 작품을 세상에 소개하는 무대가 됐다.자신의 그림에 변화를 주기 위해 고민하면서도 다른 작가들이 전시 기회를 얻도록 돕는 일, 하경옥에게 갤러리 운영은 예술을 일상으로 이어가는 또 하나의 방식이다.