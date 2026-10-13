남양주시, 공공시설 계약전력 조정통해 예산 절감

큰사진보기 ▲남양주시는 공공청사와 체육시설 등 공공시설 357곳의 전력 사용 현황을 조사한 결과, 39곳의 계약전력을 총 1362kW 낮췄다고 13일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 공공시설의 전기 사용 실태를 점검해 계약전력을 조정하면서 연간 약 8000만원의 전기요금을 절감할 것으로 예상된다.남양주시는 공공청사와 체육시설 등 공공시설 357곳의 전력 사용 현황을 조사한 결과, 39곳의 계약전력을 총 1362kW 낮췄다고 13일 밝혔다.이에 따른 예상 전기요금 절감액은 월 약 663만원, 연간 약 7962만원이다.계약전력은 전기 사용자가 한국전력과 계약한 전력 규모로, 전기요금 산정에 영향을 미치는 요소다. 실제 전력 사용에 비해 계약전력이 높게 설정된 시설은 계약 조건과 요금 적용 방식에 따라 불필요한 기본요금이 발생할 수 있다.시는 지난 7월부터 시설별 계약전력과 최대전력수요량 등을 분석해 전력 공급과 시설 운영에 지장을 주지 않는 범위에서 계약전력을 조정했다.이번에 계약전력을 낮춘 시설은 전체 점검 대상의 약 10.9%에 해당한다.시는 앞으로 공공시설의 전력 사용 현황을 정기적으로 점검하고, 계약전력 조정 사례를 민간시설에도 공유할 계획이다.아파트 등 공동주택을 대상으로도 전기요금 체계와 사용량을 분석해 불필요한 요금 지출을 줄일 수 있도록 관련 정보를 제공할 방침이다.시 관계자는 "시설별 전력 사용 실태를 분석해 계약전력을 조정했다"며 "앞으로도 에너지 사용 효율을 높이고 예산을 절감할 수 있는 방안을 발굴하겠다"고 말했다.