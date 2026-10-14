섬사람들의 '희망'이 '희망고문'이 돼선 안 된다

추자도의 아침은 늘 바다를 살피는 일로 시작됩니다. 오늘은 배가 뜰까, 못 뜰까. 육지 사람들에게 날씨는 우산을 챙길지 말지 정도의 문제겠지만, 섬사람들에게는 병원에 갈 수 있는지, 생필품이 들어오는지, 뭍에 나간 가족이 돌아올 수 있는지가 달린 문제입니다.
그래서 2023년 말 '국토외곽 먼섬 지원 특별법'이 국회를 통과했다는 소식을 들었을 때 마을 사람들이 지었던 표정을 저는 지금도 잊지 못합니다. "이제야 나라가 우리를 국민으로 봐주는구나." 그 한마디에 수십 년 쌓인 서러움이 담겨 있었습니다.
"섬에 사는 것 자체가 나라에 대한 기여"라는 인정
먼섬특별법이 반가웠던 것은 지원예산 몇 푼 때문이 아니었습니다. 이 법은 "국토 외곽의 섬에 사람이 사는 것 자체가 영토를 지키는 일"이라는 상식을 처음으로 법의 언어에 담았습니다. 그동안 우리는 낙후지역, 소외지역, 지원 대상으로 불려 왔습니다. 이 법은 처음으로 우리를 국토의 최전선을 지키는 사람이라 불렀습니다.
섬 주민들이 이 법에 건 기대도 분명했습니다. 정주여건 지원으로 젊은 사람이 들어와 사는 섬이 되리라는 기대, 교통 기본권이 보장되어 '배가 끊기면 삶도 끊기는' 현실이 바뀌리라는 기대, 의료·교육·생활물류에서 육지와의 격차가 줄어들리라는 기대였습니다. 무엇보다 부처마다 흩어져 있던 섬 정책이 하나로 묶여 책임지는 곳이 생기리라 믿었습니다.
법은 생겼지만, 섬의 일상은 그대로
그러나 법이 만들어지고 시간이 흐른 지금, 솔직히 말해 섬 현장에서 느끼는 변화는 거의 없습니다.
첫째, 핵심 조항이 '할 수 있다'에 머물러 있습니다.
주민들이 가장 기대했던 정주 지원이 의무가 아닌 재량으로 규정되어, 결국 예산 사정과 행정당국의 의지에 좌우될 수밖에 없습니다. 섬사람들은 '할 수 있다'던 조항이 끝내 '하지 않는다'로 끝나는 것을 숱하게 보아 왔습니다.
둘째, 재원이 보이지 않습니다.
법이 있어도 안정적인 재원이 따로 마련되지 않으면 기존 사업의 이름만 바꿔 다는 데 그치기 쉽습니다. 특별법이라는 이름에 걸맞은 특별한 예산이 뒤따르지 않는다면 이 법은 선언에 불과합니다.
셋째, 정책 과정에서 주민이 빠져 있습니다.
시행령과 세부 기준을 만드는 과정에서 정작 섬에 사는 사람들이 목소리를 낼 기회는 충분하지 않았습니다. 섬의 사정은 섬마다 다르고, 책상 위의 거리 계산만으로는 섬의 고립을 잴 수 없습니다. 결항 일수, 뱃길 소요 시간, 의료기관 접근성, 인구 감소 속도 같은 실질적인 고립도가 함께 반영되어야 합니다.
'특별자치도'가 '특별한 소외'가 되어서는 안 된다
추자도는 행정구역상 제주에 속하지만, 제주 본섬에서도 뱃길로 한참을 가야 하는 '섬 속의 섬'입니다. 겨울철 북서풍이 불면 며칠씩 배가 묶이는 일이 다반사입니다. 그런데 제주특별자치도라는 특수한 행정체계 때문에 국가 차원의 섬 지원에서 오히려 사각지대에 놓이지는 않을지, 중앙정부와 도가 서로 책임을 미루지는 않을지 걱정이 큽니다. 섬의 인구는 기다려 주지 않습니다. 추자도만 해도 마을마다 어르신 혼자 남은 집이 늘고, 아이들 웃음소리는 해마다 줄어듭니다. 법이 제 기능을 하기까지 몇 년이 더 걸린다면, 그때는 지원받을 사람이 남아 있지 않을지도 모릅니다.
섬 주민의 이름으로 요청합니다. 전국섬마을이통장연합회 감사로서, 그리고 추자도의 한 이장으로서 정부와 국회에 다음과 같이 요청합니다.
하나, 정주 지원을 '재량'에서 '의무'로 바꿔 주십시오.
먼섬 주민에 대한 정주 지원을 국가의 책무로 분명히 규정하고, 지원 수준을 현실에 맞게 높여야 합니다.
둘, 특별법에 걸맞은 전용 재원을 마련해 주십시오.
기존 사업을 다시 포장하는 것이 아니라, 먼섬 지원을 위한 별도 예산이나 기금으로 지속성을 보장해야 합니다. 또한 재정여건이 열악한 지자체 분담비용을 최소화 해야합니다.
셋, 지원 대상 기준에 '실질적 고립도'를 반영해 주십시오.
거리뿐 아니라 연간 결항 일수, 응급의료 접근 시간, 정기 항로 여건, 인구 감소율을 함께 따지는 기준이 필요합니다.
넷, 교통과 의료를 '생존권'으로 다뤄 주십시오.
여객선 공영제 확대, 기상 악화 때의 대체 운송 수단 확보, 응급 이송 체계 강화, 상주 의료 인력 확충은 복지가 아니라 생존의 문제입니다.
섬이 비면, 바다도 빈다
추자도 사람들은 대대로 거친 바다와 맞서며 이 섬을 지켜 왔습니다. 누가 시켜서가 아니라 이곳이 삶의 터전이었기 때문입니다. 그러나 이제 섬을 지키는 일을 섬사람들의 의지에만 맡겨 둘 수는 없습니다. 섬이 비면 바다가 비고, 바다가 비면 국토의 끝자락이 흐려집니다.
먼섬특별법은 분명 소중한 첫걸음입니다. 이 첫걸음이 섬사람들에게 '희망'으로 남을지, 또 하나의 '희망고문'으로 끝날지는 지금부터의 실천에 달려 있습니다. 정부와 국회가 이 법을 만들던 때의 마음을 오늘 섬의 바다 앞에서 다시 한번 되새겨 주시기를 간곡히 부탁드립니다.
오늘도 추자도의 바다를 바라보며 배가 뜨기를 기다립니다. 그리고 이 법이 제대로 닻을 올리고 항해하기를 함께 행동하겠습니다.
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