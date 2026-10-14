윤태영이 불러낸 노무현, 남겨진 '통합'의 숙제

큰사진보기 ▲윤태영 『노무현 평전』 저자 ⓒ 김선영 관련사진보기

"노무현 대통령이 지금 살아 계신다면 청년 정치인들에게 어떤 말씀을 해주셨을까요?"

"제가 노무현 대통령의 생각을 100% 알 수 있는 건 아니니까요. 저는 메신저로서의 역할에 충실하려고 합니다."

AD

"그건 윤태영 원고지, 노무현 원고가 아니에요."

큰사진보기 ▲13일 독서토론동아리 ‘알레테이아’가 마련한 <노무현 평전> 북콘서트는 고인을 그리워하는 이들이 함께한 자리였다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"많이 그리우시겠어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

13일 저녁 충남 서산시민회관 소공연장. 한 청년 정치인의 질문에 윤태영 작가는 잠시 생각을 골랐다. 1988년 국회의원 노무현과 인연을 맺은 뒤 대통령의 말과 글을 기록하고 마지막까지 곁을 지켰던 사람이다. 누구보다 노무현을 잘 아는 사람일 테지만, 그는 고인의 생각을 대신 말하는 데 신중했다.그 말이 오래 남았다. 가장 가까이서 지켜본 사람이기에 누구보다 많은 이야기를 할 수 있지만, 그렇다고 오늘의 정치에 대한 고인의 판단까지 대신할 수는 없다는 뜻이었다.이날 독서토론동아리 '알레테이아'가 마련한 <노무현 평전> 북콘서트는 고인을 그리워하는 이들이 함께한 자리였다. 그러나 윤 작가의 이야기는 추억에만 머물지 않았다. 인간 노무현의 소탈한 모습에서 출발해 정치인 노무현이 지키려 했던 원칙과 좌절, 그리고 아직 끝나지 않은 과제로 이어졌다.윤 작가가 최근 펴낸 <노무현 평전>(위즈덤하우스)은 928쪽에 이른다. 노 전 대통령 탄생 80주년을 맞아 노무현재단이 기획한 첫 공식 평전이다.책 한 권을 펴내는 데 10년이 걸렸다. 윤 작가는 자신의 게으름 때문이라고 담담하게 말했다. 그러나 이야기를 듣다 보니 그것만은 아니었다. 한 사람의 생애를 온전히 기록해야 한다는 부담, 무엇보다 오랫동안 가까이서 모신 사람이 과연 객관적인 평전을 쓸 수 있겠느냐는 고민이 그를 붙잡고 있었다.두 사람의 인연은 1988년 노무현 의원실에서 시작됐다. 권위주의적 문화가 강했던 당시 국회에서 노무현 의원실은 의원과 보좌진이 격의 없이 토론하는 공간이었다고 한다. 윤 작가가 기억하는 노무현은 권위보다 편안함으로 사람을 움직이는 정치인이었다.그러나 말과 글에서는 타협하지 않았다.2001년 대선을 준비하던 시절, 윤 작가가 다른 정치인의 연설문을 작성했던 경험을 살려 원고를 올리자 노무현은 몇 줄을 읽고 덮었다.남의 화려한 문장을 빌려 자신을 포장하지 않겠다는 뜻이었다. 정치인의 말은 듣기 좋은 수사가 아니라 자신의 생각이어야 하고, 그 말에 스스로 책임질 수 있어야 한다는 태도였다.오늘날 정치인의 말이 얼마나 자주 상대를 공격하거나 지지층을 결집하는 수단으로 소비되는지를 떠올리면, 그 짧은 일화가 던지는 질문은 결코 가볍지 않다.2004년 청와대 제1부속실장을 맡은 윤 작가는 노 대통령의 발언과 일상을 기록하는 일을 했다. 회의와 대화에 배석하며 남긴 방대한 기록은 훗날 평전의 토대가 됐다.그가 들려준 노무현은 엄숙한 권력자와는 거리가 있었다.사람을 만나면 먼저 농담을 건네 긴장을 풀었고, 식사 자리에서 기록해야 하니 밥은 따로 먹겠다는 참모에게는 "밥은 같이 먹는 것"이라며 한 식탁에 앉혔다. 대통령과 참모의 지위는 달랐지만 사람을 대하는 태도까지 달라야 할 이유는 없다는 것이었다.그렇다고 노무현이 언제나 부드러운 사람은 아니었다. 때로 거칠고 직설적이었으며, 자신의 신념을 밀어붙이는 과정에서 갈등을 빚기도 했다. 다만 적어도 자신의 생각을 남의 정제된 언어 뒤에 감추려 하지는 않았다.퇴임 후 봉하마을에서 자전거를 타고 주민들과 어울리며 시민을 위한 책을 구상했던 노무현의 모습도 그렇게 전해졌다. 