44개 기관 세종 이전 확정, '행정수도 완성' 분기점

큰사진보기 ▲윤호중 행정안전부 장관이 13일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 2차 중앙행정기관 이전 계획 브리핑을 하고 있다. ⓒ 행정안전부 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 13일 긴급 브리핑을 열고 정부의 '제2차 중앙행정기관 세종 이전 계획'을 환영했다. ⓒ 세종시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11일 세종한글축제 폐막식 하이라이트로 펼쳐진 '행정수도특별법 연내 제정' 퍼포먼스 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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수도권 일극체제를 허물고 국가균형발전의 실질적 전기를 마련할 '제2차 중앙행정기관 세종 이전 계획'이 공식 발표됐다. 44개 기관, 1만 명에 육박하는 정책 역량이 세종으로 결집하면서, '경제수도 서울, 행정수도 세종'이라는 2수도 시대의 시계추가 한층 빠르게 돌아가게 됐다.정부는 13일 수도권에 잔류해 있던 중앙행정기관 등을 2027년부터 단계적으로 세종특별자치시로 이전한다고 밝혔다. 이번 발표에 따라 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9,929명이 세종으로 터전을 옮긴다. 그동안 세종과 수도권으로 행정력이 양분되면서 지적되어 온 정책 분절과 행정 비효율의 우려를 씻어내고, 세종을 명실상부한 대한민국 국정운영의 중심으로 안착시키겠다는 강력한 의지가 담겼다.이번 이전은 기관의 업무 특성과 청사 확보 여건에 맞춰 투 트랙으로 추진된다. 별도 청사가 필요 없는 27개 기관(2,995명)은 민간 임차공간을 활용해 2027년 내에 이전을 마무리한다. 내년 상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관이 먼저 짐을 푼다. 이어 하반기에는 금융위원회를 비롯한 소속기관 및 각종 자문위원회 등 19개 기관이 순차적으로 합류한다. 아울러 법무부와 성평등가족부는 '행복도시법' 개정 시기에 발맞추어 이전 시점이 조율될 예정이다.반면 수사·보안·관제 등 독립청사와 특수시설이 필수적인 17개 기관(6,934명)은 2031년까지 별도 청사를 신축한 뒤 차례대로 이전한다. 여기에는 감사원, 경찰청을 비롯해 외교부, 통일부, 국방부 등 국가 핵심 안보·외교 부처가 대거 포함되어 있어 향후 대통령 세종집무실(2029년 준공) 및 국회 세종의사당(2033년 준공)과 맞물려 강력한 정책 시너지를 낼 것으로 기대를 모으고 있다.정부 발표 직후 세종시 행정부와 의회, 정가, 시민사회단체는 일제히 환영의 뜻을 밝히며 후속 조치에 대한 목소리를 냈다.조상호 세종시장은 이날 긴급 브리핑을 열고 "이번 결정은 단순히 몇 개 기관의 소재지를 옮기는 차원의 변화가 아니라 '경제수도 서울, 행정수도 세종'의 경제·행정 2수도 시대를 앞당기는 중대한 결정"이라며 환영 입장을 밝혔다.조 시장은 시 자체적으로 운영 중인 TF를 행정부시장을 단장으로 확대 구성하고 행정수도지원과를 신설하는 등 지원체계를 강화하겠다며, 이전기관의 원활한 업무 개시와 직원·가족의 안정적인 정착을 위해 ▲청사 확보와 입주 지원 ▲이주 직원의 주거 지원 ▲가족의 정착을 위한 생활 여건 개선 ▲현장 수요에 따른 지원과 불편 해소에 적극 나서겠다고 강조했다.이어 "약 1만 명 규모의 기관 이전은 세종의 도시 기능을 한 단계 높여야 하는 계기"라고 짚은 뒤, 국회를 향해 "이번 이전 결정이 계획대로 이행되고 세종시가 광역정부로서의 기능을 충실히 수행할 수 있도록 법률 정비와 예산 지원에 힘을 모아 달라"며 "특히 행정수도 세종의 지위와 국가 중추기능 이전을 법적으로 뒷받침할 <행정수도 특별법>을 이번 정기국회에서 반드시 제정해 달라"고 촉구했다.세종특별자치시의회(의장 안신일) 또한 환영 논평을 내고 "오늘의 발표는 그동안 시민이 쌓은 노력과 기대의 시간 위에 새로운 동력을 더하는 뜻깊은 결정"이라며 "이번 추진은 기관의 공간적 이동을 넘어 수도권 일극체제를 완화함과 동시에 분산된 국정운영 기반을 세종시로 결집하겠다는 전환점"이라고 평했다.이어 "행정수도 완성이라는 시대적 목표를 완성하는 것은 결국 사람이 모이고 일자리가 늘어나며 아이들이 꿈을 키우는 도시, 성별·연령·계층을 막론하고 모든 시민의 일상이 더 나아지는 도시를 만드는 일"이라며 "세종의 성장이 시민의 행복과 대한민국의 고른 성장으로 확장되도록 시민과 함께, 전국 시·도의회와 손잡고 행정수도 완성의 길을 힘차게 걸어가겠다"고 전했다.더불어민주당 세종특별자치시당(위원장 이강진)은 논평을 통해 "1만여 명에 가까운 핵심 정책 인력이 세종으로 집적됨에 따라, 부처 간 정책 시너지가 극대화되고 국가 국정운영의 효율성 또한 비약적으로 높아질 것으로 기대한다"며 "이는 추진 중인 국회 세종의사당 및 대통령 세종집무실 건립과 더불어 고(故) 노무현 대통령의 균형발전 철학을 온전히 꽃피우고, '행정수도 세종 완성'을 향해 획기적으로 도약하는 역사적 계기가 될 것"이라고 밝혔다.이어 "이제 가장 중요한 과제는 차질 없는 실행과 속도감 있는 후속 조치"라며 "중앙당, 지역 국회의원, 세종시정과 확고한 '원팀(One-Team)' 공조 체제를 가동해 관련 법령 정비와 이전 예산 확보를 전방위로 뒷받침하겠다"고 다짐했다.시민사회를 대표하여 범국민적 연대를 이끌어온 '행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회'(상임대표 황치환·황승원) 역시 성명을 내고 이전 계획 발표를 환영했다. 대책위는 "이전 발표에 그치지 않고 구체적 일정과 예산, 청사 확보 방안을 명확히 마련해 행정서비스 공백 없는 실제 이전으로 반드시 이어져야 한다"고 강조했다.이어 "무엇보다 개별 기관 이전을 넘어 행정수도를 법적·안정적으로 완성하려면 행복도시법을 넘어선 행정수도특별법 제정이 필수적"이라며 "행정수도 완성이 정치적 상황에 흔들리지 않고 지속적으로 추진될 수 있도록 국회는 이번 정기국회에서 특별법 제정 논의를 조속히 개시해야 한다"고 촉구했다.