BTS RM, 개인 소장품을 만나는 특별한 기회

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"이번 전시는 특별히 더 사람이 많네. BTS 때문인가 봐."

큰사진보기 ▲전시회의 미디어 및 VIP 프리뷰 행사에서 인사말을 하는 RM의 모습 ⓒ 하이브제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시회 공식포스터 ⓒ 터하이브제공 관련사진보기

"그저 저의 개인적인 콜렉션을 좀 더 많은 분들에게 소개하는 개인적인 것이 되었으면 좋겠어요. 예술의 가장 좋은 점은 개인적인 것에서 보편적인 것으로 확장되는 것이라고 생각하기 때문입니다." ㅡBTS 멤버 RM(김남준) -

큰사진보기 ▲RM x SFMOMA : Between You and Me 전시회 공식 포스터 ⓒ 하이브 관련사진보기