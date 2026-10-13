손근호 울산시의원 "김상욱 시장 파격 혁신 놀랍다"

민주당 3선의 손근호 울산시의원이 김상욱 울산시장에 대해 "놀라울 정도의 혁신 행보를 보여주고 있다"고 평했다. 또 최근 국민의힘측으로부터 제기되는 의혹에 대해서는 "사실 확인이 되지 않은 공세"라고 부정적인 입장을 보였다.
손근호 시의원은 유튜브 채널 '스픽스'와의 특집인터뷰에서 "전국적인 민주당 단체장이 많이 계시지만 김상욱 시장만큼 이렇게 두각을 받고 전국적인 국민의 관심을 받는 시장이 과연 있을까라는 생각을 한다"며 "이 행보는 그동안 노출된 관행들을 타파할 수 있는 계기가 되기에 울산 입장에서는 큰 도움이 된다"고 말했다.
이어 "민주당 입장에서는 이런 김상욱 시장의 행보가 나쁘지 않다고 본다"며 "향후 울산이 혁신적으로 좀 도약할 수 있는 그 길에 민주당이 앞장서도록 하는 길을 김상욱 시장이 지금 만들어주고 있다고 생각한다"고 덧붙였다
80년생으로 김상욱 시장과 동갑인 손근호 시의원은 "현재 울산에서는 민주당에서 구마다 80년대생(40대)이 고루 분포되어 있어 세대교체가 긍정적인 부분이 있다"며 "상호 비난이나 비판이 아닌 협력적으로 울산을 이끌어갈 수 있는 그런 그룹들이 형성된 것 같다"고 말했다(관련기사 : '깜짝 울산행' 이재명 대통령, 그 곁 지킨 40대 정치인들 누구?).
손근호 의원은 김상욱 시장과의 첫 대면과 관련 "내란 다음날인 12월 5일 국회로 가 복도에서 당시 김상욱 의원에게 '탄핵에 찬성해 달라'고 부탁을 했다"며 "당시 긍정적으로 반응을 해주셨고 그 이후에 아시다시피 사실 저희 민주당에서는 은혜를 받았던 것"이라고 밝혔다.
이어 "어쨌든 그 탄핵 찬성의 대표적인 국민의힘 주자로 나서면서 전국적으로 인지도가 높아졌지만 그때 소속은 국민의힘이었으니까 민주당으로 입당했을 때는 거부감이 좀 들었던 것은 사실"이라며 "울산에서 전형적으로 커왔던 민주당 인사는 아니었기 때문"이라고 회고했다.
하지만 손 의원은 "그런데 최근에 이렇게 울산에서 보여주는 김상욱 시장의 행보가 그동안 울산에 쌓여왔던 기득권, 오랜 관행들을 타파하는 식이라 '이런 식으로 한다고?'라며 놀란다"고 밝혔다.
그러면서 "솔직히 아직까지 민주당 내에서도 모두가 환영하는 분위기는 아니다"면서 "민주당 내에서 민주당 시장에 대해 지지하고 좀 지켜봐야 한다"고 당부했다.
손근호 의원은 최근 김상욱 의원을 향한 의혹 제기에 대해서는 "얼토당토 않은 근거 없는 얘기들로 공격을 하고 있어 의혹 제기 자체에 의구심을 가지는 분들이 있다"며 "이상한 시민단체가 문제 제기하면 그 배후에서 움직이는 것은 누구일까"라고 반문했다.