BTS RM, 개인 소장품을 만나는 특별한 기회

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언어는 시간의 흐름에 따라 생성되고 변이하고 소멸한다. 학창 시절 국어 시간에 배운 내용이 새삼스럽게 실감 나는 요즘이다. 도무지 국적을 알 수 없는 신조어부터 앞뒤 문맥을 살펴도 의미를 짐작하기 어려운 축약어까지 그 뜻을 짐작하기 어려운 말들이 넘쳐난다. '우아한'과 '좌아한'의 뜻을 대통령까지 확인하고 나서는 2026년의 뉴스는 그래서 더 새롭다.
올해는 한글날이 제정된 지 100년이 되었고 한글 반포 580주년을 맞는 해이기도 하다. 세월이 흐르며 언어가 달라지듯 우리가 한글을 사용하고 이해하는 방식도 끊임없이 변하고 있다. 정치 영역에 머물던 '극우', '극좌'라는 말이 일상 대화로 깊숙이 들어온 것도 그 변화 가운데 하나일 것이다.
도슨트 수업을 위해 매주 서울로 향하는 내게 광화문 광장의 주말은 이제 낯설지 않다. 나라를 위한다는 목소리들이 광장을 채우고 저마다의 신념이 귀청을 울리며 다가온다. 같은 마음이 이토록 다른 방식으로 표현될 수 있다는 것을 그곳에서 새삼 알게 된다. 광장 곁 서울시립미술관과 덕수궁미술관에서는 대한민국을 대표하는 근대 작가인 유영국과 이대원의 전시가 한창이다. 미술관은 더 이상 특별한 취향을 가진 사람들만의 공간이 아니다. 남녀노소의 많은 사람들이 전시회를 찾는 모습을 보게 되니 말이다.
지난주 유영국 전시 입장을 기다리며 서 있을 때 앞의 젊은 커플이 나누는 말이 들려왔다.
"이번 전시는 특별히 더 사람이 많네. BTS 때문인가 봐."
BTS의 리더 RM, 김남준 이야기였다. 그의 미술 사랑은 오래전부터 알려졌고 유영국도 그가 아끼는 작가로 소개된 바 있다. 그런 그가 자신이 가진 소장품으로 전시를 연다는 소식에 많은 사람들의 관심이 집중되었다.
<RM x SFMOMA: Between You and Me>.
샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)과 RM이 공동 큐레이션한 이 전시는 그의 개인 소장품과 현대미술관 소장품을 함께 전시해 한국 미술을 세계 미술의 흐름 속에서 보게 되는 특별한 기회다.
조선시대 화가 겸재 정선에서 근현대 작가 윤형근, 김환기, 장욱진, 도상봉에 현대작가인 김둥지에 이르는 한국 작가들의 작품이 세계 작가들과 나란히 전시된다. 내게 가장 흥미로운 대목은 윤형근과 마크 로스코, 김환기와 이브 클랭의 만남이다. 작가들 모두 색을 통해 화면 너머의 고요와 깊이를 향한다는 점에서 닮았지만 윤형근의 먹먹한 청다색이 스며드는 방식과 로스코의 색면이 떠오르는 방식은 절묘하게 다르면서 인상적일 듯해서다.
나란히 놓인다는 건 비슷함만 확인하는 일이 아니라 서로 다른 세계가 어디서 만나고 어디서 달라지는지를 발견하는 경험이기도 하다.
미술을 전공한 것도 오랫동안 미술계에서 활동한 적도 없는 한 젊은 음악가가 자신의 관심과 안목을 바탕으로 이러한 전시를 기획했다는 사실이 감동적일 만큼 놀랍다. 음악을 통해 세계인의 마음을 움직여 온 스타가 이제 미술을 통해 사람들을 전시장으로 이끌고 있으니 더욱 경이롭다. 그의 음악을 좋아해 전시장을 찾은 사람들이 한국 미술을 처음 만나 우리 문화의 깊이와 아름다움을 발견하게 된다면 그것이 바로 음악이 예술로 이어지는 또 다른 K컬처의 새로운 모습일 거라 믿어진다.
도슨트 일을 시작한 내게 RM의 시도는 인기 가수의 특별한 취미나 멋진 행보로만 보이지 않는다. 미술작품을 사랑하는 한 젊은이가 자신이 가진 영향력을 통해 한국 미술의 가치를 세계와 나누려는 일은 내가 미술관에서 배우며 전하고 싶은 일과도 맞닿아 있다고 생각하기 때문이다.
나는 오랫동안 나라 사랑을 애국가를 부르고 국기에 대한 맹세를 하는 세대였다. 나라를 사랑하는 마음을 국가가 정한 형식과 목소리로 나타내야 한다고 믿던 때였다. 하지만 세상이 달라졌듯 애국의 모습도 한 가지일 수는 없을 것이다. 누군가는 광장에서 목소리를 높이고, 누군가는 음악으로 세계와 소통하며 또 누군가는 미술 작품을 통해 한국의 아름다움을 전한다. 방식은 달라도 그 안에 담긴 마음은 같을 수 있다. 어쩌면 다음 세대에게 물려줄 유산은 애국의 정답이 아니라 서로 다른 방식의 사랑을 이해하고 존중하는 태도일지 모른다. 언어가 세월 속에서 끊임없이 변하듯 나라를 사랑하는 말과 방식도 변할 테니 말이다.
광장의 목소리에서 시작된 나의 생각은 한 젊은 음악가가 마련한 미술관의 전시 뉴스 앞에서 새로운 의미를 새겨본다. 나라를 사랑하는 일은 때로 목소리를 높이는 것이 아니라 우리가 가진 아름다움을 발견하고 세상과 나누는 것일 수도 있다. 그리고 한 젊은 예술 애호가의 시도에서 그 마음이 향할 수 있는 또 다른 길을 발견한다. 표현하는 방식은 다르지만 그 마음이 향하는 곳에는 우리가 지켜가야 할 가치가 있을 거라 믿기 때문이다.
"그저 저의 개인적인 콜렉션을 좀 더 많은 분들에게 소개하는 개인적인 것이 되었으면 좋겠어요. 예술의 가장 좋은 점은 개인적인 것에서 보편적인 것으로 확장되는 것이라고 생각하기 때문입니다." ㅡBTS 멤버 RM(김남준) -
서로 다른 말을 쓰는 세대가 같은 그림 앞에서 나란히 서 있는 풍경. 나는 그 풍경이 우리가 다음 세대에게 건넬 가장 따뜻한 유산이 아닐까 기대해 본다.