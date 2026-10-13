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26.10.13 18:16최종 업데이트 26.10.13 18:16

이천 첨단드론대전 15일 개막, 국내외 방산기업 기술 선보인다

17일까지 복하천 드론경기장서 개최... 이스라엘·덴마크 기업 참여

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이천시는 복하천 드론경기장 일원에서 제2회 이천 첨단드론대전을 개최한다고 13일 밝혔다.
이천시는 복하천 드론경기장 일원에서 제2회 이천 첨단드론대전을 개최한다고 13일 밝혔다. ⓒ 이천시

경기 이천시에서 국내외 드론·방산기업의 기술을 살펴볼 수 있는 '2026 이천 첨단드론대전'이 오는 15일부터 17일까지 사흘간 열린다.

이천시는 복하천 드론경기장 일원에서 제2회 이천 첨단드론대전을 개최한다고 13일 밝혔다.

이천시가 주최하고 한국상호운용성기술자문(KOREA ITC)이 주관하는 이번 행사는 국토교통부와 육군 제7기동군단, 육군정보학교 등이 후원한다.

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올해 행사에는 국내 방산기업 LIG디펜스앤에어로스페이스를 비롯해 이스라엘의 아폴로쉴드(ApolloShield), 덴마크의 마이디펜스(MyDefence), 국내 기업 카네비모빌리티와 뉴빌리티 등이 참가할 예정이다.

참가 기업들은 군 감시정찰용 드론과 임무형 무인기, 자율주행 로봇, 드론 탐지·대응체계 등을 전시한다.

특히 제품 전시와 함께 드론 비행 및 운용 시연을 진행해 군사·산업 분야에서 활용되는 기술을 소개할 계획이다.

육군정보학교가 참여하는 드론경진대회도 행사 기간 열린다. 군의 드론 운용 역량을 살펴볼 수 있는 프로그램으로, 민간기업과 군 관계자 간 기술교류도 이뤄질 예정이다.

일반 시민과 청소년을 위한 드론 체험 프로그램과 참여형 행사도 마련된다. 지난해 처음 개최된 이천 첨단드론대전은 올해 전시 공간과 프로그램을 확대했다.

이천시는 이번 행사를 계기로 국내외 드론·방산기업과의 기술교류를 확대하고 지역 드론산업 육성을 위한 협력 기반을 마련한다는 계획이다.

행사 주제는 '날아오른 드론의 미래, 이천에서 산업이 되다'이며, 세부 일정은 공식 홈페이지(www.drone2000.kr)에서 확인할 수 있다.

#이천시#드론

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