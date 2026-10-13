'인천 흉기난동' 직접 챙긴 이 대통령 "특단 대책 강구하라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 인천경찰청에서 이날 대형마트에서 발행한 흉기 난동 사건 대응 현황을 점검하고 있다. 2026.10.13 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 박소희 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 홈플러스 인천 구월점이 입점해 있는 대형 상업시설에서 칼부림 사건이 발생해 부상자들이 응급치료를 받고 있다. 2026.10.13 ⓒ 박소희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲13일 오후 인천시 남동구 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌여 이용객 8명이 다쳤다. 사진은 건물 2층 식당가 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 피의자 모습. 2026.10.13 [독자 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 박소희 관련사진보기

이재명 대통령이 13일 발생한 인천 흉기난동 사건의 대응 현황을 점검하기 위해 인천광역시경찰청을 전격 방문했다. 이 대통령은 신속하고 엄정한 수사와 함께 피해자들의 치료와 회복, 신변 보호 등에 각별히 신경 써달라고 지시했다.이날 인천 남동구의 한 대형상업시설에서는 50대 남성 A씨가 흉기를 마구 휘둘러 20대 여성 1명이 심정지 상태로 병원에 옮겨지는 등 총 8명이 부상을 입고, 1명은 옷이 찢어지는 등 9명이 피해를 입은 사건이 발생했다. 이 남성은 현장에서 시민들에 의해 제압된 뒤 경찰에 체포됐으며 살인미수 혐의 등으로 현재 조사를 받는 중이다. 그런데 A씨는 과거 전처를 살해하려고 한 혐의로 징역 4년을 살았고, 이 때문에 출소 후 전자발찌를 착용했다. 이번 흉기난동은 그가 전자발찌를 저지른 상태에서 일어났다.이날 오후 북극항로 시험운항 환영식과 HMM 본사 제막식 격려 방문을 위해 부산을 찾았던 이 대통령은 사고 소식을 듣고 상경하자마자 곧바로 인천경찰청을 방문해 유승렬 인천경찰청장으로부터 사건 경위와 수사 상황, 피해자들의 상태 등을 보고받고, 신속하고 엄정한 수사와 피해자들의 치료와 회복, 신변 보호 등 필요한 조치에 각별히 신경 써줄 것을 주문했다. 이 자리에는 김종철 경찰청장 직무대행 등 경찰 관계자와 박찬대 인천시장이 참석했고, 청와대에서는 강훈식 비서실장과 하준경 정책실장, 한찬식 민정수석 등이 함께 했다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 서면 브리핑에서 "이 대통령은 무고한 시민과 사회적 약자들에게 심각한 피해를 입히고, 국민의 평온한 일상을 위협하는 강력범죄에 대해 특단의 대책을 강구하다록 지시했다"며 유사 사건 재발을 막기 위한 실효성 있는 대책을 마련하는 한편, 강력범죄의 예방과 신속한 대응에 모든 역량을 집중해줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 또 "이번 사건을 계기로 전자발찌 착용자에 대한 관리·감독 체계 전반을 철저히 점검하고, 드러난 문제점에 대해서는 근본적인 개선 대책을 마련하도록 지시했다"고 부연했다.전자발찌 관리·감독을 담당하는 법무부는 이번 사건과 관련해 "국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 깊이 사과드린다"고 발표했다. 법무부는 "이번 사건을 매우 엄중히 인식하고 있으며 사건 경위와 전자감독(전자발찌 감독) 관리 과정 전반에 대해 철저히 조사하고 있다"며 "전자감독 지도·감독 체계를 전면 재점검하고 필요한 제도 개선과 보완 대책을 신속히 마련하겠다"고 했다. 이어 "국민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼아 유사 사건이 재발하지 않도록 모든 역량을 집중하겠다"며 "다시 한번 피해자와 가족분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.법무부에 따르면 A씨는 2019년부터 전자감독을 받은 뒤 지도감독에 순응하며 정신과 치료를 병행해왔다. 그는 이 기간 재범 행위는 없었으나 갈등을 빚은 병원 앞에서 1인 시위를 하던 중 부엌갈로 자신의 푯말에 구멍을 뚫어서 흉기소지 혐의로 입건됐다. 법무부는 그의 정신질환 증상 완화를 위해 알코올 중독·심리상담을 실시 중이었고, 범행 약 4시간 전에도 A씨는 외부 전문가로부터 중독 상담을 받았다. 보호관찰관도 점심을 함께 먹으며 지도·감독했다. 하지만 약 1시간 뒤인 13일 오후 1시 40분경, A씨는 상업시설에서 흉기를 휘둘렀다.경찰도 철저한 진상규명을 약속했다. 김종철 경찰청장 직무대행은 사건 현장을 둘러본 뒤 취재진에게 "이번 사건으로 큰 피해를 본 시민들께 위로의 말씀과 함께 조속한 회복을 기원한다"며 "위험을 무릅쓰고 용감하게 피의자를 제압해준 시민들께도 감사하다"고 말했다. 이어 ""정확한 범죄 동기와 사건 경위에 대해서 신속하고 철저히 규명하도록 지시했다"며 "앞으로 다중이중이용시설을 중심으로 가용 인력을 총동원하고 가시적 순찰과 사이버 모니터링을 통해 피해자 2차 피해나 모방범죄가 없도록 최선을 다하겠다"고 했다.