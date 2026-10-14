불편을 겪어본 사람이 정치를 시작하면 달라지는 것들

큰사진보기 ▲나선희검단구 의원 ⓒ 본인제공 관련사진보기

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"제가 생각하는 무장애 검단은 장애인만을 위한 도시가 아닙니다. 휠체어를 이용하는 장애인뿐 아니라 아기차를 끄는 부모, 어린이, 어르신, 일시적으로 다친 주민까지 누구나 이동하고 시설을 이용하는 데 어려움이 없는 도시입니다."

"꼭 많은 예산이 투입돼야 좋은 정책이 되는 것은 아닙니다. 주민들의 일상에 실질적으로 도움이 되는 정책이 더 중요합니다. 모든 것을 한 번에 바꾸기는 어렵더라도 장애인과 어르신 등 이동에 불편을 겪는 주민들의 이동권만큼은 보장돼야 합니다."

큰사진보기 ▲나선희 의원은단순 지원이 아닌 경제적 자립이 가능한 일자리 창출이 중요하다고 말한다. ⓒ 본인제공 관련사진보기

"공공기관이 장애인 표준사업장의 생산품을 꾸준히 구매한다면 매출이 안정적으로 확보되고, 이는 장애인 근로자의 고용 유지와 일자리 확대에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다."

"궁극적으로는 장애인들이 경제적으로 자립할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요합니다. 장애인 고용이 확대되고 안정적으로 유지된다면 경제적 자립을 돕는 동시에 장기적으로 복지서비스에 대한 부담도 줄일 수 있습니다."

"주민의 의견이 어떻게 정책에 반영됐는지 확인할 수 있도록 소통의 과정과 결과를 보여드리고 싶습니다."

"저와 같은 어려움을 겪는 분들이 조금이라도 줄어들 수 있도록 제도를 바꾸고, 장애 유무와 관계없이 누구나 존중받으며 살아갈 수 있는 지역사회를 만드는 것이 제가 정치를 하는 이유입니다."

