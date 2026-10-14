교사 휴가 빈자리, 한국은 동료가 메우는데 뉴질랜드는?

▲밧줄은 누가 쥐는가떠나는 교사가 내려놓은 밧줄은 동료 한 사람이 아니라 학교가 받아 들어야 한다. 시드니는 대체교사를 구할 책임을 학교장에게 지웠고, 뉴질랜드는 동시에 떠날 수 있는 인원을 협약에 적어 두었다. ⓒ 생성형AI 관련사진보기