"엄마들은 뭐든 만들 수 있잖아" 그래서 이 책을 내보렵니다

큰사진보기 ▲스케이트를 들고 눈밭으로『The April Baby’s Book of Tunes』(1900) 권두화. 빨간 코트를 입은 세 자매 에이프릴·메이·준. 케이트 그리너웨이 그림 ⓒ Internet Archive (퍼블릭 도메인 관련사진보기

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큰사진보기 ▲눈에 갇힌 날, 창가의 세 자매며칠째 내리는 눈을 창밖으로 내다보는 아이들. 1900년 원서 수록 도판, 케이트 그리너웨이 그림. ⓒ Internet Archive (퍼블릭 도메인 관련사진보기

아이들은 엄마와 차 마시는 것을 무척 좋아했습니다. 교실에서와 달리 버터 바른 빵에 잼이 하나도 안 묻었는데도 말입니다. 아이들은 잼 없는 어머니를 잼 있는 세라핀보다 천 배는 더 좋아했습니다. 설령 그것이 세상에서 제일 좋은 잼이었다 해도요. 물론 세상에서 제일 좋은 잼이란, 아기라면 누구나 알듯이, 딸기 잼이 아니면 살구 잼이지요. - 본문 중

큰사진보기 ▲잼 없는 차 시간엄마의 찻잔에 차를 마시는 세 자매. "잼 없는 어머니를 잼 있는 세라핀보다 천 배는 더 좋아했습니다." 케이트 그리너웨이 그림, 1900. ⓒ Internet Archive (퍼블릭 도메인 관련사진보기

"에이, 엄마들은 뭐든지 다 만들 수 있잖아요." 에이프릴이 더없이 사랑스러운, 절대적 믿음이 담긴 미소로 어머니를 올려다보며 말했습니다. - 본문 중

'아, 좋아하면 하게 되는구나.'

큰사진보기 ▲1900년 초판 원서런던 맥밀런에서 나온 『The April Baby’s Book of Tunes』 초판. 담황색 천 표지에 빨간 코트 아이. 저자명 대신 '『엘리자베스와 그녀의 독일 정원』의 저자'라고만 적혀 있다. 필자 소장. ⓒ 파랑여우 관련사진보기

큰사진보기 ▲1904년 크리스마스이브의 선물면지에 남은 펜 글씨. 1904년 크리스마스이브에 이모가 조카 엘렌에게 준 책. 책 세 면의 붉은 색장이 그대로 남아 있다. ⓒ 파랑여우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 책은 엘리자베스 폰 아르님이 글과 곡을 쓰고 케이트 그리너웨이가 그림을 그린 1900년 원작을 복원한 영문 원서와 한국어 완역·해설 합본입니다. 500부 한정으로 제작하며, 텀블벅(https://tumblbug.com/aprilbaby)에서 11월 5일까지 제작 후원을 받고 있습니다.

