서울대 10개 만들기 유감

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 한밭대학교 명예교수, 8대 총장입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

고등교육에 대한 이재명 정부의 가장 큰 공약은 아마도 '서울대 10개 만들기'일 것입니다. 최근에 부산대, 전남대, 충남대 등 3개의 거점국립대가 이와 관련된 사업에 선정되면서 '서울대 10개 만들기' 공약이 실천되고 있지만 또한 많은 논란도 함께 일어나고 있습니다.'서울대 10개 만들기'라는 용어는 원래 경희대 김종영 교수의 저서의 제목이고, 그의 정책제안이기도 합니다. 김 교수의 '서울대 10개 만들기'는 지방의 거점국립대 9곳에 집중적으로 재정을 투입해 경쟁력을 글로벌 수준으로 높여 서울대 수준의 연구중심대학으로 거듭나게 해서 대학입시 지옥과 수도권 집중 현상을 해소하자는 데 큰 의미가 있습니다.많은 공감도 있었으나 현실성과 정책 효과 측면에서 많은 비판을 받기도 하였습니다. 우선 9개 거점국립대를 서울대 수준으로 지원하려면 매년 수조 원에서 10조 원 이상의 추가 재정이 투입되어야 하는데 이게 현실성이 있느냐는 것입니다. 그리고 이렇게 9개 거점국립대에만 집중 투자하는 경우 지방의 사립대는 상대적으로 큰 피해를 볼 것이라는 것입니다.대학의 우수한 경쟁력 확보를 위해 재정을 집중적으로 투입하는 것이 중요하긴 하지만 충분한 조건은 아니라는 것입니다. 비수도권에서 많은 우수 교원을 확보하는 것도 쉽지 않을 것이라고들 합니다. 실제로 국립대 교원은 공무원이라 보수와 인센티브에 많은 제약을 받고 있습니다. 이를 극복할 수 있는 국립대 우수 교원의 지원방안이 필요한 것도 사실입니다.나아가 수도권 쏠림의 입시 문제를 해소하기 위해서는 수도권 주요 사립대들과 경쟁해서 우수 학생을 유치할 수 있어야 하는데 사회적 인지도와 선호도가 낮은 상황에서 거점국립대가 수도권 사립대들과 경쟁할 수 있겠느냐는 것입니다. 실제로 이를 극복하기 위해서는 거점국립대의 역량 강화와 함께 지역과 공생하는 환경 구축 및 브랜드 가치 제고 등의 긍정적인 변화가 함께 수반되어야 할 것입니다. 만일 그렇지 못하다면 한계를 겪을 수 있을 것입니다.또한 거점국립대학의 경쟁력 강화만으로 지역에 좋은 일자리를 만들 수 있느냐는 것입니다. 원론적으로 대학은 지역사회 발전의 플랫폼과 혁신의 주체가 될 수 있기는 합니다. 그러나 지역의 많은 다른 대학들과 혁신기관을 배제하고 이를 달성할 수는 없을 것입니다. 거점 국립대학, 다른 국립대학 및 사립대학들, 각종 혁신기관, 지역사회가 지역을 선도하는 기업들과 함께 협력할 수 있는 기틀이 만들어질 때 지역에 좋은 일자리가 만들어질 수 있을 것입니다. 나아가 이를 달성하는 데에는 많은 시간이 필요하며 부수적인 노력이 함께 이루어져야 할 것입니다. 만일 지역에 좋은 기업과 기회가 많아지지 않는다면 졸업생들이 수도권으로 유출되는 일을 멈추게 하기가 쉽지 않을 것입니다.이러한 제약조건이 있음에도 불구하고 이재명 정부는 '서울대 10개 만들기'를 대선공약으로 하고 일부 실제로 추진하고 있습니다. 그러나 이재명 정부의 추진 방식은 현실적으로 김종영 교수의 의견을 모두 받아들이지 못하고 지원대상, 재정투입방식, 육성방향 등에 차이를 보이고 있습니다.먼저 지원대상을 보면 지역의 9개 거점 국립대학을 모두 지원하지 못하고 3개 대학 지원에 머물렀습니다. 