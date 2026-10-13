전두환 규탄 시위로 옥고 치른 기독청년들, 45년 만에 무죄

큰사진보기 ▲45년 만에 무죄 판결 받은 재심 청구인들지난 10월 8일 인천지방법원 형사단독(이수현 판사) 법정의 재심 판결에서 모두 무죄 선고를 받은 뒤 나와서 기념 촬영한 다섯 명의 청구인(왼쪽부터 임정상, 정희윤, 강우경, 이민우, 문광석) ⓒ 사진 출처: 정희윤 님의 페이스북 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

1981년 5월 21일, 인천제일교회에서 인천지역 기독청년 수백 명이 참석한 강연회가 열렸다. 한완상 박사(전 통일부 장관)가 '민족의 교회, 행동하는 신앙'을 주제로 강연한 뒤 참석자들은 동인천역 쪽으로 약 1km 정도 행진했다.기독청년들은 5·18민주화운동을 유혈 진압하고 권력을 장악한 전두환 군사정권을 규탄하는 구호를 외치고 노래를 부르며 행진했다. 경찰은 이 과정에서 7명을 체포·구속해 재판에 넘겼다. 당시 유죄 판결을 받았던 이들 가운데 재심을 청구한 5명이 45년 만에 모두 무죄를 선고받았다. 당시 구속된 나머지 두 명 중 한 명은 미국 이민을 떠났고, 한 명은 연락이 닿지 않아 청구인에서 빠진 것으로 알려졌다.인천지방법원 형사4단독 이수현 판사는 지난 10월 8일 오후 1시 30분 열린 재심 선고공판에서 재심 청구인 5명(임정상, 정희윤, 강우경, 이민우, 문광석) 모두에게 무죄를 선고했다. 앞서 8월 27일 열린 공판에서 검사는 무죄를 구형했다. 이번 판결은 군사정권 아래에서 신앙인의 사회적 책임을 고민하며 거리로 나섰던 기독청년들의 활동을 다시 돌아보게 한다.청구인 중 한 명인 강우경 목사(디딤돌교회 은퇴)는 기자와 한 통화에서 당시 상황을 담담히 설명하였다. 인천 지역 기독청년들은 1981년 5월 21일부터 23일까지 사흘 동안 한완상 박사를 초청해 '민족의 교회, 행동하는 신앙'이란 주제의 강연회 행사를 열었다.첫날 강연이 끝난 뒤 참석자들은 교회에서 나와 동인천역 쪽으로 걸어갔다. 자유공원 인근에서 언덕길을 내려와 역까지 이어진 행진은 10분 남짓 걸렸다. 참가자들은 노래를 부르며 이동했다. 강 목사는 당시 행진에 참여한 사람이 수백 명이었다고 하였다.이날 행진은 강연회 주최 측이 종교 행사로 계획하여 진행한 게 아니었다. 5·18민주화운동을 유혈 진압하고 권력을 장악한 전두환 군사정권에 대한 기독청년들의 자발적인 규탄 시위였다. 강 목사는 당시 청년들의 행동을 전두환 정권에 항의하는 시위로 기억했다.그는 1980년 4월부터 인천 지역 최초의 사회과학서점인 광야서점을 운영했다. 동인천역 인근에 자리한 광야서점은 인하대 학생과 서울로 통학하는 대학생들이 수시로 드나드는 공간이었다. 이 시기 강우경은 20대 중반이었고 인천 지역 기독교 청년운동(EYC)에도 참여했다. 당시 인천 지역 기독청년들은 교회와 청년 모임을 중심으로 신앙과 사회 현실을 함께 고민했다.1979년 남민전 사건 등으로 학생운동과 기독교 청년운동이 위축된 뒤에도 청년들의 사회 참여 열망은 사라지지 않았다. 한국기독학생회(KSCF)를 비롯한 일부 청년은 지역 교회로 활동 무대를 옮겼다. 1981년 인천제일교회에서 열린 강연회와 그 뒤의 거리 행진도 이러한 시대적 흐름 속에서 이해할 수 있다.