대통령이라는 무거운 직책에서 벗어난 뒤에야 조금 더 편안해진 한 인간의 모습이었다.윤 작가의 이야기가 따뜻하게 다가온 것은 노무현을 완전한 인물로 그리지 않았기 때문이다. 부족함과 고집, 소탈함과 진정성이 함께 있는 한 사람의 모습이 그 안에 있었다.대화가 무르익자 참석자들의 질문은 정치인 노무현으로 향했다.1990년 3당 합당 거부와 부산에서의 잇따른 낙선, 대통령이 된 뒤의 대연정 제안, 진보진영 내부에서도 논란이 컸던 한·미 자유무역협정(FTA)과 제주 해군기지 건설까지.노무현의 정치적 선택을 모두 성공으로 평가할 수는 없다. 원칙을 지키려 했다는 이유만으로 정책의 문제점이나 사회적 갈등이 사라지는 것도 아니다.그럼에도 그의 정치 인생을 돌아볼 때 피할 수 없는 질문이 있다. 그는 무엇을 얻기 위해 싸웠고, 무엇을 내려놓으려 했는가.3당 합당을 거부한 것은 정치적으로 더 쉬운 길을 마다한 선택이었다. 지역주의의 벽 앞에서 거듭 낙선하면서도 그 벽을 넘으려 했다.대통령이 된 뒤 제안한 대연정 역시 정치적 이해관계와 지역주의 구도를 바꿔보려는 시도였다. 그러나 야당의 호응을 얻지 못했고 지지층마저 설득하지 못했다. 통합을 지향했지만, 그 방식은 오히려 갈등을 불러왔다는 비판도 남았다.바로 이 지점에서 정치인 노무현의 이상과 대통령 노무현의 현실을 함께 바라볼 필요가 있다.원칙을 지키는 것과 상대를 설득하는 것은 다르다. 자신의 신념이 옳다고 믿는 것만으로 사회적 합의가 이뤄지는 것도 아니다. 노무현 역시 그 어려운 정치의 벽 앞에서 좌절했다.그러나 서거 17년이 지난 지금도 지역주의와 진영 대결은 한국 정치의 뿌리 깊은 문제로 남아 있다. 상대를 설득하기보다 굴복시키려 하고, 다름을 인정하기보다 적으로 규정하는 정치가 반복된다.노무현이 이루지 못한 통합의 과제는 여전히 현재진행형이다.이날 북콘서트에서 또 하나 인상적이었던 장면은 최근 진보진영 내부 갈등에 관한 질문이었다. 노무현이 살아 있다면 어떤 판단을 했겠느냐는 물음에 윤 작가는 끝내 답을 아꼈다.오랫동안 모셨다는 이유만으로 고인의 권위를 빌려 오늘의 정치적 옳고 그름을 재단하지 않겠다는 태도였다.어쩌면 이날 가장 깊이 새겨야 할 대목은 바로 그 신중함이었는지도 모른다.노무현 정신을 계승한다는 것은 그의 이름을 앞세워 자신의 정치적 정당성을 주장하는 일이 아니다. 그가 옳았다고 믿는 것과 오늘 우리가 옳게 행동하는 것은 별개의 문제다.정치적 입장이 다른 사람과도 대화하고, 자신의 판단을 끊임없이 돌아보며, 때로는 손해를 감수하더라도 공동의 길을 찾으려는 노력. 노무현이 남긴 정치적 유산은 그런 실천 속에서 비로소 의미를 얻을 것이다.1부 순서를 마치고 패널과의 대화를 앞둔 막간의 휴식 시간이었다. 무대 아래에서 잠시 숨을 고르던 윤 작가에게 다가가 짧게 말을 건넸다.10년 동안 고인의 말과 글을 되짚으며 한 인간의 생애를 기록한 사람에게 달리 어떤 말을 건넬 수 있었을까.화려한 수사도, 자신을 드러내려는 과장도 없었다. 자신을 그저 메신저라고 말하던 윤 작가의 담담한 모습에서 문득 노무현이 떠올랐다. 오랜 세월 누군가의 말과 생각을 기록하는 동안, 자신도 모르게 그를 닮아간 것은 아닐까 하는 생각이 스쳤다.그날 객석을 채운 사람들 역시 저마다의 노무현을 마음에 품고 있었을 것이다. 누군가에게는 그리운 대통령이고, 누군가에게는 이루지 못한 꿈이며, 또 다른 누군가에게는 여전히 평가해야 할 정치인이다.그리움에는 저마다의 이유가 있다. 그러나 기억하는 일과 그가 남긴 정치적 과제를 이어가는 일은 다르다.노무현을 그리워한다고 해서 그가 꿈꾼 세상이 저절로 오는 것은 아니다. 그의 이름을 자주 부른다고 통합의 정치가 가까워지는 것도 아니다.노무현을 그리워하는 것과 노무현이 꿈꾼 정치를 실천하는 것은 다른 일이다.이날 서산에서 다시 만난 노무현은 과거의 추억에만 머물 수 없는 사람이었다.이제 남은 질문은 살아 있는 우리를 향한다.그가 끝내 이루지 못한 통합의 정치를, 우리는 지금 얼마나 실천하고 있는가.