고단한 날에, 사람에게 지친 날에 저는 이 책을 보고 또 보았습니다. 1900년 런던에서 나온 손바닥만 한 책입니다. 눈 오는 날 집에 갇힌 세 자매와 엄마, 프랑스인 유모 세라핀, 그리고 그 겨울에 태어난 열 곡의 노래. 이상하게도 이 작은 책은 다시 펼쳐도 언제나 웃음을 주었습니다. 읽는 동안은 엄마처럼 포근하고, 덮고 나면 눈 위를 걷는 것처럼 뽀독뽀독했습니다.처음엔 아이들이 귀여워서였습니다. 그러다 이 책을 만든 두 사람이 궁금해졌고, 그들의 삶을 알고 나서는 이 책을 혼자 간직할 수 없게 되었습니다.눈은 며칠째 내립니다. 이 책의 주인공은 세 아이입니다. 눈에 갇힌 열흘 남짓, 아이들이 저지르는 일과 내뱉는 말이 어찌나 생생한지 책장을 넘길 때마다 입가에 웃음이 번집니다. 선생님도 눈에 갇혀 오지 못하고, 아이들은 밖에 나갈 수가 없었습니다.심심한 아이들은 인형을 토막 내 삶고, 밀랍을 녹여 푸딩을 빚고, 세수한 물로 죽을 끓입니다. 벌로 구석에 서기 바로 코앞 단계의 놀이지요. 세라핀은 아이들을 방 세 구석에 세워둡니다. 넷째 아이가 없어서 다행이었다고 책은 말합니다. 네 번째 구석은 난로가 차지하고 있었으니까요.옆방에서 그 소리를 듣는 엄마는 웃음을 꾹 참지만, 아이들이 또 구석에 세워질까 봐 마음이 편치 않습니다. 그러다 아이들을 엄마의 서재로 불러 난롯가에서 차를 마십니다. 교실에서 선생님이 주는 머그잔이 아니라 엄마의 예쁜 찻잔에 그것도 받침 접시와 숟가락까지 갖춰서요.그 난롯가에서 아이가 묻습니다. 이 동요에는 곡도 있어? 엄마는 들어 본 적이 없다고 합니다. 그럼 엄마가 만들어 줘. 엄마는 만들 줄 모른다고 합니다.저는 여기서 한참을 머물렀습니다.저 아이는 엄마가 못 하는 일이 있을 거라는 생각을 해 본 적이 없습니다. 저에게도 그런 때가 있었습니다. 흙장난을 하면서 깔깔 웃던 아이, 엄마의 커다란 신발을 신고 어른 흉내를 내던 아이, 혼나고 돌아서면 금세 다시 뛰어놀던 아이. 그 옆에는 뭐든 다 할 수 있는 사람이 있었습니다. 엄마는 그렇게 큰 산이었습니다.이 책을 쓴 엘리자베스 폰 아르님은 1898년 익명으로 <엘리자베스와 그녀의 독일 정원>을 냈고, 그 해에 21쇄를 찍으며 단박에 유럽의 베스트셀러 작가로 부상했습니다. 저는 도시와 장소, 사람이 머무는 자리를 연구하다 그녀를 만났습니다. 독일 백작과 결혼한 백작 부인이 글을 쓴다는 것은 당시로써는 받아들이기 힘든 일이었습니다. 그래서 익명으로 출판을 했고, 아이들 역시 실명 대신 각각 4월생 아기(에이프럴), 5월생 아기(메이), 6월생 아기(준)라고 불렀지요. 그러나, 실제 아이들이 태어난 달은 아니었습니다.이 책을 쓰던 무렵 남편은 문서 위조 혐의로 고발돼 몇 달을 옥에 갇혔습니다. 물론, 몇 달 후 무죄로 풀려나긴 했지만요. 그런 시기에 쓴 것이, 눈에 갇혀 온갖 말썽을 부리는 세 딸의 겨울 이야기였습니다. 책 속 엄마와 달리 실제의 폰 아르님은 런던 왕립음악원에서 오르간을 공부한 사람이었습니다. 열 곡은 이 책을 위해 새로 만든 노래입니다.그림은 케이트 그리너웨이가 그렸습니다. 월터 크레인, 랜돌프 칼데콧과 함께 빅토리아 시대 어린이 책 삽화의 세 거장으로 불리는 화가입니다. 결혼도 하지 않았고 아이도 없었던 그녀가 평생 그렸던 것은 아이들이었습니다.그가 기억하는 가장 어린 날은 두 살 때입니다. 유모 앤의 튼튼한 팔에 안겨 건초밭으로 가는 길. 앤의 다른 팔에는 들일하는 사람들에게 가져다줄 빵과 버터와 차가 든 바구니가 들려 있었습니다. 햇빛이 쏟아지고, 차 냄새가 나고, 베어 놓은 풀 냄새가 났습니다. 