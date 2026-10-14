도로의 70%가 시속 30km라니... 이 도시의 실험

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2026년 7월, 세계협동조합의 수도로 알려진 이탈리아 볼로냐(Bologna)에 머물며 발견한 도시와 사람이야기를 이어갑니다.

큰사진보기 ▲버스에서 내리니 거리는 중세의 모습으로 채워져 있다. 드문드문 업무용 차량만 눈에 띈다. 볼로냐의 상징 중 하나인 두에토리, 두 개의 탑이 가장 높은 마천루다. ⓒ 김현경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲건축·도시계획 잡지 Parametro 제29호(1974년)에 실린 볼로냐 공공주택계획(PEEP) Piano per l’edilizia economica e popolare per il centro storico 관련 설계도. 도심 내 대형 건축물과 공공녹지, 공공서비스 및 대학 복원 및 재배치 구상을 담고 있다. ⓒ Giovanni M. Accame 관련사진보기

큰사진보기 ▲볼로냐 도심을 중심으로 차량 이동을 제한하는 세 겹의 고리가 형성되어 있다. ⓒ 김현경 관련사진보기

큰사진보기 ▲주말과 공휴일 볼로냐 도심의 ‘T 구역’은 차량 통행이 전면 금지된다. 복잡한 도심 내 차량이 사라지니 역사 지구 그대로의 모습이 드러난다. ⓒ 김현경 관련사진보기

"거리는 우리 모두가 대부분의 시간을 보내는 공공 공간이지만, 오늘날 거리의 80% 이상은 운행 중이거나 주차된 차량으로 가득 차 있습니다. 시티 30 덕분에 도시 공간은 재설계되어 더욱 쾌적해지고, 보다 공평하게 분배되어 가장 취약한 계층을 비롯한 모든 사람의 삶의 질이 향상될 것입니다." - bolognacitta30.it

큰사진보기 ▲‘30의 도시’ 시행 전후 속도 제한 구역의 모습을 보여준다. 왼편 붉은 색상의 구역도 관련 제도 시행 이후 30km 속도 제한으로 변경되었다. ⓒ 볼로냐시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

