바다를 지키던 돈대, 고구마밭에 남다

강화돈대는 단순한 군사시설을 넘어 국가 방어 전략과 지역의 정체성을 보여주는 중요한 문화유산입니다. 아름다운 자연과 어우러진 문화경관으로서의 가치도 큽니다. 세월의 풍파를 견뎌 온 날 것 그대로의 돈대를 다시 바라보고 그 가치를 재조명하고자 합니다.

큰사진보기 ▲양암돈대의 역사적 배경과 축조 과정이 상세히 적힌 안내판. 축조 연대와 규모, 남겨진 흔적들의 의미를 또렷이 일러주며 유적의 가치를 조용히 증언한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여기가 바로 양암돈대 터입니다."

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"아니, 여기가 돈대라고요?"

"네, 맞습니다. 허물어지고 돌은 흩어져 있지만, 뚜렷한 돈대의 흔적이 여전히 남아 있잖아요."

큰사진보기 ▲무너진 성벽, 흩어진 돌들. 고구마밭 가장자리에 박혀 있는 거대한 석재들이 양암돈대가 품었던 세월의 흔적을 조용히 증언하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲성벽은 허물어졌어도 묵묵히 자리를 지킨 성문의 돌기둥. 무성하게 우거진 덩굴손 사이로 무심한 세월과 양암돈대의 지조가 교차한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저기 멀리 볼록하게 솟은 야산 보이죠? 저기에 갈곶돈대가 있습니다."

"그렇다면 양암돈대와 갈곶돈대 사이, 지금 이 너른 들녘이 원래는 전부 바다였다는 뜻인데… 그 풍경이 그려지시나요?"

큰사진보기 ▲양암돈대 석축 위에 서서 멀리 갈곶돈대 방향의 들녘을 조망하는 답사 일행. 사라진 바다와 남겨진 돈대 터가 선명한 대비를 이룬다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲양암돈대에서 바라본 선두포 간척지 평야와 마니산의 장쾌한 풍광. 바다가 농토로 변한 천지개벽의 역사와 강화의 아늑한 풍경이 한 화폭에 담긴다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

강화도 관방유적 5진 7보 중 하나였던 선두보는 이제 흔적조차 찾기 어렵다. 하지만 선두보와 함께 선두포 일대의 해안을 지키던 돈대는 여전히 그 자리를 지키고 있다.우리 일행은 강화군 길상면의 옛 간척지, 기름진 평야를 따라 차를 몰았다. 이번 목적지는 양암돈대다. 길에서 조금 아래로 내려가니 드문드문 들어선 시골 마을 집들이 보이고, 그 아래로 고구마를 수확하고 난 넓은 밭이 펼쳐져 있었다.황평우 동국대 교수가 차에서 내리며 우리를 안내했다.황 교수의 말을 듣고서야 밭 가장자리와 흙 사이에 흩어진 돌들이 눈에 들어왔다. 가까이 다가가 자세히 살펴보니, 돌들이 그저 아무렇게나 구르는 게 아니었다. 낮게 깔린 석축의 흔적이 길게 이어지고 있었다.성벽은 이미 허물어져 원래의 높이를 가늠하긴 어려웠다. 고구마를 거둬낸 밭과 무너진 돌들이 한데 어우러져 있어, 이곳이 한때 군사시설이었다는 사실을 금세 알아차리기는 쉽지 않았다. 그래도 눈을 밝히고 자세히 들여다보면 네모난 돈대의 윤곽이 어렴풋이 들어왔다.양암돈대는 조선 숙종 5년(1679년)에 축조되었다. 탁 트인 바다를 바라보며 해안을 지키던 군사시설이었다. 당시 갈곶돈대 역시 이 일대 해안을 함께 방어하기 위해 세워졌다. 지금도 갈곶돈대의 흔적을 찾을 수 있지만, 안타깝게도 형태를 알아보기는 힘든 수준이라고 한다.그런 점에서 양암돈대는 비록 허물어지고 돌들이 흩어져 있을지언정, 이렇게나마 제 윤곽을 유지하고 있다는 것만으로도 소중하고 고마운 유적이다. 황 교수가 주변을 둘러보다가 한쪽 들녘 끝을 가리켰다.우리는 황 교수의 손짓을 따라 시선을 옮겼다.그 말을 듣고 다시 들판을 바라보았다. 지금은 고구마와 벼가 푸근하게 자라는 기름진 들녘이다. 하지만 한때는 이곳으로 거친 바닷물이 드나들었고, 그 파도를 바라보며 돈대가 우뚝 서 있었던 것이다.선두포 일대는 1707년(숙종 33년) 선두포를 막는 대규모 간척 공사가 이루어지면서 큰 변화를 맞았다. 바다를 막아 옥토를 일구면서 해안선이 멀어졌고, 바다를 지키던 돈대의 군사적 가치도 자연스럽게 저물어 갔다.바다를 잃은 양암돈대와 갈곶돈대는 군사시설로서의 소명을 다하고 결국 폐지되었다. 밀물이 밀려오던 자리는 이제 곡식이 익어가는 농토가 되었다. 돈대가 지키던 바다는 사라지고, 그 자리에 논과 밭이 뿌리를 내렸다.나라를 지키기 위해 돌을 쌓아 올렸던 돈대가, 바다가 들녘으로 바뀌면서 제 역할마저 조용히 내려놓게 된 것이다. 바다를 바라보던 돈대가 이제는 고구마밭 품에 안겨 있다. 예전에는 병사들이 이곳에서 바다를 바라보았을 것이고, 지금은 농부가 이 땅에서 노란 고구마를 거둬들인다.문화 유적을 옛 모습 그대로 완벽하게 복원하는 것도 가치 있는 일일 것이다. 하지만 모진 세월을 견뎌내며 남은 흔적을 있는 그대로 품어 안는 것 또한 그에 못지않은 깊은 울림을 준다.양암돈대는 그렇게 간척의 역사와 함께 고구마밭 속에 남아 있었다. 바다를 지키던 돈대의 흔적은 이제 농토 한가운데서 조용히 우리를 맞고 있었다.