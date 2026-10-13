하남시, 영유아 순유입 전국 최고... 이현재 "돌봄 공백 점검해야"

큰사진보기 ▲하남시는 13일 서울대학교 국토문제연구소 문소현 연구원의 논문에서 하남시의 영유아 순이동지수(NMI)가 13.60으로 전국 1위를 기록했다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 전국 229개 시군구 가운데 출생아 규모 대비 영유아 순유입이 가장 높은 지역으로 나타났다. 신도시 조성에 따른 주택 공급과 서울 접근성 등이 영향을 미친 것으로 분석되는 가운데, 늘어나는 영유아 인구에 맞춘 보육·돌봄 기반 확충이 과제로 떠올랐다.하남시는 13일 서울대학교 국토문제연구소 문소현 연구원의 논문에서 하남시의 영유아 순이동지수(NMI)가 13.60으로 전국 1위를 기록했다고 밝혔다.해당 논문은 국토연구원이 발행하는 학술지 '국토연구' 제130권(2026년 9월)에 실린 '출생지역과 양육지역의 공간적 분리: 출생코호트 규모와 영유아 이동 분석'이다.연구진은 2016년부터 2025년까지 전국 229개 시군구의 만 0~5세 영유아 인구이동 자료와 출생아 수를 연계해 출생지역과 양육지역의 관계를 분석했다.분석 결과 하남시의 영유아 순이동지수는 13.60으로 과천시(11.35), 예천군(10.05), 화성시(7.50), 김포시(7.47)보다 높았다.영유아 순이동지수는 해당 연령에 대응하는 출생코호트 규모를 기준으로 전입에서 전출을 뺀 순이동 정도를 나타내는 지표다. 하남시의 지수 13.60은 대응 출생코호트 100명당 영유아 순유입이 13.60건에 해당한다는 의미다.하남시는 출생규모지수(BSI)도 1.64로 나타나 연구에서 '다출생·순유입형' 지역으로 분류됐다.특히 지난 10년간 서울에서 하남으로 이동한 영유아의 순이동 건수는 1만56건으로, 남양주(1만1건), 고양(9752건), 김포(9331건)를 웃돌았다.연구에서 전국 영유아의 지역 간 이동 사유는 주택이 39.2%로 가장 많았고, 가족 25.2%, 직업 21.1% 순이었다.하남시는 미사·감일·위례 등 신도시 개발에 따른 주택 공급과 지하철 5호선 하남선 개통, 보육시설 확충 등이 영유아 순유입에 복합적으로 영향을 미쳤을 것으로 보고 있다.다만 전국 단위 이동 사유 분석만으로 하남시의 순유입이 특정 보육정책이나 교통시설 개선에 따른 결과라고 단정할 수는 없다.하남시는 현재 국공립어린이집 68곳과 긴급보육서비스 제공 시설 2곳을 운영하고 있다.시는 오는 26일에는 조직개편을 통해 영유아·아동·초등학생 돌봄업무를 보육정책과 중심으로 일원화할 계획이다. 시간제·주말·휴일·24시간 보육과 아침돌봄, 학교돌봄 간 연계도 추진한다.교육·문화시설 확충 사업으로는 올해 하반기 어린이영어도서관 개관과 2027년 어린이회관 조성을 추진하고 있다.2030년 준공을 목표로 하는 교산 학교복합시설에는 약 481억원을 투입해 실내수영장과 다목적체육관, 생활문화센터 등을 조성할 예정이다.이 시장은 이번 결과가 하남시의 위상을 보여주는 동시에 새로운 행정적 과제도 제시한다고 진단했다. 특히 관련 부서에 영유아 유입이 많은 생활권의 어린이집 대기 및 긴급돌봄 수요, 시설 접근성 등을 면밀히 살펴 지역별 돌봄 공백이 발생하지 않도록 선제적으로 대응할 것을 주문했다.이 시장은 "앞으로 보육·돌봄·교육뿐 아니라 양질의 일자리도 함께 확충해 시민들이 하남에서 일하고 아이를 키우며 행복하게 살아가는 수도권 1등 직주락 도시를 만들어 가겠다"고 강조했다.