세계 어디에 내놔도 손색 없는, 순천의 보물

큰사진보기 ▲순천만습지해 질 무렵 노을이 내려앉은 순천만습지와 선착장 풍경 ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲뒤깐최근 국가 민속문화재로 지정된 선암사 해우소 '뒤깐'. 근심을 내려놓는 곳이라는 이름부터 흥미롭다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲습지 데크프랑스에서 온 단체 도보 관광객 일행이 순천만습지 데크를 따라 걷고 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲석양에 물든 갈대밭순천만 습지에 붉은 노을이 내려앉으면 넋을 놓게하는 아찔한 풍광이 펼쳐진다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가정원정원을 전략 산업으로 확장한 순천만 국가정원은 습지 보전을 목적으로 조성됐다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲워케이션 숙박국가정원 내 워케이션에서 하룻밤은 한낮에는 볼 수 없던 많은 것을 체험할 수 있는 색다른 체험이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲석구낙안읍성과 마을 주민들을 지키는 돌로 만든 개 석구는 정겨운 모습이라 친근하다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙안읍성600년의 시간이 머물고 있는 낙안읍성은 즐겁고 편안하다는 이름처럼 고즈넉하다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 국가유산청 국가유산위원입니다.

지난 주말 순천 곳곳을 걸었다. 선암사에서 순천만 습지로, 국가 정원에서 낙안읍성으로 이어진 여정은 순천 유산이 지닌 깊이와 가능성을 새삼 일깨웠다. 정책을 고민하러 떠난 길, 돌아올 때는 여행자로서 흡족했다. 순천은 생각보다 깊고 풍성했다.순천역에 내려 가장 먼저 향한 곳은 조계산 선암사다. 선암사는 주차장부터 일주문까지 2km 남짓 흙길이 일품이다. 계곡을 끼고 산길을 걸었다. 어느덧 소음은 잦아들고 숲 향과 계곡물 소리가 반겼다. 절집에 닿기 전부터 벌써 마음은 느긋하다.조계산은 송광사와 선암사를 품고 있다. 송광사는 한국 불교의 승보종찰로 이름이 높다. 선암사는 태고종의 수행 전통을 이어온 명찰이다. 서로 다른 불교 전통과 이야기를 간직한 두 사찰이 같은 산에 공존한다는 것부터 흥미롭다.세계유산 선암사는 산지 승원이다. 유네스코는 선암사가 산속에서 수행과 교육, 생활 공동체를 이어온 점을 평가했다. 선암사는 살아 있는 전통을 건축과 공간, 일상에 고스란히 담고 있다. 선암사를 찾은 날, 나이 든 스님은 젊은 스님들에게 독경을 가르치고 있었다.선암사의 참 멋은 자연스러운 조화에 있다. 산세와 조응한 순한 전각과 세월이 내려앉은 돌담, 계곡을 건너는 무지개 승선교는 한 폭의 그림이다. 승선교 아래에서 강선루를 바라보면 자연과 사람이 만나는 경계가 어디인지 분간하기 어렵다.선암사에서 놓치면 안 되는 곳은 해우소, 이른바 '뒤깐'이다. 등이 굽은 목재와 독특한 공간미에 힘입어 최근 국가 민속문화유산으로 지정됐다. 해우소는 근심을 내려놓는 곳이란 뜻이다. 옛사람 지혜가 담긴 선암사 '뒤깐'에 근심을 내려놓고 올 일이다.산사의 고요를 뒤로 하고 순천만 습지로 향했다. 눈앞에 펼쳐진 갈대밭을 마주한 순간 멍했다. 어디에서 이런 풍광을 접할 수 있을까. 가슴 깊은 곳에서 감동이 솟구쳤다. 갈대는 몸을 뒤척여 어서 오라고 손짓했다. 갯벌과 갈대, 물길, 철새가 어울린 습지는 생명이 움트는 땅이었다.순천만 습지는 흔한 관광지가 아니다. 온갖 철새들이 생명을 이어가는 생태 거점이다. 새들은 갯벌과 염습지, 갈대밭에서 생명을 부지한다. 이곳 용산전망대에서 마주한 일몰은 숨이 멎을듯했다. 붉은 노을이 감싼 갈대밭에서 나는 잠시 넋을 잃었다.습지를 지켜낸 과정도 풍경만큼이나 아름답다. 행정과 주민, 환경 단체는 개발 유혹을 물리치고 보전을 택했다. 철새에게 서식 환경을 만들어 주기 위해 전신주를 걷어낸 이야기는 소중하다. 자연을 지키려면 무엇을 비워야 하는지 보여준 삽화다.선착장에서 배를 타고 40여 분 물길을 유영했다. 육지에서 본 풍경과는 또 다른 감흥이었다. 가뭇한 수평선, 갈대 사이로 이어지는 수로, 그곳에 깃든 생명의 뒤척임. 세계 어디에 내놓아도 손색없는 아찔한 풍광이었다. 순천만은 자연과 인간이 한 몸이 되어 일군 보물이다.