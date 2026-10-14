ICT 수출 역대 최대... 반도체만 603억 달러

큰사진보기 ▲지난 7월 8일 경기도 고양 킨텍스에서 열린 '나노코리아 2026'에서 관람객들이 삼성전자 부스를 살펴보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲반도체 수출 추이 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

큰사진보기 ▲글로벌 스마트폰 시장 규모 및 증감률(%) 및 스마트폰 업체별 세계시장 점유율(출하량 기준, %) ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

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인공지능(AI) 기반 시설(인프라) 투자 확대에 힘입어 지난 9월 정보통신산업(ICT) 수출이 751억 5000만 달러를 기록하며 역대 최대 실적을 갈아 치웠다. 반도체 수출이 600억 달러를 돌파하며 전체 ICT 수출의 80% 이상을 차지했고, 무역수지도 사상 처음으로 500억 달러대 흑자를 기록했다.과학기술정보통신부와 산업통상부는 14일 지난 9월 한 달간 ICT 수출입 동향을 발표했다. 이에 따르면 지난달 ICT 수출이 751억 5000만 달러로 전년 동월(254억 달러)보다 195.8% 증가했다. 수입은 214억 3000만 달러로 55.3% 늘었으며, 무역수지는 537억 1000만 달러 흑자를 기록했다.ICT 수출은 기존 역대 최대였던 올해 8월의 599억 8000만 달러를 한 달 만에 뛰어넘었다. 무역수지 역시 8월 기록한 종전 최대 흑자(413억 7000만 달러)를 크게 웃돌았다. 특히 ICT 수출은 우리나라 전체 수출액(1209억 4000만 달러)의 62.1%를 차지했다. 지난달에 이어 전체 수출에서 ICT가 차지하는 비중이 60%대를 유지하면서 수출 증가를 이끌었다.품목 별로는 반도체 수출이 603억 3000만 달러로 전년 동월보다 262.8% 증가했다. AI 인프라 수요 확대에 따른 고부가가치 제품 판매 증가와 메모리 반도체 가격 상승세가 맞물린 결과다. 반도체 수출은 지난 8월 466억 7000만 달러로 역대 최대를 기록한 데 이어 한 달 만에 다시 최고치를 경신했다. 전체 ICT 수출에서 차지하는 비중은 80.3%에 달했다.컴퓨터·주변 기기 수출도 71억 6000만 달러로 393.0% 증가했다. AI 데이터센터 투자 확대에 따라 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수출이 67억 7000만 달러로 532.0% 급증한 영향이 컸다.휴대전화 수출은 19억 달러로 28.2% 늘었다. 카메라 모듈 등 부분품 수출이 증가하고 고가 완제품 판매도 확대됐다.반면, 디스플레이 수출은 17억 달러로 11.5% 감소했다. 일부 스마트폰 신제품 출시 일정 조정으로 유기발광다이오드(OLED) 수요가 줄어든 영향이다. 통신 장비 수출도 2억 2000만 달러로 2.3% 줄었다.지역별로는 주요 수출 대상국에서 모두 증가세를 보였다. 중국(홍콩 포함) 수출은 304억 달러로 228.9% 늘었고, 미국은 151억 7000만 달러로 420.1% 급증했다. 대만(90억 6000만 달러·110.9%), 베트남(67억 7000만 달러·66.8%), 유럽연합(29억 6000만 달러·128.5%), 인도(10억 2000만 달러·104.3%), 일본(8억 4000만 달러·119.6%) 등도 증가했다.ICT 수입은 반도체(126억 2000만 달러·94.5%), 휴대전화(16억 7000만 달러·40.9%), 컴퓨터·주변기기(22억 2000만 달러·48.4%) 등을 중심으로 증가했다. 디스플레이(3억 4000만 달러·6.0% 감소)와 통신 장비(4억 2000만 달러·10.1% 감소)는 줄었다.