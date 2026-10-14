부산지하철노조, 무기한 철야농성 돌입... 23일 총파업 예고

큰사진보기 ▲민주노총 공공운수노조 부산지하철노동조합은 부산시청 앞 무기한 철야농성에 돌입했다. 시청 앞에 마련된 농성장 모습 ⓒ 부산지하철노조 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9월 17일 부산시청 후문 앞에서 열린 부산지하철노조 결의대회에서 노조원들이 시청을 향해 구호를 외치고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

부산지하철노동조합이 13일 부산시청 앞에 천막 농성장을 설치하고 무기한 철야농성에 돌입했습니다. 노조는 올해 말 양산선 개통을 앞두고 무리한 인력 재배치로 시민 안전이 위협받고 있다며, 부산시가 직접 나서 필수 안전 인력을 충원하고 공무직 및 자회사 노동자에 대한 차별을 해소할 것을 촉구했습니다.부산지하철노조(위원장 오문제)는 13일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 민주노총 부산본부와 함께 기자회견을 열고 부산교통공사와의 교섭 난항에 따른 시청 앞 농성 투쟁 돌입을 공식 선언했습니다. 노조관계자는 오는 10월 22일 조합원 비상총회를 앞두고 있어 부산시가 전향적인 태도를 보이지 않을 경우 파업으로 이어질 가능성이 커지고 있다고 밝혔습니다.이날 기자회견에서 노동조합은 2026년 단체교섭 핵심 요구로 ▲양산선 개통에 따른 신규인력 채용 ▲일·가정 양립을 위한 정원 확보 ▲법·제도 준수를 위한 필수안전인력 증원 ▲공무직 및 자회사 노동자 처우개선과 차별철폐 등 4대 과제를 제시했습니다.노동조합은 올 연말 개통을 앞둔 도시철도 양산선과 관련해, 사측이 신규 채용 대신 기존 인력을 재배치하는 이른바 '돌려막기'로 일관하고 있다고 밝혔습니다. 이로 인해 시운전 여파로 2호선은 물론 관련이 없는 4호선의 운행 횟수까지 줄어들어 배차 간격이 늘어나는 등 시민 불편과 안전 공백이 현실화되고 있다는 지적입니다.현장의 인력 부족 실태도 구체적으로 공개됐습니다. 임신 노동자조차 동료들의 눈치를 봐야 할 정도로 인력난이 심각하며, 현장의 '2인 1조' 근무 원칙과 법정 안전기준도 지켜지지 못하고 있는 실정입니다. 최근 부산지하철노동조합과 지역사회연구소가 진행한 공동 연구 결과에 따르면, 현행 법과 제도를 온전히 준수하기 위해 필요한 현장 인력 충원 규모는 최소 755명에 달하는 것으로 나타났습니다.오문제 부산지하철노조 위원장은 "오는 22일 조합원 비상총회를 앞두고 있으며, 파업 예고는 파업 자체가 목적이 아니라 필수안전인력을 확보하기 위한 현장 노동자들의 마지막 절박한 호소"라고 말했습니다.오 위원장은 이어 "일·가정 양립을 위한 인력 충원은 정부 정책의 현장 안착뿐 아니라 부산 청년들이 지역을 떠나지 않게 만드는 현실적 대안"이라면서 "지하철 청소·경비 등을 도맡는 자회사와 필수안전업무를 하는 공무직 노동자들의 처우 역시 인간다운 삶을 영위할 수 있는 수준으로 반드시 개선되어야 한다"고 강조했습니다.부산교통공사와 노조는 자회사 교섭의 법적 범위와 공무직 노동자들의 처우 개선 문제를 둘러싸고 첨예하게 맞서고 있습니다.부산지하철노조는 공사 소속 4개 지부와 자회사 소속 1개 지부로 구성된 원·하청 공동 노동조합으로, 자회사 노동자들은 역사 청소, 경비, 콜센터, 시설 유지·보수 등 필수 업무를 전담하고 있습니다. 노조는 지난 7월 원·하청 교섭 절차 합의서 체결 이후 6차례 교섭을 진행했으나, 사측이 "자회사 노사 간에 다룰 문제로 원청의 교섭 대상이 아니다"라며 선을 긋고 시설 개선 예산 편성과 과업 지시서 변경 요구를 거부해 왔다고 비판했습니다.또한 승강장안전문(PSD), 전기설비, 차량정비 등 일반 정규직과 동일한 필수 안전 업무를 수행하는 공무직 노동자들의 교대제 격차도 도마에 올랐습니다. 노조는 일반직이 '4조 2교대'로 전환된 반면 공무직은 여전히 '3조 2교대' 체제에 묶여 극심한 피로와 상대적 임금 격차를 겪고 있다며 즉각적인 제도 개선을 요구하고 있습니다.이에 대해 사측인 부산교통공사는 만성적인 재정 적자와 행정안전부의 '총인건비 가이드라인'에 묶여 있어 노조의 요구를 일방적으로 수용하기 어렵다는 입장입니다. 사측은 도시철도 무임수송 손실 등으로 인한 공사의 경영난이 심각한 상황에서 대규모 인력 증원이나 공무직 교대제 변경에 따른 추가 인건비 편성은 공사 재량 밖이며, 행안부와 부산시의 정원 승인 및 예산 승인이 선행되지 않으면 임의로 제도를 개편할 수 없다고 설명해 왔습니다. 17차례의 원청 교섭과 지방노동위원회 조정회의에서도 이러한 구조적 한계로 인해 양측의 이견은 좁혀지지 못했습니다.노조 측은 "부산에 일자리가 없는 것이 아니라, 부산시 산하 공기업이 효율화라는 허울 아래 청년 일자리 창출을 외면하고 있는 것"이라며 "진짜 원청 사용자이자 최종 승인 권한을 쥔 부산시가 직접 노정교섭에 나서 파업에 따른 파국을 막아야 한다"고 거듭 촉구했습니다.부산지하철노조는 부산시의 가시적인 대책이 마련될 때까지 시청 앞 농성장에서 철야농성을 이어가며 대시민 선전전을 강화할 방침입니다.노조는 지난달 29일 부산지방노동위원회의 조정 결렬 이후 이달 1일부터 준법투쟁을 이어오고 있으며, 오는 22일 조합원 비상총회 이후 최종 교섭마저 무산될 경우 23일부터 전면 총파업에 돌입할 예정입니다. 앞서 청소·시설을 담당하는 하청 자회사인 운영서비스지부도 22일 총파업을 예고한 바 있습니다.