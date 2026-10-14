김효숙 "5회 부적합 농가도 출하… 세종시 로컬푸드 안전성 검사 '구멍'"

큰사진보기 ▲김효숙 경제문화위원장은 13일 열린 제109회 정례회 제2차 경제문화위원회 2026년 도농상생국 행정사무감사에서 세종로컬푸드㈜의 농산물 안전성 관리 실태를 집중 질의했다. ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲행정사무감사를 진행하고 있는 김효숙 경제문화위원장과 답변에 나선 이기풍 세종시 우리농산물유통과장 ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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세종시 로컬푸드 직매장(싱싱장터)에서 판매되는 농산물에서 잔류농약 등 부적합 사례가 반복해서 발생하고 있음에도, 소비자가 농산물을 이미 소비한 뒤에야 사후 조치가 이뤄지거나 위반 농가에 대한 이력 관리가 제대로 되지 않고 있다는 지적이 제기됐다.세종특별자치시의회 김효숙 경제문화위원장(나성동, 더불어민주당)은 13일 열린 제109회 정례회 제2차 경제문화위원회 2026년 도농상생국 행정사무감사에서 세종로컬푸드㈜의 농산물 안전성 관리 실태를 집중 질의하며, 세종시가 추진하는 '로컬푸드 2.0' 사업에 예방 중심의 안전 관리 체계 구축을 강력히 촉구했다.김효숙 위원장이 제출받은 자료에 따르면, 2022년부터 2026년 9월까지 농산물 안전성 검사에서 부적합 판정을 받은 농가는 총 143곳에 달했다. 이 가운데 36곳은 2회 이상, 9곳은 3회 이상 중복으로 적발됐으며, 무려 5차례나 부적합 판정을 받은 농가 2곳조차 2026년 9월 말 기준 멀쩡히 농산물을 출하 중인 것으로 확인됐다.현행 '세종로컬푸드㈜ 생산·출하규칙'은 부적합 판정 시 1차 30일, 2차 1년, 3차 3년의 출하 정지 기준을 두고 있으나, 4차 이상 반복 위반에 대해서는 별도의 제재 기준조차 명시되어 있지 않은 실정이다.김 위원장은 한 농가에서 부적합 판정이 다수 누적되는 현상을 지적하며 "한 농가가 이런 식으로 부적합 횟수가 많은 것이 상식적으로 맞느냐"고 꼬집었다. 이어 "현행 생산물 출하 규칙을 보면 농가가 품목만 달리하면 얼마든지 출하할 수 있는 구조"라며 "다수의 부적합 판정을 받은 농가에 대한 모니터링과 누적 위반 이력 관리가 제대로 되고 있는지 의문"이라고 질타했다.특히 검사 결과 도출이 늦어 소비자들이 이미 부적합 농산물을 먹고 난 뒤에야 조치가 취해지는 사후 검사 구조도 도마에 올랐다. 실제로 자료에 따르면 ▲ 2023년 생강 427건 ▲ 2024년 자두 320건 및 감자 295건 ▲ 2025년 딸기 50건 ▲ 2026년 당근 289건 등이 잔류농약 부적합 판정을 받기 전에 이미 소비자에게 판매 완료된 것으로 나타났다.그러나 이처럼 부적합 농산물이 유통 완료된 사례들에 대해 소비자 고지나 회수·환불이 실제로 이뤄졌는지 여부는 제출 자료에서조차 확인되지 않아 사후 소비자 보호 체계가 부실하다는 지적이 나온다.김 위원장은 "소비자들이 이미 농산물을 다 소비했는데 출하 정지만 될 뿐 그 뒤에 아무런 개선 조치가 없다"며 "소비자가 먹기 전에 사전에 검사를 해야 하고, 이를 위해서는 보건환경연구원이나 외부 외주에만 의존할 것이 아니라 관내에 있는 농업기술센터 등 인프라를 활용해 사전 검사 시스템을 안정적으로 구축해야 한다"고 제안했다.답변에 나선 이기풍 세종시 우리농산물유통과장은 "검사 결과 도출과 조치 시행까지 일주일가량 시간이 걸려 소비자와 학생들이 이미 소비한 뒤 사후 조치가 이뤄지는 한계가 있었다"고 인정하며 "앞으로는 생산 단계에서 사전 관리를 강화하고, 타 지자체 사례와 농업기술센터 등 관내 인프라의 인력·시설 활용 방안을 면밀히 검토하겠다"고 답변했다.김효숙 위원장은 마지막으로 "'로컬푸드 2.0'의 핵심은 시민들이 우리 농산물을 믿고 먹을 수 있는 '신뢰' 확보에 있다"며 "이를 위해 안전성 담보가 필수적인 만큼, 관내 센터를 활용해 사전 안전성 검사 체계를 제대로 구축해 달라"고 당부했다.