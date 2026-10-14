윤성규 세종시의원 "조치원 복숭아축제, 외지 업체 검증 부실·지역 업체 외면"

큰사진보기 ▲13일 열린 제109회 정례회 제2차 경제문화위원회 2026년 행정사무감사 생중계 화면 갈무리 ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시를 대표하는 '조치원 복숭아 축제'의 행사 대행사 선정 과정에서 세종시가 지역 업체를 외면하고, 과거 인명 사고를 낸 외지 업체의 '대표자 명의 변경' 편법 입찰조차 파악하지 못하는 등 검증 부실이 심각하다는 강력한 지적이 제기됐다.세종특별자치시의회 윤성규 의원(조치원읍, 더불어민주당)은 13일 열린 제109회 정례회 제2차 경제문화위원회 2026년 행정사무감사에서 도농상생국을 상대로 조치원 복숭아 축제 행사 대행사 입찰 실태를 조목조목 짚어내며 집행부의 무성의한 행정과 지역 업체 외면 처사를 질타했다.윤 의원은 "2025년과 2026년 복숭아 축제 행사 대행사 선정 시 관외 지역까지 입찰 참여 범위를 넓힌 이유가 무엇이냐"며 질의를 시작했다. 이에 답변에 나선 김회산 세종시 도농상생국장은 "세종 조치원 복숭아 축제가 우리 시를 대표하는 축제인 만큼 역량과 전문성을 갖춘 업체가 참여하도록 전국 공모를 실시한 것"이라며 "2025년에는 관내 업체 2곳이 참여했으나 2026년에는 관내 업체들이 아예 참여하지 않았다"고 설명했다.그러자 윤 의원은 시 행정의 문제점을 강하게 몰아세웠다. 윤 의원은 "관내 업체가 지원조차 포기했다는 것은 지역 업체를 육성하고 상생하기는커녕 아예 자립 기반을 죽이는 행정"이라며 "지역 업체의 역량을 끌어올리고 협업할 수 있는 방안을 고민해야 할 시가 포기 상태로 방치했다"고 지적했다.특히 윤 의원은 2025년 복숭아 축제 대행사로 선정된 청주 소재 외지 업체의 과거 이력을 짚으며 정량·정성 평가의 허점을 파헤쳤다.윤 의원은 "2025년 축제를 대행한 청주 업체는 과거 물놀이 안전사고로 인명 피해가 발생했던 전력이 있는 업체"라며 "이 업체가 대표자 이름만 바꾼 편법 형태로 입찰에 참여했는데, 시는 이러한 사실조차 파악하지 못하고 계약을 체결했느냐"고 질타했다. 업계에서는 이미 알려진 사실을 정작 주관 부서인 세종시가 파악조차 못 한 채 '기술 능력'과 '외부 평가'를 이유로 계약을 맺었다는 지적이다.윤 의원은 "만약 우리 시 복숭아축제에서 똑같이 안전사고가 발생했다면 어떻게 할 뻔했느냐"며 "외부 업체라는 이유로 능력과 기술이 좋다고 평가할 게 아니라, 조치원 복숭아축제라는 명성에 맞게 위험 요소를 철저히 검증하고 지역 업체를 발굴·육성해 협업하는 체계를 구축했어야 한다"고 목소리를 높였다.답변에 나선 김회산 세종시 도농상생국장은 "의원님의 우려와 지적에 충분히 공감한다"며 "향후 회계부서와 협의해 내년도 축제 추진 시 우리 지역 업체가 공동으로 참여할 수 있는 공모 방안 등을 검토하겠다"고 밝혔다.윤성규 의원은 "지역 업체가 안 된다는 생각만 하지 말고 역량 있는 업체로 성장할 수 있게 시에서 도움을 주어야 한다"며 "지역 업체 발굴과 육성을 위한 시 차원의 실질적인 협력 방안을 마련해 달라"고 당부했다.