청각장애가 있는 청년이 정치에 입문했다. 사회적 편견과 제도적 장벽을 직접 경험한 사람이 정치의 영역에서 어떤 고민을 하고 있을까. 장애 당사자로서 느꼈던 불편과 한계를 제도의 변화로 연결하려는 청년 정치인의 이야기가 궁금했다.지난 12일, 검단구의회에서 나선희 구의원(더불어민주당, 비례대표)을 만나 정치에 도전한 이유와 초선 의원으로서 마주한 현실, 그리고 그가 꿈꾸는 검단의 미래에 관해 물었다.나 의원은 정치에 뛰어든 이유가 자신이 겪은 어려움을 개인의 경험으로만 남겨두고 싶지 않았기 때문이라고 인터뷰를 시작했다.장애인의 일상은 개인의 노력만으로 해결하기 어려운 문제와 맞닿아 있다. 이동하기가 불편한 보행 환경부터 공공시설 접근성, 교육과 취업의 기회까지 사회가 만들어 놓은 제도와 환경이 장애인의 참여를 충분히 고려하지 못하는 경우가 있기 때문이다.그가 검단구의회에서 이루고 싶은 목표는 분명했다. 장애인이 특별한 배려를 받아야만 생활할 수 있는 도시가 아니라 처음부터 누구나 함께 살아갈 수 있도록 설계된 도시를 만드는 것이다.나 의원이 구상하는 '무장애 검단'은 어떤 모습일까.그는 무장애 도시 조성을 위한 조례 발의를 준비하고 있다. 도시가 빠르게 개발되는 과정에서 건물과 도로를 만드는 것만큼 중요한 것이 누구나 안전하게 이용할 수 있는 환경을 갖추는 일이라는 생각에서다.특히 신설 자치구인 검단구는 도시의 기반을 만들어 가는 시기에 있다. 인구가 빠르게 늘고 있지만 생활 인프라는 아직 충분하지 않다는 것이 그의 진단이다.나 의원은 교통과 보행 안전, 복지시설 확충, 안정적인 행정서비스를 우선 과제로 꼽았다. 장애인과 어르신, 임신부 등 이동에 불편을 겪는 주민들의 관점에서 보행 환경과 공공시설의 접근성을 점검해야 한다는 것이다.그렇다고 모든 문제를 한꺼번에 해결할 수 있다고 말하지는 않는다. 그는 예산이 부족하더라도 주민들이 체감할 수 있는 정책부터 추진해야 한다고 강조했다.무장애 도시를 만들기 위해 대규모 예산을 투입하는 사업만 고집하기보다, 현재 예산으로 실현할 수 있는 개선책부터 찾겠다는 구상이다. 집행부와 협의해 실행할 수 있는 사업을 추진하고, 단계적으로 개선해 나가겠다는 것이다.나 의원이 관심을 두는 또 다른 분야는 장애인 일자리다.그는 장애인 표준사업장 생산품 우선구매 조례를 통해 공공기관의 구매가 장애인 고용 확대로 이어지는 구조를 만들고자 한다.장애인 표준사업장이 안정적으로 운영되려면 생산품을 꾸준히 판매할 수 있어야 하고, 공공기관의 구매가 그 기반이 될 수 있다는 판단에서다.그는 조례를 만드는 것만으로 목표가 달성되는 것은 아니라고 봤다. 실제 구매계획과 실적을 지속적으로 점검해 제도가 현장에서 작동하도록 해야 한다는 것이다.장애인의 경제적 자립은 교육과 돌봄 문제와도 연결된다. 특히 발달장애인의 경우 학교를 졸업한 뒤 평생교육과 직업훈련, 주간 보호, 자립 지원 서비스가 끊기지 않도록 체계를 마련하는 것이 중요하다.나 의원은 이 가운데서도 경제적 자립을 가능하게 하는 일자리의 중요성을 강조했다.그렇다고 복지시설 확충이 불필요하다는 뜻은 아니다. 그는 무조건 시설을 늘리기보다는 지역 내 수요를 정확히 파악하고 기존 기관과의 연계를 강화해 실질적으로 필요한 지원부터 추진하겠다고 밝혔다.장애인의 삶을 지원하는 복지정책과 경제활동을 통한 자립이 서로 분리된 문제가 아니라는 인식이다.정치에 입문하기 전 품었던 생각과 실제 의정활동 사이에는 어떤 차이가 있을까.나 의원은 조례안을 발의하고 정책을 구체화하는 과정에서 가장 현실적인 어려움으로 예산의 한계를 꼽았다. 좋은 취지의 정책이라도 실제 사업으로 이어지려면 예산 범위 안에서 실행 방안을 마련해야 하기 때문이다.청년 정치인으로서 느끼는 책임도 적지 않다. 청년이라는 하나의 범주 안에서도 처한 상황과 요구가 서로 다르다. 다양한 분야에서 살아가는 청년들의 목소리를 듣고, 이를 정책으로 연결할 수 있는 현실적인 대안을 찾아야 한다.그는 주민의 요구를 모두 즉시 해결할 수 있다고 약속하기보다, 해결할 수 있는 문제와 시간이 필요한 문제를 구분하고 그 이유를 투명하게 설명하는 의원이 되고 싶다고 말했다.비례대표 의원으로서 검단구 전체 주민의 목소리를 듣는 것도 중요한 과제다. 특정 지역에 한정되지 않고 장애인 당사자와 가족, 관련 단체를 비롯해 다양한 주민의 요구를 살펴야 하기 때문이다.의견을 듣는 데 그치지 않고 정책에 반영된 과정과 결과를 주민들이 확인할 수 있게 하겠다는 것이 그의 구상이다.인터뷰를 마무리하며 임기 동안 반드시 이루고 싶은 목표와 주민들에게 전하고 싶은 말을 물었다.나 의원은 다시 정치에 입문한 이유를 이야기했다. 자신이 겪었던 어려움을 개인의 경험으로만 남겨두고 싶지 않았다는 것이다.검단구는 새로운 도시의 기반을 만들어 가는 중요한 시기에 있다. 앞으로 어떤 정책을 우선순위에 두고 예산을 배분하느냐에 따라 주민들의 생활환경도 달라질 수 있다.나 의원이 말하는 무장애 도시는 장애인을 위한 별도의 공간을 만드는 일이 아니다. 처음부터 다양한 사람들이 함께 살아갈 수 있도록 도시의 환경과 제도를 바꾸는 일이다.장애 당사자로서 경험한 불편을 정책의 출발점으로 삼은 청년 정치인. 그가 제안한 조례와 정책이 실제 변화로 이어질지는 앞으로 지켜봐야 한다.정치에 입문한 이유가 분명한 만큼, 이제 중요한 것은 그 이유를 구체적인 성과로 증명하는 일이다. 나선희 의원이 꿈꾸는 검단이 구호에 머물지 않고 주민들의 일상에서 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.