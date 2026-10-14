"논산 작은 유치원 12곳, 웃음은 한가득"… 한마음 체육대회

큰사진보기 ▲13일 충남 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산계룡 한울타리유치원 연합 유아체육대회’에서 어린이들이 교사의 힘찬 응원을 받으며 줄다리기를 하고 있다. 어린이들은 작은 손으로 줄을 꼭 붙잡고 온 힘을 다해 당기며 승부에 열중하고 있다. (사진제공 논산 한울타리유치원 연합) ⓒ 서준석 관련사진보기

"영차! 영차! 조금만 더 힘내!"

AD

큰사진보기 ▲이혜경 논산계룡교육지원청 교육장이 13일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산계룡 한울타리유치원 연합 유아체육대회’에서 어린이 선수 대표들의 선서를 받고 있다. 대표 어린이들은 씩씩한 모습으로 정정당당하게 경기에 참여할 것을 다짐했다. (사진제공 논산 한울타리유치원 연합) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 충남 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산계룡 한울타리유치원 연합 유아체육대회’에서 어린이들이 빨간색과 파란색 바구니를 향해 오재미를 던지고 있다. 바구니에 오재미가 들어갈 때마다 어린이들의 얼굴에 환한 웃음이 번지고 있다. (사진제공 논산 한울타리유치원 연합) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 충남 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산계룡 한울타리유치원 연합 유아체육대회’에서 한 어린이가 계주 경기에 나서 힘껏 달리고 있다. 달리는 어린이 곁에서 교사와 친구들이 목청껏 응원하며 힘을 북돋우고 있다. (사진제공 논산 한울타리유치원 연합) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

13일 충남 논산국민체육센터. 줄다리기에 나선 어린이들이 고사리손으로 밧줄을 움켜쥐고 힘껏 당겼다. 친구들을 응원하는 목소리가 체육관에 울려 퍼졌다. 평소 서로 다른 유치원에 다니던 어린이들은 이날 한자리에 모여 뛰고 웃으며 즐거운 시간을 보냈다.이날 열린 '2026 논산계룡 한울타리유치원 연합 유아체육대회'에는 논산지역 12개 공립초등학교 병설유치원 원아 63명과 교사들이 참여했다.참여 유치원은 가야곡·감곡·구자곡·광석·노성·상월·성동·연무중앙·양촌·이화·왕전·채운초등학교 병설유치원이다. 대부분 원아 수가 적은 농촌지역 소규모 유치원들이다.이번 체육대회는 여러 유치원이 교육활동을 함께 운영하는 '충남형 한울타리유치원 공동교육과정'의 하나로 마련됐다. 평소 또래 친구들과 어울릴 기회가 적은 어린이들에게 다양한 놀이와 단체활동을 경험하도록 하자는 취지다.어린이 대표의 선서로 시작된 운동회에서는 줄다리기와 공굴리기, 이어달리기, 오재미 던지기 등이 이어졌다. 어린이들은 힘을 합쳐 공을 굴리고 친구들과 바통을 주고받으며 경기를 즐겼다. 경기장 밖에서는 자기 팀을 응원하는 목소리가 끊이지 않았다.행사장을 찾은 이혜경 논산계룡교육지원청 교육장도 어린이들과 함께하며 격려했다.이 교육장은 "오늘은 다른 유치원 친구들과 만나 마음껏 뛰어놀며 즐거운 추억을 만드는 날"이라며 "서로 양보하고 배려하면서 다투지 않고 사이좋게 어울리는 시간이 되길 바란다"고 말했다.체육대회를 준비한 교사들의 손길도 분주했다. 행사에 참여한 12개 병설유치원 교사들은 지난 8일 연무중앙초등학교병설유치원에서 사전 협의회를 열고 행사 진행 방법과 역할 분담, 어린이 안전관리 등을 점검했다.특히 낯선 장소에서 여러 유치원 어린이들이 함께 활동하는 만큼 안전사고 예방과 원활한 경기 진행에 중점을 뒀다. 모든 어린이가 소외되지 않고 참여할 수 있도록 세부 운영 방안도 협의했다.학부모들에게는 가정통신문을 통해 체육대회의 취지를 알렸다. 작은 유치원 어린이들이 더 많은 친구를 만나 함께 놀면서 양보와 배려, 협동심을 배울 수 있다는 내용이다. 유치원 규모가 작더라도 여러 학교가 힘을 모으면 아이들에게 폭넓은 교육 기회를 제공할 수 있다는 점도 강조했다.농촌지역 병설유치원은 저출생에 따른 원아 수 감소로 어려움을 겪고 있다. 어린이 수가 적다 보니 또래 친구들과 어울리거나 단체활동을 경험할 기회도 부족한 실정이다.충남형 한울타리유치원은 이러한 어려움을 덜기 위해 여러 유치원이 교육과정을 함께 운영하는 방식이다. 각 유치원이 평소에는 자체 교육활동을 하면서 체험학습이나 공동놀이 등은 함께 진행한다. 어린이들은 다양한 친구를 사귀고, 교사들은 교육 경험과 수업 방법을 공유할 수 있다는 장점이 있다.다만 공동교육과정이 꾸준히 운영되려면 교육청의 행정·재정적 지원과 이동에 따른 안전대책, 교사들의 협의 시간 확보 등이 뒷받침돼야 한다.이날 운동회는 승패보다 함께 어울리는 데 의미가 있었다. 어린이들은 경기 규칙을 지키고 친구를 응원하면서 협동과 배려를 배웠다.작은 유치원 12곳이 함께 마련한 운동회는 어린이들에게 새로운 친구를 사귀고 더 넓은 세상을 경험하는 하루가 됐다.