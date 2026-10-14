"수소버스 구매가 1억 차·통계 오류까지"세종시 버스 행정자료 부실

큰사진보기 ▲13일 열린 2026년도 교통국 대상 행정사무감사에서 이순열 위원장이 천흥빈 세종시 교통국장을 상대로 질의를 하고 있다. ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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세종시가 제출한 행정사무감사 자료에서 수백억 대 통계 오류가 발견되고 수소버스 구매 단가도 민·관 간 큰 격차를 보이는 등 버스 행정 전반의 자료 검증이 허술하다는 지적이 제기됐다.세종특별자치시의회 이순열 도시환경위원장은 13일 열린 2026년도 교통국 대상 행정사무감사에서 세종도시교통공사와 민간 운수업체(세종교통·세종제일운수)의 시내버스(수소·전기) 구매 내역 및 보조금 집행·관리 실태를 집중 검증했다.이순열 위원장에 따르면 2023년부터 2025년까지 세종시 관내에 도입된 수소버스의 대당 구매 가격은 구매 주체와 연도에 따라 최대 1억 원 이상 격차가 발생하는 것으로 파악됐다.세종도시교통공사와 민간 운수업체인 세종교통, 세종제일운수 등 도입 주체별로 수소버스 구매 단가가 서로 다르게 형성되면서, 국비 매칭 비율이나 물가 상승분을 감안하더라도 시비가 투입되는 민간 운수업체의 구매 계약 금액 및 견적서 검증이 치밀하게 이뤄져야 한다는 지적이 나왔다.특히 제출 자료의 신뢰성 부실 문제가 집중 도마에 올랐다. M1 버스(전기버스) 8대 구입 예산 총액이 실제 예산인 '31억 2000만 원'이 아닌 '312억 원'으로 잘못 기재되면서, 전체 버스 구입 총비용 수치에서 무려 218억 원에 달하는 치명적인 통계 오류가 발생한 것이다.행정사무감사 현장에서 천흥빈 세종시 교통국장이 이에 대해 명확히 설명하지 못하자 감사 자료 전면 재검토가 진행됐으며, 결국 담당 부서의 단순 오타로 최종 확인됐다.이 위원장은 "숫자 하나 잘못 기재된 오타로 인해 버스 구입 총비용 전체 통계가 218억 원이나 차이 나는 결과를 초래했다"며 "정오표조차 없이 제출된 부실 자료를 집행부가 제대로 해명조차 하지 못하는 것은 행정의 신뢰도를 떨어뜨리는 일"이라고 지적했다.이어 "세종시가 시내버스 적자 손실보전금으로 막대한 예산을 지원하고 있는 만큼, 버스 구매 계약부터 정산 과정 전반에 대한 꼼꼼한 관리감독이 필수적"이라며 "구매 취소나 출고 지연, 제작 과정 중 가격 변동 발생 시 시 차원의 대응 절차가 제대로 가동되는지 점검할 필요가 있다"고 강조했다천흥빈 교통국장은 답변에서 국비 보조금 매칭 및 물가 조정 비율 등을 재확인하겠다고 밝히며, 자료 오류에 대해 정리 후 서면으로 정확히 보고하겠다고 답변했다.이순열 위원장은 "막대한 시민 혈세가 투입되는 버스 구입과 손실보전금 집행에 대해 시민들이 100% 신뢰할 수 있도록, 제출 자료를 전면 수정해 정확히 재제출해 달라"고 당부하며 질의를 마쳤다.