그는 그 느낌을 "행복과 기쁨과 사랑의 감각"이라고 적었습니다. 그리고 쉰 넘어서까지 그 감각으로 아이들을 그렸습니다. 그의 그림 속 아이들이 늘 볕 좋은 정원이나 난롯가에 있는 건 그래서인지도 모릅니다.1899년 유방암 진단을 받았고, 주변에 알리지 않았습니다. 이듬해 수술도 받았습니다. 남의 책에 그림 그리는 일을 꺼리던 때였는데 이 책만은 맡았습니다. 오래 아파서, 출판사가 정한 기한의 마지막 몇 주에 열여섯 점을 몰아 그렸다고 폰 아르님에게 편지를 하기도 했습니다.세 아이를 만난 적도 사진을 본 적도 없이 그렸는데, 책이 나오자 사람들이 폰 아르님에게 물었다고 합니다. 화가가 아이들을 직접 보고 그린 것이냐고. 그림 속 아이들이 그 무렵의 세 딸과 놀랄 만큼 닮아 있었기 때문입니다. 그리너웨이는 이듬해 세상을 떠났습니다. 그녀의 마지막 책입니다.두 사람은 실제로 한 번도 만나지 않았습니다. 한 사람은 아이들을 바라보며 썼고, 한 사람은 그 글만 읽고 그렸습니다. 한 사람은 남편이 옥에 갇힌 무렵에, 한 사람은 병이 깊어 가던 해에. 그렇게 만든 것이 하필 이 책이었습니다. 저는 이 사실을 알고 나니 글과 그림이 달리 읽혔습니다.파랑여우는 언젠가 정말 좋은 책을 만나면 한 권쯤 제 손으로 만들어 보고 싶어서, 그럴 날이 올지도 몰라 등록만 해 둔 이름이었습니다. 그 이름을 꺼낼 책을 만났습니다. 처음엔 번역만 하려 했는데, 원서를 펼쳐 놓고 보니 글과 그림과 악보가 떨어져 있지 않았습니다. 그림이 놓인 자리, 악보의 여백, 담황색 천 표지와 책 세 면의 붉은 색까지가 모두 책이었습니다. 그래서 1900년 초판의 판형과 구성을 그대로 되살린 영문 원서와 한국어 완역, 두 사람과 이 책에 관한 해설을 한 권에 담기로 했습니다.고백하자면 번역이 제 뜻대로 되지 않았습니다. 영국 아이들이 오래 불러온 동요의 운율은 한국어로 옮기는 순간 사라지곤 했습니다. 뜻을 살리면 노래가 되지 않고, 노래를 살리면 뜻이 흔들렸습니다. 열 곡을 오래 붙들고 있다가 기준을 하나로 줄였습니다. 엄마가 아이에게 소리 내어 읽어 줄 수 있는 문장일 것. 지금도 모든 문장이 마음에 들지는 않습니다.미국 서던 미시시피대학의 아동문학 컬렉션에 연락해 책에 실리지 않은 그리너웨이의 밑그림 세 점을 찾았습니다. 큐레이터와 메일을 주고받으며 1900년 10월에 책이 나오고 11월에 다시 찍히고 12월에 런던, 뉴욕과 뉴질랜드의 평론가들이 이 작은 책을 어떻게 읽었는지를 하나씩 찾아냈습니다. 독일의 고서점에서 1900년에 찍은 원서 한 권을 찾아 주문했고, 그 책이 집에 도착한 날 알았습니다.이게 파랑여우의 첫 책입니다. 처음이자 마지막이 될지도 모릅니다. 그래도 이것만큼은 꼭 해 보고 싶었습니다. 500부만 만듭니다. 책은 아직 없고, 텀블벅에서 11월 5일까지 후원을 받아 12월에 인쇄합니다. 126년 만에 한국어로 나오는 책입니다.어릴 때는 엄마가 정말 뭐든 만들 수 있는 사람인 줄 알았습니다. 이제는 압니다. 엄마에게도 못하는 일이 있었고, 힘든 날이 있었다는 것을. 그런데도 아이들은 믿었고, 엄마는 그 믿음 앞에서 결국 노래를 만들었습니다. 126년 전 두 여자가 그랬던 것처럼요.흙장난을 하면서도 깔깔 웃던 그 아이는 사라진 것이 아닙니다. 지금도 제 안에 있습니다. 그런 어린 시절을 품고 살아온 나에게, 그런 나를 한없이 사랑스럽게 바라봐 주었던 어머니에게, 그리고 지금 한 아이의 어린 시절을 바라보고 있는 누군가에게. 그런 사람들과 이 책을 나누고 싶었습니다.