"지리산 강물이 썩는데 댐 지으면 뭐 하나"

큰사진보기 ▲2018년 지리산댐 백지화로 지켜온 엄천강(임천) 용유담 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲람천 임천 오염의 경계 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남도의회 권대근 의원 지리산댐 5분발언 ⓒ 경상남도의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲엄천강 용유담 지리산댐 백지화 기념비석 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양산삼축제장에서 (임천·람천) 국가하천 승격 추진 서명중 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄천강(임천·람천) 국가하천 승격 추진 주민 서명 후 함양군수 진병영 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다. 이 기사를 쓴 최상두씨는 수달친구들 대표입니다.

경상남도의회 권대근 의원이 올여름 극단적 기후변화를 이유로 2018년 백지화된 '지리산댐(문정댐) 건설 재논의'를 공식 촉구했습니다.그러나 최근 지리산 수계 수질 문제로 남원시와 함양군이 지자체 간 공동 대응에 나선 가운데, 함양산삼축제 현장에서는 람천임천수질개선대책위와 수달친구들, 함양군 환경정책과가 함께 '엄천강(람천·임천) 국가하천 승격 및 수질개선 촉구 서명운동'을 펼치며 오염원 근절을 요구했습니다.현장 주민들은 시설농업으로의 농업 구조 변화와 하천 준설로 자연 습지가 사라진 것이 가뭄을 부추겼다며, 오염 관리와 수계 일원화 없는 '물 가두기'식 댐 건설은 본말전도이자 시대착오적 발상이라고 강하게 비판하고 있습니다.2018년 9월, 환경부가 국가 주도의 대규모 댐 건설을 전면 중단하겠다고 발표하면서 수십 년간 지역 사회를 갈라놓았던 지리산댐(문정댐) 계획은 공식 백지화되었습니다. 거대 토목 사업의 공포에서는 벗어났지만, 최근 경상남도의회 본회의장에서 기후위기를 이유로 '지리산댐'이 다시 거론된 것입니다.경상남도의회 권대근 의원(함양, 국민의힘)은 지난 13일 열린 제437회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 올여름 경남 내륙의 극심한 가뭄과 해안의 폭우를 거론하며 "비가 내릴 때 물을 확보하고 필요한 곳에 공급하기 위해 멈춰 섰던 지리산댐 건설 논의를 다시 시작해야 한다"고 주장했습니다.과거 댐 건설에 반대했었다고 밝힌 권 의원은 "달라진 기후와 실제 물 수요를 바탕으로 경남도가 지리산댐 필요성 논의를 최우선 과제로 다루고 국가 물관리 계획에 반영해야 한다"고 촉구했습니다.그러나 현장 민심의 흐름은 도의회의 움직임과는 전혀 딴판입니다. 최근 지리산 상류 수계의 수질 오염 심화로 인해 전북 남원시와 경남 함양군 두 지자체가 손을 잡고 수질 문제에 대한 행정적 공동 대응에 나서며 실질적인 오염원 차단에 박차를 가하고 있습니다.지리산 물줄기가 시작되는 함양산삼축제장 한편에서도 지자체의 노력에 발맞추어 주민들과 시민단체, 행정이 함께 서명운동을 펼쳤습니다. 함양군수 외 400여 명이 서명에 참여했습니다. 람천임천수질개선대책위원회와 지리산 생태를 지켜온 수달친구들, 그리고 함양군 환경정책과가 공동으로 전개한 '물관리 일원화 및 엄천강(람천·임천) 국가하천 승격 촉구 범시민 서명운동'입니다.전북 남원에서 출발해 경남 함양으로 흐르는 람천과 엄천강(임천) 수계는 광역 지자체가 달라 상류의 축사 폐수, 생활하수, 석산 및 공사장 폐수 등 오염원 관리가 겉돌았습니다. 축제장을 찾은 주민과 방문객들은 지리산 상류 수계의 수질을 실질적으로 살리기 위해서는 광역 행정 구역을 넘어선 유기적 공조와 국가 차원의 하천 관리(수계 일원화)가 시급하다는 데 깊이 공감하며 서명지에 이름을 적어 내려갔습니다.현장 주민들은 '우선순위의 착오'를 지적합니다. 상류에서 유입되는 오염원을 차단하지 못한 채 댐을 쌓아 물을 가두면 자정 능력이 마비되어 '거대한 썩은 물 저수지'로 전락할 가능성이 크기 때문입니다.무엇보다 이 지역은 과거 1994년과 2026년 극심한 가뭄 속에서도 모내기가 가능했던 곳입니다. 자연스러운 물길과 논습지가 스펀지처럼 물을 머금고 지하수를 충전해 주었기 때문입니다.그러나 최근 지역 수자원 환경이 급격히 악화된 배경에는 농업 형태의 변화와 인위적인 하천 토목 공사가 자리 잡고 있다고 입을 모읍니다.과거 빗물을 저장하고 천연 저수지 역할을 하던 논습지가 비닐하우스 등 시설농업으로 빠르게 전환되었습니다. 이로 인해 지표수가 흙으로 침투해 지하수로 저장되는 물순환 체계가 깨졌고, 시설재배를 위한 지하수 과다 사용까지 겹치면서 물 함양 능력이 크게 약화되었습니다.동시에 재해 예방이라는 명목으로 이뤄진 하천 준설과 직강화 공사는 하천의 여울과 모래톱을 없애버렸습니다. 비가 오면 물이 바다로 순식간에 흘러내려 가고, 비가 그치면 바짝 마르는 건천화(乾川化) 현상을 가속화시킨 것입니다.결국 자연 습지의 소멸과 하천 토목화라는 인위적 요인이 가뭄 피해를 부추겼음에도, 이를 바로잡을 생각 대신 댐부터 쌓겠다는 발상은 문제의 본질을 외면한 것이라는 지적입니다.람천임천수질개선대책위와 수달친구들 등 지역 활동가들은 "남원시와 함양군이 수질 개선을 위해 공동 대응에 나선 것처럼, 주민들이 바라는 것은 '댐을 쌓는 것'이 아니라 '흘러가는 물을 깨끗하게 관리하고 멸종위기종인 수달과 하천 생태계를 살리는 것'"이라며, "경남도와 도의회는 기후위기를 핑계로 백지화된 댐 토목 사업을 재탕할 것이 아니라, 지자체 간 수질개선 공동 대응과 엄천강 국가하천 승격, 수계 일원화 및 오염 통제에 정책 역량을 집중해야 한다"고 말했습니다.지역 환경 단체들 역시 대형 구조물에 의존하는 토목 정치가 아니라 '자연기반해법(Nature-based Solutions)'으로의 정책 전환을 강력히 요구하고 있습니다.축산·석산 폐수의 무단 방류에 대한 남원·함양 양 지자체의 강력한 상시 단속 및 하수 처리 인프라 확대가 필요하고, 엄천강(람천·임천)을 국가하천으로 승격해 중앙정부 차원의 유기적 수질 관리 시스템을 구축해야 한다는 지적이 이어집니다. 또 인위적인 준설·직강화를 멈추고, 논습지의 수자원 함양 기능을 보전·회복하기 위한 농가 지원책 마련이 필요하다고 말합니다.지리산의 맑은 물은 댐을 쌓는다고 지켜지지 않습니다. 거대 토목 공사의 망령에서 벗어나, 남원시와 함양군의 공조처럼 눈앞의 오염원을 차단하고 논습지와 자연스러운 물길을 회복하는 것만이 가뭄과 폭우의 시대에 지리산 생태계와 주민의 삶터를 지키는 유일한 길입니다.