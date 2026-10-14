"청춘은 나이가 아니라 마음"... 서산 어르신들의 특별한 하루

큰사진보기 ▲재능기부에 나선 정주은 청춘작가는 "소년, 소녀 같은 수줍은 미소와 촬영이 끝난 후 밝은 웃음에 큰 보람이 있었다. 앞으로 대산읍 마을 전부를 찍어드리고 싶다"는 바람을 밝혔다. ⓒ 정주은 관련사진보기

▲대산읍 독곶1·2리 어르신들, 청춘사진 촬영에 젊어져 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲‘컵 전사지 아트 공예 체험’ 프로그램 운영 모습. ⓒ 석남동 관련사진보기

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충남 서산시 지역사회가 외로움을 느끼기 쉬운 노인들을 위해 특별한 추억과 활력을 선사하는 온정의 나눔 활동을 잇달아 펼쳐 훈훈함을 더하고 있다.서산시 대산읍 독곶1리 마을회관에서는 지난 13일 독곶1리와 2리 주민 46명을 대상으로 '청춘사진 촬영 봉사'가 진행됐다.대산라이온스클럽과 대흥실업 봉사단이 주관한 이번 행사는 지역 노인들에게 젊은 날의 설렘을 되찾아주고 가족·이웃과 나눌 따뜻한 기록을 선물하기 위해 마련했다.이날 봉사단원들은 오전 7시부터 어르신들의 메이크업을 도왔으며, 정주은 청춘작가의 재능기부로 촬영이 이어졌다.참여 노인들은 밝은 표정으로 촬영에 임하며 지난 삶을 돌아보고 삶의 새로운 활력을 얻는 뜻깊은 시간을 가졌다.행사를 이끈 최병덕 회장은 취임 당시 받은 축하 화환 대신 쌀(백미 2000kg, 720만 원 상당)을 받아 기탁하고, 주말마다 취약 가구 주거환경 개선 봉사를 펼치는 등 지역 나눔에 앞장서 오고 있다.최병덕 회장은 "어르신들께서 젊은 시절의 설렘과 자신감을 다시 느끼셨기를 바란다"며 "앞으로도 주민들에게 실질적인 도움이 되는 봉사를 이어가겠다"고 전했다.같은 날, 충남 서산시 석남동 지역사회보장협의체에서도 지역 만 65세 이상 홀몸 노인 20명과 함께 '컵 전사지 아트 공예 체험' 프로그램을 운영했다.이번 프로그램은 문화 체험 기회가 적은 홀몸 노인들에게 일상의 즐거움과 성취감을 제공하기 위해 기획됐다. 노인들은 다양한 무늬와 색상의 전사지를 활용해 자신만의 컵을 직접 꾸미고, 이웃들과 담소를 나누며 창작의 즐거움을 더했다.이번 체험은 단순한 공예 활동을 넘어 어르신들의 정서적 안정과 여가생활 증진에 도움을 주는 힐링의 시간이 되어 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다.천금숙 위원장은 "이번 체험이 어르신들께 소소한 행복을 전하는 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 맞춤형 프로그램을 지속해서 발굴하겠다"고 밝혔다.김혜송 석남동장도 "어르신들의 복지 증진을 위해 애써주시는 협의체에 감사드리며, 주민들이 활력 넘치는 일상을 보낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.