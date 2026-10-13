[단독] 교육청 잘못으로 특수교사 사망했는데 정직·감봉 1개월?

큰사진보기 ▲2025년 10월 25일 오후, 고 김동욱 교사 어머니의 글을 인천 청인학교 최영수 교장이 대독하자, 참석자들 가운데 일부가 눈물을 흘렸다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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과밀학급 과중한 업무에 시달리다 2024년 10월에 사망한 인천 학산초 고 김동욱 특수교사 사건과 관련, 이 교육청이 본청 특수교육 담당 직원 3명에게 정직 1개월, 감봉 1개월, 견책 등을 처분한 것으로 확인됐다. 인천시교육청이 한시적 기간제 특수교사 배치 예산을 교육부로부터 받아놓고도 제때 특수교사를 배치하지 않아 생긴 잘못에 따른 사망 사건인 점에 비춰보면, 솜방망이 징계란 지적이 나온다.13일, 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)실에 따르면 인천시교육청은 특수교사 사망 관련 징계 현황에 대해 '당시 특수교육 장학관은 정직 1개월, 특수교육 장학사는 감봉 1개월, 과장은 견책 등으로 처분했다'라고 강 의원실에 처음 밝혔다. 그동안, 이 교육청은 다른 시도 교육청과 달리 사회적으로 문제가 된 사건 책임자들에 대한 징계 처분 결과에 대해 입을 다물어 왔다. 이에 따라 이 지역 특수교사들과 유족은 징계 결과와 진상조사 결과 전면 공개를 현재까지 요구하고 있다.앞서 2025년 8월, 인천시교육청이 특수교육 단체 등과 함께 만든 '인천 특수교사 사망사건 진상조사위'는 조사 결과 보고서에서 "인천시교육청에는 2024년 10월 고인 사망 시점을 기준으로 한시적 정원 외 특수 기간제 미배치 인원이 95명이나 남아 있었다"라면서 "(과밀학급이라는) 위법 상태 해소에 필요한 추가 교사를 충분히 배치할 수 있었음에도 인천시교육청은 그러하지 아니했다"라고 문제를 지적한 바 있다. 인천시교육청이 교육부로부터 당초 210명의 한시적 기간제 특수교사 정원을 배정받았는데도 임의의 특수교사 배정 지침을 만든 뒤 115명만 발령 내고 나머지는 묵히고 있었다는 얘기다.결국 고 김동욱 교사는 순직 인정을 받았고, 인천시교육청 관련 책임자들은 징계위원회에 회부된 바 있다.이에 대해 박현주 고 김동욱교사 사망 진상규명을 위한 비상대책위원(특수교사)은 <오마이뉴스>에 "인천시교육청의 잘못으로 젊은 특수교사가 사망했는데, 그 책임자에 대한 가장 무거운 처분이 고작 정직 1개월이라니 분노하지 않을 수 없다"라면서 "이런 솜방망이 처분 결과는 인천시교육청이 얼마나 특수교사들을 무시하는 것인지 여실히 보여주는 것"이라고 비판했다.한편, 이처럼 인천시교육청 잘못으로 인해 특수교사 사망 사태가 터졌는데도 이 교육청은 2026년 특수교사 필요 정교사 정원(학생 4명마다 교사 1명 기준) 1600명 대비 배정 정원이 1304명으로 정원 충원률이 81.5%인 것으로 나타났다. 296명(18.5%)이 미충족이라는 뜻이다. 부족한 정원은 기간제 특수교사로 채우는 임시방편을 쓰는 것이다. 이 같은 정원 충원율은 2022년 98.3%, 2023년 91.1%, 2024년 85.0%, 2025년 82.4%로 해마다 떨어지고 있다.전국특수교사노조의 정원화 정책실장은 <오마이뉴스>에 "특수교사 정교사 충원률이 고작 80퍼센트 대를 맴돌고 있는 것은 무척 안타까운 일"이라면서 "인천교육청은 물론 교육부 그리고 행안부와 기획예산처가 함께 각성해야 할 부분"이라고 지적했다.이에 대해 인천시교육청은 강경숙 의원실에 보낸 설명자료에서 "기간제 교원을 활용하여 부족한 교원을 보완하고 있다"라면서 "학교 현장 여건을 반영한 교원 배치와 안정적인 정원 확보를 위해 교육부와 지속적으로 협의를 추진할 것"이라고 밝혔다.강경숙 의원은 <오마이뉴스>에 "법정 특수교사 배치 기준 미달 방치와 형식적인 사후약방문 조치로 인해 제2의 학산초 참사 위험은 언제든 도사리고 있다"라면서 "정규 특수교사 확충과 법적 기준을 충족한 배치를 검토하고, 책임자에 대한 한 점 의혹 없는 명확한 책임 규명과 공개를 촉구한다"라고 밝혔다.