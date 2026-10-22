사람이 좋다가도 싫고, 싫다가도 좋다면

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

파문

- 한지산

어항 속 투어는

서로를 잡아먹지 않는다

하나가 사라지면

남은 하나도 사라지는 것을 알아서

낮이면 물고

밤에는 서로를 껴안고 빙글빙글 돌았다

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사실 투어에겐 이빨이 없다

누구의 비늘인지는 중요치 않으니

벽을 치면서

벽을 치면서

둘만의 세계를 흔들고 있다

어항의 주둥이에는 낙하만 있다

큰사진보기 ▲하나가 사라지면 남은 하나도 사라지는 것을 알아서 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <유령, 도둑, 사랑>,아시아, 2025.시인_한지산: 2021년 <문학사상>으로 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <유령, 도둑, 사랑>이 있다.사회생활을 하다 보면 인간관계가 참 어렵다는 걸 알게 된다. 때론 상대가 마음에 들지 않아도 함께해야 하는 경우가 있다. 가족이든, 친구든, 회사 동료든 말이다. 먼저 이 시에 등장하는 '투어'를 인간이라고 읽어볼까. 투어는 "하나가 사라지면/ 남은 하나도 사라지는 것"을 알기에 불편한 동거를 감내할 수밖에 없다. 낮에는 물고 밤에는 껴안으며 벽을 친다. 둘 사이의 뒤엉킴이 파문을 일으킨다. 어항 밖에서 보자면 이 광경은 몹시 조용하고 사소하다. 우리도 어항 속 투어의 모습과 다르지 않다. 서로 간의 반목과 화해가 반복된다. 사람이 좋다가도 싫고, 싫다가도 좋다. 마음이 수시로 뒤바뀐다. 이 양가적인 마음의 틀을 '어항'으로 읽어볼 여지도 충분하다. 저마다 가슴속에 기르는 투어 몇 마리쯤 있다. 투어가 '마음'으로도 읽힌다는 점에서 이 시는 굉장히 다채롭게 다가온다. (문경수 시인)