대구 팔현습지 보도교 공사 임박에 "생태계 파괴 중단하라"

큰사진보기 ▲대구시민단체와 환경단체, 진보정당 등으로 구성된 팔현습지지키기 공동대책위가 출범했다. 이들은 13일 기자회견을 낙동강유역환경청을 규탄했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구 금호강 퇴적지에 형성된 팔현습지에 보도교 설치 공사가 임박한 가운데 대구 지역 시민단체와 진보정당이 생태계 파괴를 막기 위한 공동대책위원회를 결성하고 생태계 파괴를 즉각 중단하라고 촉구했다.대구시민단체연대회의, 대구경실련, 대구환경운동연합 등 시민단체와 노동당·기본소득당·정의당 등 지역 진보정당들은 13일 대구시청 동인청사에서 기자회견을 열고 '팔현습지지키기 공동대책위원회' 출범을 알렸다.팔현습지는 대구 동구와 수성구 고모동 사이 금호강 퇴적지에 형성된 하천 습지로 왕버들 군락과 멸종위기 법정보호종 25종 등 다양한 생물이 서식하는 생태 거점이다. 낙동강유역환경청은 이곳에 886M 보도교 건설을 포함한 하천 정비 사업을 추진하자 환경단체는 생태계 파괴 우려가 있다며 계획 철회를 요구하고 있다.공대위는 "팔현습지 보도교 공사가 초읽기에 들어갔다"며 "거대한 중장비가 들어오고 각종 구조물을 세울 경우 150년 넘게 자리를 지켜온 왕버들 군락과 수달, 남생이 등 수많은 야생동물의 보금자리가 파괴될 것"이라고 우려했다.이들은 "팔현습지는 멸종위기 법정보호종만 최소 25종이나 밀집한 생물다양성의 보고"라며 "전국적으로도 찾아보기 힘든 생태적 가치가 높은 곳을 오직 개발의 관점만 바라보고 있다"며 낙동강유역환경청을 규탄했다.또 기존에 조성되어 있는 산책로가 있음에도 굳이 수백억 원을 들여 보도교를 설치하려 한다며 "환경을 보존해야 할 국가기관이 도리어 생태환경을 파괴하는 일에 앞장서고 있다"고 개탄했다.공대위는 "모든 수단과 방법을 동원하여 팔현습지를 지키기 위한 전면적인 활동에 들어갈 것"이라며 낙동강환경유역청에 보도교 건설 계획 즉각 철회를 요구하고 정부와 지자체에는 팔현습지를 습지보호지역으로 지정할 것을 요구했다.유병제 대구환경운동연합 상임의장은 "팔현습지는 대구 도심에 있는 중요한 환경 생태의 심장에 해당한다"며 "이곳에 인간의 욕구와 자본의 탐욕에 의한 보도교 설치를 강행하겠다는 것은 있을 수 없는 일"이라고 비판했다.장지혁 대구시민단체연대회의 운영위원장은 "팔현습지는 대구시 환경계획과 습지보전계획에서 인정한 우수 비오톱이자 야생동물보호구역"이라며 "대구시가 입장을 명확하게 표명해야 한다"고 촉구했다.기자회견을 마친 공대위 관계자들은 낙동강유역환경청을 찾아 팔현습지 보도교 설치 공사를 중단할 것과 천연기념물 등에 대한 보호 대책 등을 요구했다.