순천만 국가정원은 또 다른 매력을 지닌 곳이다. 나무와 꽃, 정원, 동천이 어우러진 사막 속 오아시스와 다름없다. 특히 담장과 정자가 아름다운 한국 정원에는 발길이 끊이지 않았다. 절제된 아름다움이 집약된 한국정원은 순천만 국가정원에서 단연 돋보였다.국가정원은 하루아침에 만들어진 게 아니다. 2013년 국제정원박람회를 시작으로, 2015년 대한민국 제1호 국가정원에 지정됐다. 2023년에는 국제정원박람회를 개최하며 정원을 전략 산업으로 확장했다. 애초 국가정원은 순천만 습지를 보전할 목적에서 시작했다. 개발과 보전이 마찰하지 않고 함께 할 수 있음을 보여준 발상의 전환이었다.국가정원 워케이션에서 하룻밤은 특별했다. 낮에는 보지 못했던 많은 것들이 눈에 들어왔다. 한낮 정원이 색의 향연이라면 한밤 정원은 정적이 만든 담백한 무대였다. 동틀 무렵 풍광은 또 다른 경이로움이었다. 밤새 가라앉은 공기 속에서 깨어난 정원은 서늘했다.다음 날 찾은 낙안읍성에서는 시간을 거슬렀다. 성곽 안 황금빛 초가지붕은 전혀 다른 시간으로 데려갔다. 그곳에는 초가와 골목이 이어지고, 지금도 주민들이 삶을 이어간다. 600년 전 시간과 현재 삶이 계속되는 그곳에서 마음은 순해졌다.일본 시라카와고와 독일 밤베르크, 영국 에이브베리를 떠올렸다. 저마다 다른 문화와 역사를 품고 있지만 삶이 공존한다는 점에서 서로 통한다. 낙안읍성의 가치는 옛 모습을 보존 복원하는 데 그치지 않는다. 현재 삶이 성곽 안에서 진행형으로 계속되고 있다는 것이다.읍성 뒤편, 금전산(金錢山)은 유명세를 탔다. 이름에서 연상 되듯 복을 비는 이들에게 인기다. 석구(石狗)와 이순신 장군을 살린 은행나무 이야기도 호기심을 자극한다. 석구는 낙안읍성을 지키는 수호신이다. 일본 신사를 지키는 고마누이와 달리 낙안읍성 석구는 정겹다.낙안읍성에서 야행과 체험은 매력적이다. 별을 보고 달빛 아래 성곽을 걷고, 물 긷기, 이엉 잇기와 전통 음식을 체험하다 보면 어느덧 먼 기억 속으로 들어간다. 나는 '낙안 600년의 하루'로 명명했다.순천시와 손훈모 시장에게 '순천 유산의 길'을 제안한다. 선암사와 낙안읍성, 순천만습지, 국가정원을 연결하면 멋진 길이 열린다. 네 곳을 잇는 3박 4일 도보 여행 코스는 산사의 길에서 시작해 사람이 사는 마을을 지나 생태가 숨 쉬는 습지로 이어지는 길이다.길 위에서 여행자들은 감동하고 풍성한 이야기를 들을 수 있다. 마지막 구간은 갈대밭을 지나 용산전망대에서 일몰을 보는 것으로 설계하자. 여행자들은 노을 속에서 영혼을 흔드는 아찔함과 마주하게 된다.명소를 연결하는 데 그쳐서는 안 된다. 그 사이를 잇는 이야기를 들려주고 경험하는 게 핵심이다. '스토리텔링(Storytelling)'에서 '스토리두잉(Storydoing)'이다. 산사 수행, 마을 생활 체험, 갯벌 생태, 정원 휴식이 연결할 때 강렬한 인상을 남길 수 있다. 산티아고 순례길이 풍경과 사람, 사유를 하나로 엮듯 '순천 유산 길'도 충분히 가능하다.순천 관광에 한 가지를 더 보탠다. 중국 윈난성 '인상리장'은 주민들을 배우로 내세워 관광객을 유인한다. 설산을 배경으로 소수 민족의 삶과 문화, 자연을 올린 공연을 보기 위해 관광객들은 비싼 관람료를 마다하지 않는다. 그들은 '인상리장'을 관람하면서 소수 민족의 애환에 공감하는 반면, 주민은 자긍심과 소득을 챙긴다.순천도 가칭 '순천의 바다'를 만들 수 있다. 순천만의 드넓은 갯벌과 갈대밭을 배경으로 어민과 주민들이 배우가 되어 바다와 삶, 생태를 이야기하는 것이다. 갯벌에 깃든 생명들, 밀물과 썰물에 맞춰 이어온 삶, 철새를 지키기 위해 전신주를 걷어낸 이야기, 그리고 순천만을 지키는 해설사까지 한 편의 서사로 만들기에 부족함이 없다.철새 서식과 갯벌 생태를 해치지 않게 공연장 위치와 관람 규모를 설계하는 게 관건이다. 공연 수익을 주민에게 되돌리고, 주민이 주인이 되는 콘텐츠는 말할 것 없다. 나아가 '순천의 바다'가 '순천 유산의 길'과 연결될 때 순천 여행은 한층 깊어진다.산사에서 마음을 비우고, 낙안읍성에서 옛사람의 하루를 살아보고, 순천만에서 주민들이 들려주는 이야기를 만나는 여정. 순천은 그저 아름다운 풍경을 지닌 곳을 넘어, 사람과 자연이 함께 써 내려가는 서사를 지닌 도시로 나갈 수 있다.가을이다. 정호승 시인은 "눈물이 나면 기차를 타고 선암사로 가라"고 했다. 어디로 갈지 망설여진다면 순천을 권한다. 적막한 산사와 생명이 숨 쉬는 갯벌, 오랜 시간이 흐르는 마을, 현대적 정원까지 한 곳에 공존하는 곳. 순천에서는 서두르지 말고 느긋하게 걷자. 그래야 비로소 풍경이 보인다.