볼로냐 북측의 코르티첼라Corticella에서 출발한 27번 버스가 마테오티 다리(Ponte Matteotti)를 넘어 도심(Centro)으로 들어선다. 순식간에 창밖의 풍경이 달라지는데, 넓은 차도와 마트 주차장이 뒤로 물러나고 역사 유적과 같은 건물들이 거리를 좁혀 들어와 버스 차창과 맞대고 있다.이어서 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 역시 볼로냐의 포르티코(Portico)다. 건축용어로는 기둥과 지붕으로 이루어진 구조를 뜻하는데, 역사 지구라고도 불리는 도심 내 거의 모든 건물 1층에 연속된 회랑이 연결되어 있다. 그리하여, 볼로냐에서는 비 내리는 거리에서도 우산 걱정이 없다.볼로냐 중앙역을 지나 모퉁이를 두세 번 돌고 돌아 하차한 곳은 리졸리(Rizzoli)다. 마조레광장(Piazza Maggiore)과 두 개의 탑(Due Torri) 중간쯤 되는 곳인데, 서울로 치면 광화문 언저리에 해당한다고 하겠다.버스에서 내리고 보니 거리의 질감이 확연히 달라져 있다. 아스팔트를 따라 이어지던 도로는 어느새 돌을 깎아 만든 블록으로 바뀌어 있다. 발밑에서 느껴지는 도로의 색상부터 소리까지 느껴지는 체감이 다르게 다가온다.중세 시대 마차가 다니던 길이 이런 질감이었을까? 차도는 아스팔트로 만든다는 오래된 상식이 새삼 낡은 구태로 느껴지는 순간이다. 아스팔트 포장보다 석재 포장이 초기 비용, 차량 승차감, 소음 등에서 불리하다. 그러나 역설적으로 이 점으로 인해 거리를 달리는 자동차의 숫자와 속도는 줄어든다.도시를 디자인하는 볼로냐의 노력은 현대 도시계획의 역사와 함께한다. 1960년대 볼로냐를 포함한 이탈리아의 많은 도시들은 현대화와 부동산 투기 바람을 타고 도심의 오래된 건축물을 허물고 그 자리에 대형 오피스 빌딩이나 상업 시설을 건설하려는 움직임이 일었다.이때 이를 저지하고 도시의 역사적 정체성을 지키기 위해 볼로냐에서 등장한 것이 1969년 중심지 계획(Piano per il centro storico)이다. 볼로냐는 이를 통해 흩어져 있는 개별 문화재만 덩그러니 보호하는 것이 아니라 역사 지구 전체를 '하나의 통합된 기념물'로 보전하겠다고 선언한다.역사 지구에 대한 보전은 건축물에만 한정되지 않았는데, 젠트리피케이션 때문에 그 안에 살던 원주민(서민층)들이 쫓겨나는 것을 막는 것 역시 핵심 목표로 삼았다. 이를 위해 노동자 계층이 계속해서 도심에 거주할 수 있도록 1973년 공공주택계획(PEEP Centro Storico)을 발표하고, 공공의 건물 매입, 건물 보수·복원 지원, 임대료 제한 제도를 펼쳤다.1960~1970년대 혁신적인 문화적 도시재생이자 사회적 도시재생으로 여전히 손꼽히고 있는 '볼로냐 모델'의 시작이었다(FabricioMartins & Tomás de Albuquerque Lapa, 2022).2차례의 오일 쇼크로 인해 중심지 계획은 1970년대 재정위기를 넘지 못했지만 이후 볼로냐 도시계획 철학의 근간을 보여준다.교통 분야와 관련하여 1972년에는 도시 교통을 별도 계획 대상으로 분리시켰는데(살라보르사 도서관), 이 시기부터 도시 확장에 따르는 여러 교통 문제에 대해 더욱 깊이 있게 고민하기 시작한다. 그리고 1989년에는 도심으로 몰려드는 자동차를 막기 위해 전면적인 '통행 제한 구역ZTL(Zona a Traffico Limitato)'를 설정하였다.이후 단계적 확장을 거치며 현재까지 유지 중이다. 매일 오전 7시부터 오후 8시까지 중세 시대 성문이 있던 17곳의 진입로에서 '시리우스Sirio'라 불리는 카메라가 장애인·업무용 등 사전 허가 받은 차량인지의 여부를 확인하고 있다(bolognawelcome.com).성안의 사람들을 적으로부터 지켜주던 성벽이 이제는 차량으로부터 지켜주는 셈이 됐다. 그러니 렌터카를 빌려 허가 없이 성안으로 들어가는 호기로운 행동은 삼가도록 하자. 과태료 폭탄은 등록해 두었던 신용카드로 바로 떨어진다.사람을 우선에 두는 교통 정책 제도로는 2012년 5월 처음 시행된 'T 구역'도 빼놓을 수 없다. 마조레 광, 레엔조 광장(Piazza Re Enzo) 등 도심 내 주요 거점을 중심으로 영문자 T의 모습으로 교차하고 있는 리졸리 거리, 우고 바시 거리(Via Ugo Bassi) 인근이 해당된다.이곳에서는 주말과 공휴일(오전 8시~오후 10시)에 아예 모든 차량을 받지 않기 때문에 보행자나 자전거를 탄 사람들이 더욱 자유롭게 거닐 수 있다. 커다란 시내버스와 몇 안 되던 승용차마저도 사라진 도로 한가운데 올라서니, 건물과 건물 사이 열려 있는 하늘이 이제서야 보인다.또 다른 주요 교통 정책으로 '30의 도시(Citta 30)' 프로젝트가 있다. 자동차 주행속도를 시속 30km 중심으로 관리해 도로 안전과 보행 환경을 개선하려는 도시정책인데 2024년부터 이탈리아 최초로 도입되어 운영 중이다.다만, 올해 1월 20일 행정심판으로 폐지되었다가 구역을 더 체계적으로 정비하여 불과 3개월 만인 4월 20일 재시행되었다(bolognacitta30.it). 차량에 잠식당한 거리를 사람에게 돌려주겠다는 볼로냐시의 의지를 알 수 있다. 그리하여 현재 역사 지구인 도심을 포함해 그 외곽까지 포함해 시속 30km 제한이 적용되는 도로의 길이는 약 258km에 달한다.도시 전체 도로의 70%에 해당된다. 마찬가지로 외국인일지라도 과태료는 렌터카 회사 수수료까지 붙어서 신용카드로 자동 결제되며, 귀국 후 벌금 고지서가 집으로 날아든다.볼로냐는 '30의 도시'를 단순히 속도 제한에 그치지 않고 향후 3년간 집중적으로 도로, 교차로 및 횡단보도 안전 개선, 녹지와 벤치가 더 많은 보행자 광장 조성, 학교 앞 거리 및 광장 조성, 자전거 도로 및 전용 차선 설치, 보도 및 도로 재개발 및 유지 보수, 그리고 건축물 장벽 제거 등을 시행할 계획이다.우리를 내려준 27번 버스는 마차가 굴러가는 소리를 내며 반대편 성문 너머 남쪽으로 향한다. 이제부턴 걸으면 된다. 하나의 점으로서의 관광지가 아니라 과거 중심지 계획이 그랬던 것처럼 도시 전체를 느리게 바라보며 호흡하면 되니까.