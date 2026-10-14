산모·신생아 관리사 7년, 이 일을 계속 하는 이유

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"아기 보는 일이 얼마나 힘든데, 왜 하려고 해?"

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"어머, 우리 아기 웃는 거야?"

큰사진보기 ▲나도 모르게 웃음이 나는 순간. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"남편분은 어디 가세요?"

"소 키우러 가요."

"네? 소를 키운다고요?"

"관리사님, 말씀 듣고 나니까 도움이 많이 됐어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 힘든 날도 있지만, 아기를 만나러 가는 출근길은 여전히 설렙니다.

산모·신생아 건강 관리사 일을 시작하겠다고 했을 때 남편이 내게 한 말이다. 남편의 걱정이 이해되지 않는 것은 아니었다. 내 아이와 손주들을 키워봤으니 아기 돌보는 일이 얼마나 손이 많이 가는지 알고 있었다. 그래도 아기들이 좋아 일을 시작했다. 그때만 해도 7년째, 이 일을 하고 있을 줄은 몰랐다.막상 일을 시작해 보니 남편의 말처럼 쉬운 일은 아니었다. 아기를 돌보는 일 외에도 신경 써야 할 것이 많았다. 냉장고에 식재료가 넉넉하지 않은 집에서도 산후조리 중인 산모의 입맛에 맞춰 음식을 차려야 했다. 산모마다 성격과 생활 방식이 달라 말 한마디에도 신경을 써야 할 때가 있었다.아기가 좀처럼 울음을 그치지 않을 때는 오랫동안 품에 안고 달래야 했다. 팔이 아플 정도로 안고 있어도 울음이 멈추지 않으면 나도 지치곤 했다. 지금은 경험이 쌓여 한결 능숙해졌지만, 처음 일을 시작했을 때는 그런 상황이 참 힘들었다. 새로운 가정에 출근할 때마다 생활 방식도, 사용하는 가전제품도 달랐다. 처음 보는 제품의 사용법을 익히는 일이 까다로울 때도 있었지만, 뜻밖에도 나는 그런 과정이 재미있었다.무엇보다 아기를 품에 안고 있는 그 순간이 좋았다. 한참을 울던 아기가 어느새 내 품에서 곤히 잠들 때가 있다. 내 어깨에 작은 얼굴을 기댄 아기를 보고 있으면 조금 전까지 팔이 아팠던 것도 잊는다. 어쩌면 그렇게 사랑스러운지, 한동안 내려다보게 된다. 처음 만났을 때는 잠을 자거나 젖을 먹는 시간이 대부분이던 아기가 어느 날은 내 얼굴을 가만히 바라본다. 말을 걸면 입꼬리를 살짝 올릴 때도 있다.아기에게 말을 걸다가 나도 모르게 웃는다. 어제와 오늘이 크게 다르지 않은 것 같다가도 문득 달라진 모습을 발견할 때가 있다. 아기의 작은 변화가 내게는 큰 기쁨이다. 신기하게도 시간이 흐를수록 아기들이 더 좋아졌다.이 일을 하면서 얻은 또 다른 즐거움은 젊은 산모들과의 만남이다. 산모들과는 나이 차이가 많이 나지만, 그렇다고 내가 언제나 가르쳐주는 사람인 것은 아니다. 오히려 젊은 산모들의 이야기를 들으며 놀라거나 새로운 생각을 하게 되는 때가 적지 않다.어느 집에서 일을 시작한 첫날이었다. 아기 아빠가 하루에 두 번씩 밖에 나갔다가 돌아왔다. 무슨 일을 하는지 궁금해 산모에게 물었다.뜻밖의 대답에 놀라자 산모가 부부의 이야기를 들려주었다. 결혼할 당시 두 사람은 모두 직장 생활을 하고 있었다. 그런데 결혼한 지 1년쯤 되었을 때 두 사람 모두 사표를 내고 소를 키우는 친정아버지에게 일을 배우러 갔다고 했다. 처음 2년은 힘들었지만, 일을 익힌 뒤에는 독립해 자신들의 일을 시작했다. 부부에게는 앞으로의 계획도 있었다. 60세까지만 열심히 일하고, 그 이후에는 여행을 다니며 즐겁게 사는 것이 목표라고 했다.나는 산모의 이야기를 들으며 감탄했다. 직장을 그만두고 새로운 일을 선택한 용기도 놀라웠지만, 젊은 나이에 먼 훗날의 삶까지 계획하고 있다는 사실이 더 인상 깊었다. 내가 그 나이였을 때는 어땠을까. 하루하루 주어진 일을 해내며 살았지, 먼 미래를 내다보며 인생의 계획을 세울 생각은 하지 못했던 것 같다.산모들에게 내 경험을 들려줄 때도 있다. 육아에 대한 고민뿐 아니라 부부 사이의 문제나 어른들과의 관계 때문에 속상했던 일을 털어놓는 산모도 있었다. 그럴 때면 비슷한 일을 겪었을 때 어떻게 생각했고, 어떤 방법으로 풀어갔는지 이야기해 주기도 했다.하지만 산모들과의 대화가 언제나 내가 경험을 들려주는 시간만은 아니었다. 그들의 생각을 들으며 나도 배우고, 때로는 내가 당연하게 여겼던 일을 다시 생각해 보기도 했다. 그렇게 몇 주 동안 함께 지내다 보면 정이 든다. 일이 끝나는 날이면 헤어지는 것이 아쉬워 서로 눈시울을 붉힐 때도 있었다. 그동안 고마웠다며 정성껏 준비한 선물을 건네는 산모도 있었다. 그럴 때면 함께 보낸 시간이 더욱 소중하게 느껴졌다.살면서 여러 직장 생활을 해봤지만 쉬는 날이 끝나기를 기다린 적은 별로 없었다. 그런데 이 일을 하면서는 나 자신도 신기할 때가 있다. 명절이나 연휴가 길어지면 며칠 동안 아기를 만나지 못한다. 휴일이 끝나갈 무렵이면 그사이 아기가 얼마나 달라졌을지 궁금해진다. 얼른 아기를 보고 싶어서 출근하는 날이 기다려진다.