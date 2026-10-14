자동차 정기검사에서 받은 면책 동의서, 한국교통안전공단은 "몰랐다"

큰사진보기 ▲한국교통안전공단 출장검사소에서 정기검사 전 받고 있는 동의서 ⓒ 김창의 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

자동차 정기검사는 자동차관리법 제43조에 따라 국가가 직접 관리하는 사무다. 대기환경보전법상 배출가스 검사, 소음·진동관리법상 소음 검사까지 포함돼 법적 의무로 부과되며, 기한 내 받지 않으면 차량 소유주에게 과태료가 매겨진다. 이 업무는 국토교통부가 TS한국교통안전공단에 위탁해 수행한다.그런데 이 국가 사무를 수행하는 현장에서, 소비자에게 "검사 중 엔진이 파손되거나 부품이 손상돼도 검사소에 일체의 책임을 묻지 않겠다"는 내용의 동의서 서명을 요구하는 사례가 확인됐다. 더 놀라운 건 이 일이 벌어진 곳이 순수 민간업체가 아니라, 공단 직원이 상주하는 '출장검사소'였다는 점이다.자동차 검사소는 세 종류로 나뉜다. 공단이 직접 운영하는 '직영 검사소', 특정 정비업체에 공단이 인력을 파견해 운영하는 '출장검사소', 그리고 국토교통부가 운영을 허가한 '지정정비사업자(민간 검사소)'다. 검사 항목과 기준은 세 곳 모두 동일하다. 다만 직영검사소와 출장검사소에는 공단 직원이 근무하거나 파견되며, 두 곳 모두 TS한국교통안전공단 표기가 붙어 있다.기자가 제보를 받은, 서울 지역 A 출장검사소 역시 공단 직원 1명이 상시 근무하는 곳이다. 제보자는 출장검사소가 정기검사 차량 소유주에게 받고 있는 동의서를 문제 삼았다.동의서에는 "자동차의 매연측정 전에 엔진오일, 벨트, 냉각수 상태 및 엔진 이상 소음 유무 등을 확인하고 진행하고 있다"면서 "일부 차량에서 자동차 매연검사(부하검사 및 무부하 급가속 검사) 진행 시 또는 검사 이후에 엔진파손, 각종 부품 손상 건이 다수 발생하고 있다"는 내용이 담겨 있다. 이어 "검사 방법 및 기준에 따라 검사를 진행하였음에도 불구하고 자동차 매연검사로 인한 차량의 파손 및 손상 발생에 대해 책임을 질 수 없음을 알려드린다"며 소유주의 동의 서명을 요구했다.선택지는 없었다. "동의서를 작성하지 않으면 검사가 어렵다"는 입장을 고수했기 때문이다. 서명을 거부하면 검사를 받을 수 없고, 검사를 안 받으면 과태료를 물어야 하는 상황인 것. 다른 곳으로 가서 검사를 받을 시간도 없어 동의서를 쓰게 된다는 경우도 있었다.취재를 하며 언제부터 동의서를 받았는지 묻는 질문에 출장검사소 직원은 "정확한 건 모른다"고 했다. 1년 이상 받아왔냐는 질문에는 "그렇다"고 답했다. 또 다른 직원은 "그동안 계속 받아왔다"면서 "검사 수수료 얼마 되지도 않는데 차량에 문제 생기면 검사소가 떠안아야 하니까 받는 것"이라고 했다.출장검사소를 관리·감독해야 할 한국교통안전공단 본사는 이런 동의서가 현장에서 쓰이고 있다는 걸 알고 있을까? 지난 9월 23일 공단 대외협력실에 문의한 결과 "이런 동의서가 현장에서 사용되고 있다는 사실을 전혀 인지하지 못하고 있었다"고 밝혔다.공단 직원이 상주하는 출장검사소에서 벌어진 일을 본사가 모르고 있었다는 사실에, 출장검사소 관리가 형식적이었던 것 아니냐는 지적이 나온다. 단순히 "동의서 하나를 놓쳤다"는 차원이 아니다. 공단 직원이 있었음에도 불합리한 관행에 대한 점검 체계 자체가 작동하지 않고 있었다는 의미로 볼 수 있기 때문이다.해당 동의서에 대한 공식 입장을 묻는 질문에, 한국교통안전공단은 지난 6일 이메일 답변을 통해 "자동차 검사 중 차량의 파손 및 손상 발생에 대한 책임을 면하기 위해 동의서 서명을 검사 접수·진행의 필수 조건으로 요구하는 것은 적절하지 않다"고 답했다. 이어 "제시된 검사 동의서는 출장검사장 운영 업체가 자체 작성해 사용한 것으로 확인됐으며 즉시 사용 중단을 요청했다"고 밝혔다.