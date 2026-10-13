국내 컨테이너선 북극항로 첫 왕복... 부산서 환영식

큰사진보기 ▲13일 이재명 대통령이 참석한 가운데 부산에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에서 팬스타 아크로호 서명원 선장과 선원들이 귀항 보고를 하고 있다. 2026.10.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국 컨테이너선 최초로 북극항로 시범 운항에 나선 팬스타 아크로호가 11일 항해를 마치고 부산항에 입항해 있다. 지난 8월 22일 부산에서 출항한 팬스타 아크로호는 북극해를 거쳐, 동시베리아해, 랍테프해, 카라해, 바렌츠해를 지나 영국 펠릭스토우, 네덜란드 로테르담을 기항한 뒤 50일 만에 부산으로 귀항했다. 2026.10.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

우리나라 선사의 컨테이너선이 처음으로 북극항로를 이용해 유럽을 왕복하는 시범운항을 마쳤다. 이번 항해를 토대로 정부는 후속 운항과 상업적 가능성을 점검하는 동시에 부산을 북극항로 시대의 거점으로 키우겠다는 구상을 내놨다.해양수산부는 13일 오후 부산 한국해양과학기술원에서 이재명 대통령과 황종우 해수부 장관, 해운·물류업계 관계자, 선원과 가족 등 200여 명이 참석한 가운데 '북극항로 시범운항 환영 행사'를 열었다.팬스타 아크로호는 지난 8월 22일 부산항 신항을 출발해 북동항로를 거쳐 20일 5시간 만에 영국 펠릭스토우에 도착했다. 이후 네덜란드 로테르담과 폴란드 그단스크를 거쳐 같은 항로를 통해 지난 11일 다시 부산으로 돌아왔다. 국내 선사의 컨테이너선이 북극항로로 한국과 유럽을 왕복한 건 이번이 처음이다.무엇보다 수출화물을 싣고 운항했다는 점이 눈에 띈다. 팬스타 아크로호에는 화학제품과 자동차, 화장품 등 컨테이너 700개 분량의 수출 화물이 실렸다. 수에즈운하를 거치는 기존 항로로는 부산에서 영국까지 한 달 가까이 걸리지만, 북극항로 여정은 그 기간을 20일로 줄였다.부산을 찾아 직접 이러한 점을 설명한 이 대통령은 "이번 항해는 북극항로의 가능성을 실제 화물 운송으로 확인한 도전이었다"라며 "새롭게 열어낸 북극항로는 위기 때 기댈 수 있는 또 하나의 선택지가 될 수 있다"라고 의미를 부여했다.다만 당장의 경제성보다는 장기적인 관점에서 준비해야 한다고 강조했다. 이 대통령은 "필요해진 뒤에야 준비한다면 그때는 늦다. 경험과 기술은 하루아침에 쌓이지 않는다"라며 국제사회의 신뢰 확보와 지속가능한 해상운송 토대 마련, 안전·환경기술 투자를 북극항로 시대 준비 방향으로 제시했다.행사를 주최한 해수부는 앞으로 운항에서 확보한 경험과 데이터를 기반 삼아 후속 시범·상업 운항을 준비한다는 계획이다. 이어 수출입 물류망을 다변화하고, 부산을 포함한 남부 해양수도권 조성, 해운·조선·항만·물류산업 성장 기회를 넓히기로 했다.부산·경남 광역단체장들도 운항 결과를 크게 반기는 분위기다. 환영식에는 전재수 부산시장과 박완수 경남도지사가 나란히 자리했다. 특히 전 시장은 별도의 메시지까지 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 그는 "누구도 북극항로의 효능감을 부인하지 못할 뜻깊은 항해였고, 해양수도 부산의 미래를 확인하는 역사적 순간"이라고 평가했다.