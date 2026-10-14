ICT 수출 역대 최대... 반도체만 603억 달러

인공지능(AI) 기반 시설(인프라) 투자 확대에 힘입어 지난 9월 정보통신산업(ICT) 수출이 751억 5000만 달러를 기록하며 역대 최대 실적을 갈아 치웠다. 반도체 수출이 600억 달러를 돌파하며 전체 ICT 수출의 80% 이상을 차지했고, 무역수지도 사상 처음으로 500억 달러대 흑자를 기록했다.
과학기술정보통신부와 산업통상부는 14일 지난 9월 한 달간 ICT 수출입 동향을 발표했다. 이에 따르면 지난달 ICT 수출이 751억 5000만 달러로 전년 동월(254억 달러)보다 195.8% 증가했다. 수입은 214억 3000만 달러로 55.3% 늘었으며, 무역수지는 537억 1000만 달러 흑자를 기록했다.
ICT 수출은 기존 역대 최대였던 올해 8월의 599억 8000만 달러를 한 달 만에 뛰어넘었다. 무역수지 역시 8월 기록한 종전 최대 흑자(413억 7000만 달러)를 크게 웃돌았다. 특히 ICT 수출은 우리나라 전체 수출액(1209억 4000만 달러)의 62.1%를 차지했다. 지난달에 이어 전체 수출에서 ICT가 차지하는 비중이 60%대를 유지하면서 수출 증가를 이끌었다.
품목 별로는 반도체 수출이 603억 3000만 달러로 전년 동월보다 262.8% 증가했다. AI 인프라 수요 확대에 따른 고부가가치 제품 판매 증가와 메모리 반도체 가격 상승세가 맞물린 결과다. 반도체 수출은 지난 8월 466억 7000만 달러로 역대 최대를 기록한 데 이어 한 달 만에 다시 최고치를 경신했다. 전체 ICT 수출에서 차지하는 비중은 80.3%에 달했다.
컴퓨터·주변 기기 수출도 71억 6000만 달러로 393.0% 증가했다. AI 데이터센터 투자 확대에 따라 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수출이 67억 7000만 달러로 532.0% 급증한 영향이 컸다.
휴대전화 수출은 19억 달러로 28.2% 늘었다. 카메라 모듈 등 부분품 수출이 증가하고 고가 완제품 판매도 확대됐다.
반면, 디스플레이 수출은 17억 달러로 11.5% 감소했다. 일부 스마트폰 신제품 출시 일정 조정으로 유기발광다이오드(OLED) 수요가 줄어든 영향이다. 통신 장비 수출도 2억 2000만 달러로 2.3% 줄었다.
지역별로는 주요 수출 대상국에서 모두 증가세를 보였다. 중국(홍콩 포함) 수출은 304억 달러로 228.9% 늘었고, 미국은 151억 7000만 달러로 420.1% 급증했다. 대만(90억 6000만 달러·110.9%), 베트남(67억 7000만 달러·66.8%), 유럽연합(29억 6000만 달러·128.5%), 인도(10억 2000만 달러·104.3%), 일본(8억 4000만 달러·119.6%) 등도 증가했다.
ICT 수입은 반도체(126억 2000만 달러·94.5%), 휴대전화(16억 7000만 달러·40.9%), 컴퓨터·주변기기(22억 2000만 달러·48.4%) 등을 중심으로 증가했다. 디스플레이(3억 4000만 달러·6.0% 감소)와 통신 장비(4억 2000만 달러·10.1% 감소)는 줄었다.