다만 이 3개 대학은 충청권, 영남권, 호남권으로 권역별 분배는 이뤄졌습니다. 그러나 나머지 6개 대학에 대한 지원은 어떻게 진행될지 아직은 불투명합니다.만일 모든 대학에 대한 지원이 불가능한 것이었다면 서둘러 3개 대학을 선정하는 것보다 5극3특의 지역균형발전 전략에 따른 거점국립대와 지역의 다른 국립대 및 사립대들과의 연합적 역할 분담 방안을 수립하여 이들을 패키지로 체계적으로 지원하는 방식이 더 바람직하지 않았나 합니다. 자칫 잘못하면 이재명 정부의 '서울대 10개 만들기'는 3개 거점국립대학에 대한 지원으로만 그치고 지역의 고등교육 및 인재 양성의 생태계를 불균형하게 만들 것입니다.두 번째로 크게 아쉬운 부분이 재정 투입 방식입니다. 김종영 교수는 서울대에 비교하여 크게 뒤처지는 거점국립대학의 학생 1인당 교육비 (2024년 기준 서울대 6300만 원, 거점 국립대 평균 2500만 원)를 높여 질 좋은 교육이 이뤄질 수 있게 하기 위한 재정 교부를 요구하였습니다. 그러나 이재명 정부는 교육비를 대학별 특화 브랜드 단과대 및 융합연구원 조성, 지역산업 연계 등을 위한 특화 패키지로 지원하기로 하였습니다. 즉 일반 교부금이 아니라 목적성 재정지원 형태로 지원하게 되어 그동안의 라이즈 사업, 링크 사업 등의 목적성 재정지원 사업과 크게 다르지 않게 되었다는 점입니다.이와 같은 목적성 재정지원사업은 어쩌면 단기간에 큰 성과를 거두는 것처럼 결과가 나타날 수도 있습니다만, 성과 목표 중심의 재정 투입과 실행은 오히려 대학의 근간을 왜곡할 수도 있습니다.특히 지역 거점국립대학의 경우는 특성화 분야 이외에도 인문, 사회 및 자연과학 등 일반 사립대학들이 기피하는 인기 없거나 소수 학문 분야의 육성에서도 책임과 역할을 다해야 합니다. 당장 성과가 나타날 인공지능과 반도체 또는 바이오산업 등에 대한 투자만을 우선할 경우 궁극적으로는 학문적인 관점에서 보면 균형적인 대학의 성장을 방해할 수도 있습니다.불과 몇 년 전만 해도 코딩 인력이 부족하니 관련 인재 양성에 힘을 써야 한다고 모두가 이야기하는 때가 있었고 실제로 초등학교부터 코딩교육 열풍이 몰아쳤었습니다. 그러나 인공지능의 발달로 이제는 일반인도 코딩을 어떻게 하는지도 모르면서 프로그램을 만들 수 있게 되었습니다. 소위 바이브코딩이 가능한 시대가 되었습니다. 인재 양성은 그래서 현시점에서 인기 있는 산업만 바라보고 진행돼서는 안 되는 것입니다.어쩌면 인공지능이 기본이 된 미래세대에서는 기술적인 교육보다 협업 능력과 비판적 사고를 키워 줄 수 있는 교육이 더욱 중요해질 것입니다. 그런 점에서도 최소한 거점 국립대학에는 철학과, 종교학과, 사회학과, 물리학과 등과 같은 기초학문 분야에 대한 투자와 교육, 그리고 학문 후속세대 양성도 소홀히 해서는 안 될 것입니다.'서울대 10개 만들기'는 지역의 고등교육 생태계를 건강하게 만드는 출발점이 되어야 할 것입니다. 부실한 대학은 정리가 되어야 하겠지만 지역 인재 양성을 위해 온 힘을 다하고 있는 지역의 다른 대학들(비거점 국공립대학, 사립대학, 전문대학 등)과 협력 체계 구축으로 지역인재 양성 플랫폼 구축과 고등교육 생태계 조성을 선도해야 할 것입니다. 그래서 '서울대 10개 만들기'가 지나친 대학입시 경쟁을 완화하고, 지역 소멸을 방지하고, 나아가 지역균형발전을 달성할 수 있는 이재명 정부의 핵심적인 정책으로 자리매김하게 되기를 소망합니다.