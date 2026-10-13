용인 광교스포츠센터 건립사업 투자심사 통과

큰사진보기 ▲경기 용인시는 수지구 상현동 1222 일대에 수영장과 다목적체육관 등을 짓는 ‘광교스포츠센터 등 복합시설 건립사업’이 지난달 말 경기도의 2026년 정기 3차 제1지방재정투자심사를 조건부 통과했다고 13일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 수지구 상현동 1222 일대에 수영장과 다목적체육관 등을 짓는 '광교스포츠센터 등 복합시설 건립사업'이 지난달 말 경기도의 2026년 정기 3차 제1지방재정투자심사를 조건부 통과했다고 13일 밝혔다.이번 조건부 통과로 시는 수지구민들의 숙원이던 광교스포츠센터 등 복합시설 건립사업의 후속 행정절차를 본격 추진하는 데 탄력을 얻게 됐다.시가 일정 규모 이상의 지방재정이 투입되는 사업을 진행하려면 사업의 필요성과 타당성, 재원 조달계획 등을 종합적으로 검토하는 지방재정 투자심사를 필수로 거쳐야 한다.시는 내년부터 건설공사 타당성 조사와 건축기획 용역 발주, 공유재산 관리계획 수립 등 후속 절차를 단계적으로 추진하기 위해 2027년도 본예산에 관련 예산을 편성할 계획이다.이후 2028년부터 설계 공모와 기본 및 실시설계를 거쳐, 2032년 7월 준공을 목표로 2030년 공사를 시작할 방침이다.경기도 심사에서는 복합시설의 효율적인 관리·운영 방안과 이용자 편의, 시설 안전성, 에너지 효율성 제고 등이 보완사항으로 제시됐다.시는 해당 사항을 향후 설계 과정에 반영하고 시설별 관리·운영계획을 구체화해 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 복합 공공시설을 만들 구상이다.'광교스포츠센터 등 복합시설'은 수지구 상현동 1222번지 문화복지시설9호 부지 6155㎡에 들어선다. 지하 2층~지상 5층, 연면적은 1만 8263㎡ 규모로 계획됐다.총사업비는 광교지구 택지개발사업의 개발 이익금 249억 원을 포함한 1028억 원이 투입된다.시는 이곳 복합시설에 25m 레인(Lane) 10개의 수영장과 다목적체육관, 상현3동 행정복지센터와 주민자치센터를 함께 신축해 시민들이 생활체육과 행정 서비스를 한 번에 누릴 수 있는 복합 공공시설로 만들 방침이다.상현3동은 2021년 분동 이후 행정수요가 지속적으로 증가하고 있는데 이번 사업을 통해 행정복지센터와 주민자치 공간을 갖추게 돼 주민들의 이용 편의가 높아질 것이라 기대하고 있다.이상일 시장은 "광교스포츠센터 등 복합시설은 광교 신도시 개발 이익금을 지역 공공시설 건립에 재투자해 시민에게 실질적인 혜택을 돌려주는 도시 개발의 모범 사례"라며 "경기도 투자심사를 통과해 사업 추진의 동력을 얻게 된 만큼 후속 절차를 조속히 추진해 시민들이 편리하게 이용할 수 있는 복합 공공시설을 조성하도록 노력하겠다"고 말했다.