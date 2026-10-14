[단독] '5·18 혐오' 배재고 징계... 학생 8명인데, 교직원은 '0명'

큰사진보기 ▲6월 29일 서울 목동 야구장에서는 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 1회전 서울 배재고와 광주 제일고 경기. 더그아웃에서 응원 중인 배재고 선수들의 모습. ⓒ 강릉야구tv 관련사진보기

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5·18 민주화운동 혐오 응원 논란을 빚은 서울 지역 사립학교인 배재고 야구부에 대해 이 학교가 학생 8명을 징계처분한 것으로 확인됐다. 하지만 교직원에 대한 징계는 0명인 것으로 나타나면서 "학생들에게만 책임을 돌리고 책임진 교직원이 단 한 명도 없는 것은 유감"이란 지적이 총동창회 쪽에서 나온다.14일 <오마이뉴스>는 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)이 서울시교육청으로부터 받은 '배재고 학생, 지도자, 교직원 처분 결과' 문서를 살펴봤다.이 문서를 보면 배재고는 지난 7월 8일 교원과 학부모, 지역사회전문가가 모인 1차 생활교육위원회를 열어 6월 29일 광주제일고와 야구 경기에서 "스타벅스 가야지", "탱크데이 콜"이라고 5·18과 지역을 비하하는 구호를 선창한 학생 2명에 대해 중징계인 '출석정지 7일'을 처분했다. 이어 7월 16일 제2차 생활교육위원회를 열고 야구부 학생 6명에 대해 경징계인 '생활교육프로그램 이수 5일' 처분을 추가로 내렸다.하지만 배재고가 이번 사건에서 징계 처분한 교직원은 단 한 명도 없었다. 배재고의 총감독(야구부장)은 이 학교 교원이 맡고 있다. 앞서 배재고 동문들은 혐오 응원 논란 직후 "배재고 교장은 이번 사태의 책임을 지고 물러나라"는 성명서를 내고, 이후 1인 시위에 나서기도 했다.다만, 배재고 교장은 교직원이 아닌 야구부 지도자 4명에 대해서는 직무정지 처분한 뒤 복귀시켰다. 야구부 수석코치(감독)에 대해서는 지난 6월 30일부터 10월 1일까지 직무정지했다. 나머지 일반코치 3명에 대해서는 지난 6월 30일부터 7월 20일까지 직무를 정지했다.한편 대한야구소프트볼협회도 지난 7월 20일, 배재고 야구부에 대해 출전정지 1개월 징계를 내린 데 이어 추가 징계한 것으로 나타났다. 지난 9월 1일, 수석코치에 대해서는 출전정지 1개월, 주도 학생 2명에 대해서도 출전정지 1개월을 각각 처분했다.서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "배재고 교직원에 대해서는 징계 요구할 정도의 잘못을 발견하지는 못했다"라고 설명했다. 이 교육청은 사립학교 교직원에 대한 징계 요구권을 갖고 있다.이에 대해 배재학당 총동창회 관계자는 <오마이뉴스>에 "배재고가 어린 학생들에 대해서만 징계하고, 이를 관리 감독해야 할 교직원들에 대해서는 면죄부를 준 것은 매우 유감스러운 일"이라면서 "이 정도의 사회적 파장을 일으키고 학교의 명예를 떨어뜨린 사건에 대해 책임진 교직원이 단 한 명도 없다는 사실 앞에서 비애를 느낀다"라고 밝혔다.강경숙 의원은 <오마이뉴스>에 "이 사안을 계기로 학교 현장의 올바른 역사 인식과 인권교육의 중요성을 되새겨야 한다"라면서 "서울시교육청은 학교 관리·감독 책임도 철저히 살피고, 재발 방지 대책을 마련해야 한다"라고 강조했다.