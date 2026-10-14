김동빈 "세종시 숙박난, 농촌 빈집·마을회관 게스트하우스로 풀자"

큰사진보기 ▲13일 열린 제109회 정례회 제2차 경제문화위원회 2026년 행정사무감사에서 김동빈 세종시의원이 김회산 도농상생국장을 상대로 질의를 이어가고 있다. ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 행정사무감사에서 질의하고 있는 김동빈 세종시의원 ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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세종시의 고질적인 숙박난을 해소하기 위해 농촌 유휴 주택과 마을회관을 민박·게스트하우스로 활용하자는 목소리가 나왔다. 고가 호텔 부담에 방문객들이 당일치기나 외지 숙박에 그치는 악순환을 끊고, 농가 소득까지 높이는 체류형 상생 모델을 만들자는 구상이다.세종특별자치시의회 김동빈 의원(부강면·금남면·대평동, 국민의힘)은 13일 열린 제109회 정례회 제2차 경제문화위원회 2026년 행정사무감사에서 "농촌의 유휴 주택과 마을 공간을 민박·게스트하우스 등 체류 시설로 활용하면 방문객의 숙박 부담은 줄이고 주민 소득은 높일 수 있을 것"이라며 농촌 유휴 공간을 활용한 체류형 관광 및 주민 소득 확대 방안을 강력히 제안했다.김 의원은 세종시를 찾는 방문객들이 숙박비 부담과 머물 곳 부족으로 외지로 이동하는 민원을 소개하며, 뛰어난 교통 접근성과 행정수도 방문 수요를 지역 내 체류로 연결하려면 호텔뿐만 아니라 합리적인 가격의 다양한 숙박 선택지를 마련할 필요가 있다고 지적했다.이를 위한 구체적 대안으로 김 의원은 고령 주민이 거주하는 큰 주택의 남는 공간이나 농촌의 빈집을 정비해 민박·게스트하우스로 활용하는 상생 모델을 제시했다. 철거하기 아깝지만 방치되기 쉬운 유휴 주택을 리모델링해 주민에게는 새로운 소득을, 방문객에게는 부담 없이 머물 공간을 제공하자는 취지다. 실제로 최근 지역 내 한 고령 주택을 민박으로 전환해 수도권 방문객들의 호응을 얻은 사례를 들며 정책의 실효성을 강조했다.또한 김 의원은 농촌 체험마을과 휴양시설에 민박 기능을 연계하는 방안도 주문했다. 기존 체험시설의 필요성을 인정하면서도 숙박 기능을 함께 연결해야 방문객이 하루 더 머물며 읍면 지역의 산책코스와 관광 자원을 둘러볼 수 있다는 설명이다.숙박 공간 확대에 따른 안전관리와 실태 점검도 언급했다. 김 의원은 관내 농어촌민박 38곳과 관련해 ▲ 이용 실태 및 안전 점검 자료 제출 ▲ 사고 발생 시 대응 체계 및 자율 숙박 요금 결정 방식에 대한 협의 등을 요청하며 이용객이 안심하고 머물 수 있는 환경 조성을 당부했다.특히 마을회관 등 공동 공간을 활용하는 방안에 대해서는 주민의 자발적 참여를 핵심으로 꼽았다. 면장과 이장을 통해 참여를 희망하는 마을의 신청을 받아 시범사업으로 운영하고, 여기서 발생하는 수익을 어르신 식사와 부식비 등 마을 공동체를 위해 환원하는 선순환 구조를 검토할 필요가 있다고 역설했다.답변에 나선 김회산 세종시 도농상생국장은 "현재 세종시 내 농촌 체험마을 3곳과 금남·장군면을 중심으로 38곳의 농어촌 민박이 운영되고 있다"며 "연동면에서 빈집을 리모델링해 게스트하우스로 활용하는 세종미래마을 사업처럼 읍면동을 통해 활용 가능한 주택과 시설을 추천받아 시범사업과 컨설팅을 진행하겠다"고 밝혔다.다만, 김 국장은 마을회관을 게스트하우스나 민박으로 활용하는 방안에 대해서는 "농어촌 민박은 농업인이 소유한 단독·다가구 주택 등을 대상으로 하도록 규정되어 있어, 공용 시설인 마을회관을 민박으로 활용하는 데에는 법적·제도적으로 다각적인 검토가 필요하다"고 설명하며, 체험마을 형태 등 가능한 방안을 다각도로 살펴보고 이통장 회의 등을 통해 마을의 의견을 수렴해 나가겠다고 덧붙였다.김동빈 의원은 "일방적인 사업 추진보다는 신청한 마을을 중심으로 시범사업을 운영하는 방향이 효과적일 것"이라며 "차별화된 체류형 관광 정책으로 세종시의 고질적인 숙박난을 해소함은 물론, 읍면 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 집행부의 적극적인 검토를 당부한다"며 질의를 마쳤다.