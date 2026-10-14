송미령 "농지 조사는 성실하게 농사짓는 농업인 처벌용 아냐"

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 14일 오전 경상남도 함양군청에서 마을 이·통장들과 가진 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

"농지 조사는 성실하게 농사짓는 농업인을 처벌하기 위한 것이 아닙니다. 농촌의 현실에서 발생한 일반적인 사안은 이번 조사결과를 근거로 처분절차를 진행하지 않도록 특별조치법 제정을 추진 중입니다."

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큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 14일 오전 경상남도 함양군청에서 마을 이·통장들과 가진 간담회에서 의견을 청취하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 14일 오전 경상남도 함양군청에서 마을 이·통장들과 가진 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

송미령 농림축산식품부 장관의 말이다. 그는 최근 실시한 농지 전수조사와 관련해 농업인들을 직접 만나 재차 정부의 입장을 밝히며 현장의 불안감 잠재우기에 나섰다. 투기와 무관한 일반적인 사안에 대해서는 이번 조사 결과를 근거로 처분하지 않겠다는 방침을 전했다.송 장관은 14일 오전 경상남도 함양군청에서 마을 이·통장들과 간담회를 갖고, 농지 전수조사 후속조치 방향과 제도개선 계획을 밝혔다. 특히 농지 조사를 둘러싸고 농촌 현장에서 확산하는 우려와 궁금증을 직접 듣고 정부 입장을 정확히 전달하기 위해 마련된 자리였다.송 장관은 농업인들의 문의가 많은 상속농지와 고령농의 관행적 임대차, 종중·사찰 및 미등기 상속농지, 맹지·급경사지 등 영농이 어려운 농지는 투기와 관련 없는 일반적인 사안이라고 설명했다. 이들 사안에 대해서는 조사 결과를 근거로 처분의무나 이행강제금을 부과하지 않을 것이라고 밝혔다.농지은행 위탁도 의무가 아닌 농업인의 선택사항이라고 강조했다. 농지은행을 통해 농지를 임대하거나 매도하기를 희망하는 농업인들이 보다 쉽게 이용할 수 있도록 매입·수탁 기능을 확대할 계획이다.또한 농식품부는 농업인들이 농지를 적법한 상태로 전환할 수 있도록 한시적인 특례도 마련한다. 관행적으로 이뤄진 임대차를 적법한 계약으로 전환하거나, 인허가 절차를 거치지 못한 농업용 시설을 적법하게 정비할 수 있도록 지원하겠다는 것이다.아울러 내년 농지법을 개정해 농촌 현장과 농지법 사이에 쌓인 괴리를 해소하고, 농업인들이 실제 농사를 짓는 데 도움이 되는 방향으로 제도를 개선할 방침이다.다만 명백한 투기행위와 중대한 불법전용은 별도로 확인해 대응한다. 주요 투기 유형은 토지거래허가구역에서 거짓으로 농지를 취득한 뒤 무단 휴경하거나 불법 임대한 경우, 농업법인이 부동산업을 영위한 경우, 경매 등으로 농지를 공유 취득한 뒤 무단 휴경하거나 불법 임대한 경우 등이다. 농업진흥지역에 야영장이나 야적장 등 비농업용 시설을 불법 설치하는 행위도 중대한 불법전용에 해당한다.송 장관은 "그동안 농지조사의 취지에 비해 조사 이후 농지가 어떻게 처리되는지에 대한 설명이 부족했던 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "앞으로는 농업인들이 실제로 걱정하시는 사례를 중심으로 정부의 조치방향을 더 세심히 안내하겠다"고 말했다.이어 그는 마을 이장들에게 "주민들이 불필요한 오해나 걱정을 하지 않도록 정부의 후속조치를 정확히 전달해주시고, 현장에서 어려움을 겪는 농업인들의 목소리를 적극적으로 전해주시길 바란다"고 당부했다.한편 농식품부와 한국농어촌공사는 농지 조사에 대한 국민의 궁금증과 불안을 해소하기 위해 지난 12일부터 농지 조사 상담센터(1811-8852)를 운영하고 있다. 상담센터는 투기 유형과 중대한 불법전용 해당 여부를 확인하고 정부 정책을 안내한다. 고령농 등 영농에 어려움을 겪는 농업인에게는 농지은행의 임대수탁, 공공임대용 농지매입, 농지연금 등 관련 사업도 연계해 지원한다.