당시 경찰은 이 같은 기독청년들의 움직임을 예의 주시했다. 강 목사는 특별히 시위를 주도한 위치에 있지 않았는데도 사건의 책임을 지는 사람처럼 수사를 받았다고 회고했다. 그는 조사 과정에서 폭행과 고문을 당했다고 증언했다. 실제로 하지 않은 일을 했다고 인정하도록 강요받았다. 강 목사에 따르면 당시 수사관들은 해당 사건을 전국적인 조직 사건으로 조작하려고 시도하였다. 그는 당시 수사기관의 고문은 일상이었다고 말했다. 그러면서 이 사건으로 구속돼 약 1년 동안 실형을 살았다고 회고했다.정희윤 전 인천교통공사 사장도 이 사건으로 처벌받았다. 그는 1981년 당시 23세로 철도청 공무원이었다. 인천제일교회에서 열린 강연회에 참석한 뒤 다른 참가자들과 동인천역 쪽으로 행진했다가 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다고 밝혔다.유인물 배포 혐의도 사건의 쟁점 가운데 하나였다. 그러나 강 목사는 행진 도중 자신이 유인물을 배포하지 않았다고 분명히 말했다. 당시 전두환 정권이 추진한 관제 문화행사 '국풍 81'에 반대하는 유인물을 누군가 광야서점에 갖다 놓았고, 일부 참가자가 이를 가지고 있었던 것으로 기억한다고 설명했다.강 목사는 구속 당시 장로회신학대학교에 다니고 있었다. 중간고사까지 치른 뒤 구속됐다. 다행히 석방 후 학교의 배려로 곧바로 복적이 되어 그대로 다닐 수 있었다고 말했다. 그러나 수사 과정에서 겪은 고문 휴유증은 그의 삶에 오랫동안 남았다. 1990년대 말부터 허리가 아프기 시작하더니 2010년경부터 하반신 마비라 할 정도로 행보가 힘들었다고 한다. 그는 지금도 지팡이에 의존해야 겨우 걸을 수 있다.이번 재심 청구인 5명 외에도 관련 사건으로 조사를 받거나 처벌받은 이들이 더 있었다고 강 목사는 전했다. 사건에 연루된 사람들의 범위와 처벌 내용은 당시 수사·재판 기록을 통해 추가로 확인할 필요가 있다.재심 절차에서 검사는 지난 8월 27일 공판에서 무죄를 구형했다. 이어 10월 8일 법원은 재심 청구인 5명 모두에게 무죄를 선고했다. 이번 사건 검사의 무죄 구형과 법원의 무죄 선고는 1981년 당시 유죄로 판단했던 행위를 다시 심사했다는 점에서 의미가 있다.정희윤 전 사장은 판결 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 소회를 남겼다. 그는 1981년 당시 사건이 자신의 삶에서 중요한 전환점이었다고 돌아보며, 함께 재판을 받았던 이들이 45년 만에 무죄를 선고받았다는 소식을 전했다.1981년 인천제일교회 강연회와 그 뒤의 거리 행진은 군사정권 아래에서 기독청년들이 신앙과 사회적 책임을 어떻게 연결했는지 보여주는 사례에 해당한다. '민족의 교회, 행동하는 신앙'이라는 강연 주제와 강연 뒤 이어진 행진은 당시 일부 기독청년들이 교회 안의 신앙생활에 머물지 않고 어두운 사회 현실에 적극 응답하려 했음을 보여준다.그러나 이 사건은 한국 기독교 사회운동의 역사에서 널리 알려진 사건으로 자리 잡지 못하였다. 한국기독교교회협의회(NCCK)가 재작년 펴낸 한국기독교 사회운동사(1~3)에서도 1981년 5월 21일 인천제일교회 사건에 대한 언급은 찾아 볼 수 없었다. 그 밖의 다른 자료에서 어느 정도 비중으로 기록됐는지는 추가 확인이 필요하다. 관련 당사자들의 증언과 당시 재판 기록을 모으는 작업이 필요해 보인다.