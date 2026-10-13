"불명예 퇴직자와 현직자 카르텔"... GTX-A 사업 '일감 몰아주기' 의혹

큰사진보기 ▲국정감사국정감사에서 질의하는 문정복 의원(오른쪽)과 답변하는 정진혁 국가철도공단 이사장 ⓒ 국회방송 캡쳐 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시방서특정업체 밀어주기 위한 시방서 조작 의혹을 보여주는 문정복의원의 국감 장면 ⓒ 국회방송 캡쳐 관련사진보기

큰사진보기 ▲관계도인물·업체 관계도를 보여주는 문정복의원의 국감 장면 ⓒ 국회방송 캡쳐 관련사진보기

큰사진보기 ▲의혹김 ×× 대표를 둘러싼 의혹을 보여주는 문정복 의원 국감 장면 ⓒ 국회방송 캡쳐 관련사진보기

국가철도공단(이하 공단)에서 비위 행위 등으로 불명예 퇴직한 전직 간부와 현직 차장이 결탁해 특정 업체에 일감을 몰아주고 시방서까지 조작했다는 의혹이 국정감사장에서 제기됐다.국회 국토교통위원회 소속 문정복 더불어민주당 의원은 13일 열린 국가철도공단에 대한 국정감사에서 "공단 불명예 퇴직자가 공단 내부 인맥으로 특혜까지 받는다면 국민이 납득할 수 있겠느냐"고 말했다.문정복 의원이 공개한 자료에 따르면, 공단은 2023년부터 2025년까지 GTX-A 수도권 구간 환기 자동제어 시스템에 '고장 진단 기술'을 추가 탑재하는 방안으로 설계를 진행했다. 2025년 12월 최종 설계 파일까지도 해당 고장 진단 기술 명시 조항 및 이를 뒷받침하는 상세 세부 조항들이 시방서에 반영되어 있었다.문 의원은 2026년 6월, 모빌리티기술처장이 "이 기술은 협의한 적이 없다"며 기존 설계를 송두리째 뒤집었다고 주장했다. 변경된 2026년 6월 자 시방서를 보면, 12번 항목에 '고장 진단 설계'라는 큰 제목 자체는 지우지 못하고 남아 있었으나, 정작 이를 이행하기 위한 세부 실천 조항과 기술적 규격 내용들은 전부 삭제됐다.문 의원은 "2023년부터 이 입찰을 신뢰하고 준비해 온 수많은 정직한 기업들이 바뀐 시방서로 인해 입찰조차 못 하게 되는 참담한 상황이 벌어졌다"며 "특정 업체를 띄워주기 위해 시방서를 꼼꼼하지 못하게 급조·조작하면서 벌어진 전형적인 특혜성 설계 변경"이라고 비판했다.이 같은 불합리한 설계 변경의 배경에는 공단 출신 불명예 퇴직자와 현직 간부 간의 밀밀한 전관 유착이 자리 잡고 있다는 게 문 의원의 지적이다.문 의원에 따르면, 의혹의 중심에 선 김아무개씨는 지난 2023년 비위 행위 등으로 2급 직급에서 불명예 퇴직(징계 해고·파면·해임 등)한 전직 공단 직원이다. 김씨는 퇴직 직후 '설모 엔지니어링'이라는 회사를 설립한 뒤, '하' 모라는 특정 협력업체에 일감 몰아주기를 했고, 이 과정에서 '하' 모사의 매출과 규모는 급성장했다.이어 문 의원은 김씨의 뒤에는 공단 내부에서 '창구' 역할을 한 현직 정아무개 차장이 있다고 지적했다. 정 차장은 불명예 퇴직한 김 씨와 '공단 입사 동기'로, 현재 퇴직을 불과 3개월 앞둔 인물로 알려졌다.문 의원은 "불명예 퇴직자가 나와서 특정 회사를 차리고, 내부 동기인 현직 차장과 연계해 특정 기업에 일감을 몰아주는 '삼각 카르텔'이 공단 내부에서 공공연히 작동하고 있었다"며 "이건 공직자윤리법을 정면으로 위반하는 행위이자 국가 예산으로 사업을 집행하는 공공기관에서 결코 있을 수 없는 범죄적 유착"이라고 목소리를 높였다.이어 "해당 담당 차장조차 이 문제의 심각성을 알고 있어 이미 당 의원실까지 직접 찾아와 정황을 제보하고 간 상황"이라며 관련 인물 관계도와 시방서 변경 정황 증거 화면을 국감장에 공개했다.정진혁 국가철도공단 이사장은 "자세하게 보고받지 못했다", "설계 제한 내용과 입찰자들이 이해하는 내용 사이에 다소 차이가 있었다는 정도만 대략 보고받았다"고 말했다.이에 문 의원은 "이 문제가 얼마나 심각한 사회적 물의를 일으키는지 이사장께서 전혀 모르고 계신다"며 "보고받은 범위 내에서만 이해하려 해서는 안 된다. 철도공단의 현실이 참담하기 이를 데 없다"고 질타했다.문 의원은 정진혁 이사장과 국감장에 출석한 국토교통부 관계자를 향해 ▲2023년부터 입찰을 준비해 온 피해 기업들의 현황과 이번 설계 변경으로 인해 불법적인 혜택을 받은 특정 기업이 누구인지 철저히 조사해 국회에 보고하고 ▲국가철도공단 감사실을 통해 관련자(정 모 차장, 모빌리티기술처 등)의 결탁 의혹과 시방서 변경 경위를 엄정 감사하며 ▲현직 차장이 연계된 전관 카르텔 비위인 만큼 상급 기관인 국토부 차원에서 직접 감사에 착수할 것을 주문했다.이 같은 요구에 정진혁 국가철도공단 이사장은 "해당 사안의 중대성을 명확히 인지했다"며 "의원님께서 지적하신 대로 공단이 동원할 수 있는 모든 역량과 권한을 다해 철저히 조사하고 엄정하게 처리하겠다"고 답변했다.